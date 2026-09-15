V Slovenj Gradcu tekmovanje parašportnikov, tudi Toni Mulec jim je čestital

Poseben pečat tekmovanju je dalo slovo Henrika Planka, ki je po 26 letih končal atletsko pot. »Ko vidiš, koliko volje, energije in predanosti imajo ti športniki, hitro dobiš drugačen pogled na svoje ovire,« zmagovalec Dakarja 2026 v razredu Rally2 Toni Mulec v soboto ni skrival navdušenja nad 73 parašportniki, paraplegiki, ki so se zbrali v Slovenj Gradcu. Na lično urejenem stadionu je potekal tradicionalni 57. memorial prof. Bojana Hrovatina, hkrati tudi 12. mednarodno tekmovanje v atletiki. Vzporedno je bilo na sporedu 36. državno prvenstvo, na katerem so nastopili tudi slepi in slabovidni športniki (gluhoslepa Tanja Glušič s svojo sestro Petro). Toni Mulec je ob koncu prireditve skupaj z Danetom Kastelicem, predsednikom Zveze paraplegikov Slovenije, delil kolajne najboljšim; dež je zbrane pregnal v bližnjo športno dvorano. V Slovenj Gradcu je bilo kaj videti. Prišli so atleti in atletinje iz sedmih držav, poleg Slovencev so tekmovali še športni prijatelji iz Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Severne Makedonije in Češke. Tekmovanje je potekalo na urejenem stadionu, za izvedbo je skrbela izkušena sodniška ekipa, v veliko pomoč so bili domači prostovoljci, domače Društvo paraplegikov Koroške pa se je izkazalo z zgledno soorganizacijo tekmovanja, ki se je začelo ob 10. uri, sklenilo pa ob 13.30.

V sklopu državnega prvenstva je tekmovala tudi slepa atletinja Tanja Glušič, ki jo je spremljala sestra Petra.

Slovo legendarnega Henrika

Da se rad vrača v Slovenijo, predvsem zaradi Hrovatinovega memoriala, je povedal nekdanji srbski as Draženko Mitrović, dobitnik dveh srebrnih paralimpijskih medalj v metu diska iz Pekinga 2008 in Londona 2012 ter dolgoletni udeleženec Hrovatinovega memoriala. »Hrovatinov memorial sem izkoristil za dober trening. Pripravljam se na odprto prvenstvo Hrvaške, ki bo prihodnji mesec. Danes je šlo dobro, presenetljivo, postavil sem državni rekord v suvanju krogle, za drugi rekord pa je malce zmanjkalo,« je bil ponosen Nejc Stakne, ki je presegel B-normo v suvanju krogle za nastop na paralimpijskih igrah v Los Angelesu. »Ljubljansko društvo me je povabilo, z veseljem sem se odzval in zelo užival v Slovenj Gradcu. Z veseljem se bom še naprej udeleževal tekmovanj,« je povedal novinec Amir Habibović.

To je bil največji atletski miting na tem koncu Evrope.

Po izjemnih 26 letih pa se je v slogu (državni prvak v troboju in 1. mesto v absolutni konkurenci meta kopja) od atletike poslovil Henrik Plank. »Na stadionu štejejo le naš trud, osredotočenost in neizmeren športni duh. S tokratnim tekmovanjem smo se ponovno spomnili vizije profesorja Bojana Hrovatina, pionirja na področju športa invalidov pri nas. Postavil je temelje v prepričanju, da je šport ključni del rehabilitacije in ponovne vključenosti v družbo. Pogled na več kot 80 tekmovalcev iz Slovenije in šestih drugih držav potrjuje, da njegova vizija živi naprej in povezuje celotno regijo,« je povzel Damjan Hovnik, predsednik Društva paraplegikov Koroške. Druženje se je sklenilo na skupnem kosilu v bližnji gostilni, kjer so se obujali spomini in kovali plani za naprej.