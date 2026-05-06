SODOBNI VIDEZ

V športni park bo prišel tudi župnik Blaž (FOTO)

V Mirni Peči so ga obnovili po skoraj 40 letih, otroke in zbrane navdušili akrobati Dunking Devils.
Župnik Blaž Franko je zbrane spravil v dobro voljo. Fotografije: Drago Perko

Dunking Devils so se izkazali v Mirni Peči.

Uvod v program so s hudomušno točko zaznamovale Jelka Krivec, Nežika Režek in Bernarda Gorenc.

Tik pred odprtjem še častni krog

Popoldne so se številni zbrali v obnovljenem športnem parku.

 6. 5. 2026 | 18:00
Saj veste, kako pravijo: zdrav duh v zdravem telesu. Zame pravijo, da bolj skrbim za duha kot za telo. A tudi sam vem, da z duhom ne bo nič, če fizično ne bom v redu. Ko sem prišel v Mirno Peč, mi je kmalu nekdo rekel: 'Gospod župnik, vi ste se pa zredili, odkar ste tukaj.' 'Dobro skrbite zame, slabo pa skrbim zase,' sem mu odvrnil. Če bom hotel biti pri stvari in vam pridigati o zdravem duhu, bom moral poskrbeti tudi za svoje zdravje. Zato me spomnite, da kdaj pridem malo v športni park,« je na svoj ljudski način povedal župnik v Mirni Peči Blaž Franko, ko je blagoslovil obnovljeni športni park v Mirni Peči.

Milijonska investicija

Projekt prenove športnega parka je stal 1,036.021,54 evra, od tega je četrt milijona prispevala država. Občina je uredila večnamensko igrišče za košarko in rokomet, igrišče za odbojko na mivki ter prenovila 300-metrsko atletsko stezo s tartansko podlago. Uredili so tudi površine za skok v daljino in višino, met krogle ter petanko. Prenovili so nogometno igrišče z drenažo, novim travnim tepihom in namakalnim sistemom ter vzpostavili odvodnjavanje vseh površin. V zaključni fazi so dodali tribune, ograje in opremo, s čimer je športni park dobil sodoben videz.

»To je športni park, ki ga je Mirna Peč potrebovala in bo pomembno prispeval k zdravemu načinu življenja za vse generacije. Ne gre le za šport, ampak tudi za druženje, nova poznanstva in povezovanje ljudi,« je poudaril tekač in domačin Mitja Krevs. Župan Občine Mirna Peč Andrej Kastelic je dodal, da so ponosni na prenovo po desetih letih od odprtja Športne dvorane Toneta Pavčka. Temelji športnega parka so bili narejeni 1971., park pa je bil zadnjič obnovljen 1988. Državni sekretar mag. Dejan Židan je ob odprtju izpostavil pomen gibanja in poudaril, da že 150 minut telesne aktivnosti na teden bistveno izboljša zdravje in kakovost življenja. Dogodek je popestril nastop akrobatske skupine Dunking Devils (v ekipi je žal manjkal domačin Tadej Ambrožič), ki je poskrbela za spektakularne košarkarske vložke.

Častni krog

Poseben pomen so dogodku dodali domači športniki, ki so v zadnjih desetletjih dosegali vidne uspehe, med njimi Mitja Krevs, Matjaž Berus, Blaž Jarc, Rok Eršte, Mitja Kolenc, Tit Jaklič in Nik Gole. Med prvimi so novo pridobitev preizkusili otroci, ki so skupaj s predstavniki lokalnih društev in omenjenimi športniki odtekli častni krog pred odprtjem in gostom prinesli ključ in škarje za slovesni trenutek. Trak so družno prerezali župan Kastelic, državni sekretar mag. Židan in predstavnik izvajalca, predstavnik podjetja Lesnina MG, d. d., Andrej Stare. Hip zatem se je začela nogometna tekma osnovnošolskih ekip. Veselja ni manjkalo, otroci s starši pa so v park prišli še isto popoldne.

