V Španiji se kuje slovensko zlato

ČUDEŽNA DEČKA

Sedemnajstletna Žiga Šeško in Svit Suljić že opozarjata nase v svetovnem mladinskem tenisu, Blaž Kavčič pa je prepričan, da imata oba vse potrebno za velik preboj – tja do zmagovalca turnirja za grand slam.

Ravno se peljem v Umag, da navijam za Žiga Šeška,« se nam je s poti na ATP-turnir javil Blaž Kavčič, nekdanji slovenski teniški reprezentant, danes trener in eden teh, ki pozorno spremljajo naša mlada asa globalnega formata Šeška in Svita Suljića. Minuli teden sta oba igrala na mladinskem Wimbledonu, posamično sta prišla v 2. kolo, Žiga pa je z Brazilcem Gutom Miguelom osvojil Wimbledon v dvojicah. Stroka si je edina: Svit in Žiga obetata. Veliko. »Skoraj bi rekel, da živimo v najlepših časih slovenskega (mladinskega) tenisa. Tako nadarjenih mladih slovenskih teniških igralcev doslej nismo ...