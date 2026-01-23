  • Delo d.o.o.
FUTSAL

V Stožicah tudi za pokojno sestro

Evropsko prvenstvo se je začelo v sredo v Rigi, v Ljubljani se 13. EP začenja ta petek. Za naslov se meri 16 reprezentanc, s pomembno vlogo v dresu Slovenije tudi 25-letni sidraš Jeremy Bukovec.
Jeremy Bukovec si z reprezentanco želi do odmevnega rezultata. Foto: Nzs.si

Jeremy Bukovec si z reprezentanco želi do odmevnega rezultata. Foto: Nzs.si

Priprave so pri koncu. Foto: Nzs.si

Priprave so pri koncu. Foto: Nzs.si

Tako bi hotela tudi Evelin, ostaja spomin nanjo, tudi po bratovi zaslugi. Foto: Drago Perko

Tako bi hotela tudi Evelin, ostaja spomin nanjo, tudi po bratovi zaslugi. Foto: Drago Perko

Jeremy Bukovec si z reprezentanco želi do odmevnega rezultata. Foto: Nzs.si
Priprave so pri koncu. Foto: Nzs.si
Tako bi hotela tudi Evelin, ostaja spomin nanjo, tudi po bratovi zaslugi. Foto: Drago Perko
Drago Perko
 23. 1. 2026 | 16:00
S tekmama Hrvaška - Francija in Latvija - Gruzija se je v sredo začelo evropsko prvenstvo v futsalu. Uvodni tekmi sta bili v Rigi, ki skupaj s Kaunasom in Ljubljano organizira turnir stare celine. V Ljubljani, v dvorani Stožice, se 13. evropsko prvenstvo začenja jutri, 23. januarja. Za naslov evropskega prvaka se bo merilo 16 reprezentanc, naslov brani Portugalska.

Bistveno je, da smo najboljši v danem trenutku, da pokažemo najboljši možni obraz.

Drugič v Sloveniji

Slovenija osmič tekmuje na EP, evropsko prvenstvo gosti drugič. UEFA Futsal Euro, ki je bil pred osmimi leti v Ljubljani, velja za drugo najbolj obiskano v zgodovini teh tekmovanj, saj si ga je na prizorišču ogledalo 101.934 gledalcev. Tudi letos bodo navijači pomemben adut zasedbe selektorja Tomislava Horvata, ki bo imel na voljo 14 igralcev. Žreb je Sloveniji v predtekmovanju namenil Španijo, Belgijo in Belorusijo, Slovenijo stavnice uvrščajo na 2. mesto po rednem delu, kar bi bilo dovolj za uvrstitev med osem najboljših v Evropi. Matej Fideršek (Gradec), Marko Peček (Dobovec), Teo Turk (Rijeka), Jeremy Bukovec (Osijek), Nejc Hozjan (Osijek), Igor Osredkar (Bubamara Cazin), Žiga Čeh (Bubamara Cazin), Luka Čop (Dinamo Zagreb), Uroš Đurić (Omiš), Žan Janež (Stanoinvest Pulj), Denis Kneževič (Uspinjača Gimka), Nejc Berzelak (Siliko), Jure Suban (Siliko), Lovro Trdin (Siliko) so igralci, ki bodo nosili dres Slovenije. Vidno vlogo bo imel sidraš, igralec, ki je v napadu najbližje tekmečevemu golu, danes 25-letni Jeremy Bukovec. »Vsi vemo, kaj nas čaka. Bistveno je, da smo najboljši v danem trenutku. Da pokažemo najboljši možni obraz,« razmišlja Bukovec. Ne le on, celotna reprezentanca se veseli, ker bodo Stožice polne, navijači pa šesti in sedmi igralec Slovenije.

Priprave so pri koncu. Foto: Nzs.si
Priprave so pri koncu. Foto: Nzs.si

S sestro sta navijala

Tako je bilo tudi leta 2018. Bukovec takrat ni bil v postavi Slovenije, je pa bil na tribunah, to so bili posebni trenutki. Danes se jih spominja s cmokom v grlu. »Tisto leto sva bila s sestro skupaj na prvenstvu. Takrat je tudi izgubila bitko z rakom, zato bo to prvenstvo zame morda še bolj posebno. Igral bom tudi zanjo, ne na tribunah, ampak tam zgoraj,« je povedal Bukovec. Njegova sestra Evelin je decembra 2018 izgubila boj z zahrbtno boleznijo. Pet let se je borila. Pri devetih letih so ji na možganih odkrili tumor. Operacija je bila zahtevna, opravili so jo v ZDA, za pot in poseg so denar prispevali tudi njeni prijatelji iz Plesne šole Urška. Sprva se je stanje popravilo, leta 2014 je opravila v Švici še dvomesečno protonsko obsevanje, konec tistega leta pa so prišle slabe novice, rak se je vrnil, v naslednjih štirih letih pa izčrpal Evelin, umrla je 15. decembra 2018. Jeremy in njegova družina hrabro dekle nosijo v srcu in ohranjajo spomin na lepe skupne trenutke. Pred dobrima dvema letoma, na dan njenega prezgodnjega slovesa, je Jeremy na domači reprezentančni tekmi Evelin v spomin Italiji ob zmagi s 4:2 zabil kar dva gola.

Tako bi hotela tudi Evelin, ostaja spomin nanjo, tudi po bratovi zaslugi. Foto: Drago Perko
Tako bi hotela tudi Evelin, ostaja spomin nanjo, tudi po bratovi zaslugi. Foto: Drago Perko

Nogomet in futsal

Bukovec je sicer standardni slovenski futsal reprezentant, minuli vikend je vknjižil 70. nastop za člansko reprezentanco, dosegel je 21 golov: debitiral je 28. oktobra 2018 in že na prvi tekmi proti Madžarom zabil gol. Prej je bil reprezentant Slovenije U19 in U21. Z nogometom je začel v dresu NK Ljutomer, kjer je bil v sezoni 2012/2013 član selekcije U15, dve sezoni za tem je že igral futsal. Začel je v KMN Meteorplast Šic bar, v krstni sezoni je v 14 tekmah v tekmovanju mladih U15 zabil 24 golov. Do leta 2018 se je kalil v ljutomerskem klubu, potem pa se selil v Maribor, 2020. na Ptuj, potem pa na tuje: v Italiji je bil član Pescare, Cormar Polistene in Buldog Lucrezie. Izkazal se je tudi na Hrvaškem, sprva v ekipi MNK Olmissum, od poletja 2024 je član Osijeka.

18 tekem na EP

Slovenija je doslej igrala na sedmih evropskih prvenstvih (2003, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 in 2022). Dvakrat se je uvrstila v drugi del tekmovanja – v letih 2014 in 2018 je igrala v četrtfinalu. Na evropskih prvenstvih med letoma 2003 in 2022 je odigrala 18 tekem. V tem času je dvakrat ugnala Italijo (2014 in 2018), remizirala s Srbijo (2018), Kazahstanom (2022) in Italijo (2022) ter doživela 13 porazov.

