Vadba z elastikami je odlična

Zimske počitnice pomenijo smučanje, sankanje, drsanje, dolge sprehode (po snegu) in več gibanja, kot smo ga vajeni čez leto. Zato je pametno telo nanje vsaj malo pripraviti – in ena najboljših, najpreprostejših ter najbolj dostopnih možnosti je vadba z elastikami doma.

Elastike so zelo vsestranski pripomoček. Ne zavzamejo prostora, niso drage in omogočajo vadbo za vse starosti in ravni telesne pripravljenosti. Kar je najpomembneje: z njimi lahko ciljno pripravimo mišice in sklepe, ki so pozimi najbolj obremenjeni.

Pri zimskih športih največ dela opravijo noge, trup in stabilizatorji. Smučanje in sankanje zahtevata močne kvadricepse, zadnjične mišice in zadnje stegenske mišice, hkrati pa dobro stabilnost kolen in gležnjev. Elastike omogočajo ravno to – nadzorovano obremenitev brez sunkov, ki pogosto povzročajo poškodbe.

Druga velika prednost vadbe z elastikami je krepitev globokih mišic. Gre za mišice trupa in kolkov, ki skrbijo za ravnotežje in nadzor gibanja. Če so te mišice šibke, se na smučišču hitro pojavi utrujenost, položaj postane nestabilen, tveganje za padec se poveča. Redna vadba lahko to bistveno zmanjša.

Kratka, a redna vadba

Kaj je smiselno početi? Osnova so počepi z elastiko, izpadni koraki, stranski koraki z elastiko okoli kolen ter dvigi bokov. To so vaje, ki posnemajo obremenitve na snegu. Dodamo še vaje za trup: rotacije z elastiko, potiske in vleke, s katerimi okrepimo hrbtne mišice in ramenski obroč, kar je pomembno za ravnotežje in zaščito hrbtenice. Ne smemo pozabiti na gležnje in kolena. Enostavne vaje z elastiko za stopala, odrivanje in nadzor gibanja so izjemno učinkovite pri preprečevanju zvinov, ki so pozimi zelo pogosti.

Vadba naj bo kratka, a redna. Od dva- do štirikrat na teden, 20–30 minut, je povsem dovolj. Namen ni izčrpanost, temveč priprava telesa na več zaporednih dni aktivnosti.

Vadba z elastikami je tako idealen most med vsakdanom in zimskimi počitnicami: manj bolečin, več nadzora in več užitka na snegu. In kar je najlepše – lahko jo opravimo kar v dnevni sobi.