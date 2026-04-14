Ogreje se na 15, 20 stopinj in že razmišljamo o kratkih rokavih. Končno! A pomlad zna biti zahrbtna.

Največji skriti sovražnik je veter. Ko se med tekom ali hojo spotimo, hladen zrak hitro ohladi kožo. Ramena postanejo zategnjena, vrat trd, naslednji dan pa nas preseneti bolečina, za katero nismo prepričani, od kod je prišla.

Pravilo, ki ga uporabljajo izkušeni rekreativci, je preprosto: oblecite se, kot da je nekaj stopinj topleje, a vedno v slojih. Lahka vetrovka ali tanjša jopica, ki jo lahko slečemo, je boljša izbira kot pogumno vztrajanje v kratkih rokavih.

Tanjša jopica, ki jo lahko slečemo, je boljša izbira kot pogumno vztrajanje v kratkih rokavih.

Pomembno je tudi, kako začnemo. Če takoj krenemo intenzivno, so hladnejše mišice bolj toge in dovzetne za nateg. Nekaj minut lahkotnega tempa pred resnejšim naporom je skoraj obveznih.

In ne pozabimo na sonce. Spomladanski žarki so lahko presenetljivo močni, tudi če ni vroče. Krema za sončenje ni pretiravanje, ampak preventiva.

Vadba na prostem je nekaj najboljšega, kar lahko naredimo zase. Zrak, svetloba, sonce, prostor, narava – vse to pozitivno vpliva na razpoloženje. Samo malo zdrave pameti je treba. Pomlad je prehodno obdobje, in telo to zelo dobro ve.