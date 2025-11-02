Več kot 60 let so v Mirni čakali na obvoznico

Čakali smo jo od leta 1963, ko so prvič delali zakoličbo. Kasneje je bilo v vseh teh letih seveda vedno polno besedi o tej mirnski obvoznici. Po navadi v času volitev,« se danes 70-letni Dušan Skerbiš, župan občine Mirna, spominja, kako je več kot 60 let čakal, da se bo center Mirne rešil prometa, gneče in 40-tonskih vlačilcev. Trajalo je. »Nekaj mojih prijateljev, ki so nekoliko starejši od mene, je sodelovalo pri teh zakoličbah ali pa umestitvah ceste v prostor. Spomnim se tudi leta 1983, praznovali smo dvajseto obletnico zakoličbe,« se spominja Skerbiš, ki je več kot 50 let proaktivno vključen v lokalno in regionalno politiko.

Dušanu Skerbišu je z ekipo uspelo razviti občino. FOTO: Drago Perko

Če bo sreča, bo trajalo 15 let

»Promet je vseskozi naraščal, čistega vina so nam nalili leta 2010 ob obisku takratnega direktorja Direkcije za ceste, gospoda Gregorja Ficka, ki je bil tukaj v tej pisarni, prisotna sta bila še takratni župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic ter Tomaž Willenpart, vodja sekcije za investicije v ceste. Prav Willenpart nam je dejal, da bomo lahko srečni, če nam bo uspelo v 15 letih,« se na leto 2010 ozre Skerbiš.

Vlačilci mimo centra po novem FOTO: Drago Perko

»Za nekatere je to dolgo obdobje. A za tiste, ki se spoznajo na to, koliko časa traja, da se takšna cesta umesti v program, je to dokaj uspešno in hitro končan projekt,« pristavi župan, ki se spomni podpore vseh županov, od občin Radeče in Sevnica pa do vseh okoliških. Šestnajst let zatem, ko je državni zbor prižgal zeleno luč za referendum za ustanovitev nove Občine Mirna (25. 9. 2009), ter tri leta in tri dni po podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem del so minuli mesec prerezali trak nove državne ceste, t. i. mirnske obvoznice, ki je promet skozi središče kraja preusmerila na jugovzhodni rob naselja, in se po njej prvič tudi uradno zapeljali.

Podpora in sodelovanje

»Po ustanovitvi občine smo vedeli, da je treba narediti prve korake. In prvi korak je bila ureditev, prostorska ureditev oziroma umestitev obvoznice v prostorski načrt. Čeprav je bil prostor že rezerviran, smo z OPNJ postavili temelj. Po OPNJ smo delali še podrobni občinski prostorski načrt po dogovoru z državo, kasneje smo prevzeli tudi vse aktivnosti pri pridobivanju dokumentacije, to se pravi za PGDPZI, vse študije, ki so bile izdelane, študije stoletnih voda, petstoletnih voda, dotokov voda, študijo naplavine v vodi, študijo, kje bo kakšna zadeva kaj prečkala, in tako dalje. Vse te aktivnosti so pač zahtevale svoj čas,« opiše aktivnosti, ki so tekle.

Prvi so novo pridobitev preizkusili starodobniki. FOTO: Franc Pepelnak - Pep

Župan poudari, da so ves čas dobro sodelovali z Direkcijo za ceste, pohvali tudi proaktitvnost Upravne enote Trebnje ter vse lastnike zemljišč. Občina Mirna Peč je prevzela aktivnosti pri pridobivanju dokumentacije. »Tu je bil izredno aktiven moj sodelavec Štefan Velečič, ki nosi veliko zaslugo za to, da smo dobili to obvoznico,« še doda Skerbiš.

Skoraj osem milijonov

Gradnja 1,75 km dolge ceste se je po etapah začela 14. novembra 2022. Nova cesta se začne s krožiščem pred vstopom na Mirno, vodi mimo železniške postaje skozi drugo krožišče z leseno skulpturo Po trgatvi in naprej po desnem bregu reke mimo industrijske cone, sledi 62-metrski most čez reko Mirno in nato se cesta nadaljuje vzporedno z železniško progo proti regionalni cesti Trebnje–Mokronog, na katero se priključi s tretjim krožiščem. Pogodbena vrednost gradbenih del je bila 7,35 milijona evrov, ki jih je večinoma prispevala Direkcija RS za infrastrukturo. Vodilni partner pri gradnji je bil novomeški CGP, d. d., partnerja pa podjetji Gradnje, d. o. o., Boštanj in Komunalne gradnje Grosuplje, d. o. o. Še pred gradnjo je DRSI odkupil zemljišča in edini objekt na predvideni trasi, ki ga je bilo treba odstraniti, tako da je ocenjena vrednost naložbe skupaj s projektno dokumentacijo in študijami okoli 10 milijonov evrov.

Impulz gospodarstvu

»Mirna praznuje, kajti nova cesta je predana v promet. Praznujemo vsi tisti, ki se bomo vozili po novi obvozni cesti, in vsi tisti, ki bomo zdaj varno uporabljali staro cesto v centru Mirne. Cesta predstavlja velik gospodarski potencial, zdaj ne bo več zastojev v centru, tovornjaki se bodo lažje srečevali na poti. Gospodarstvo v dolini je zadihalo in seveda je želja vseh investitorjev, ki bodo tukaj gradili, da čim prej pridejo od točke A do točke B, kjer imajo svoje razvojne programe načrtovane tudi za Mirnsko dolino,« je jasen Skerbiš.

Slovesno odprtje je povezovala Petra Krnc Laznik, zbranim je zaigral duet Z andahtjo. FOTO: Franc Pepelnak - Pep

Ceste je vesel tudi njegov stanovski kolega Tomaž Ramovš, župan Občine Šentrupert. 450 metrov nove ceste od mostu čez Sotlo do vključno krožišča z maketo kozolca namreč leži na območju te občine. »Odprtje t. i. obvoznice Mirna je simbol povezanosti, sodelovanja in skupnega pogleda v prihodnost. Ta nova prometna povezava bo pomembno razbremenila lokalni promet, hkrati pa povezala občini Šentrupert in Mirno ter izboljšala prometno varnost in pretočnost v širšem prostoru,« je jasen župan Ramovš. S prebivalci Mirnske doline je ta veliki dan praznovala tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.

Slovesni trenutek: župana Dušan Skerbiš in Tomaž Ramovš ter ministrica Alenka Bratušek FOTO: Franc Pepelnak - Pep

Mirna se hitro razvija. Uredili so športni park, prihodnje leto bodo odprli nov vrtec, v zadnjem času je bilo zgrajenih 120 novih stanovanj, načrtujejo jih vsaj še enkrat toliko. Stari vrtec bo namenjen glasbeni šoli, ponosni so tudi na nov trgovski center, ki ga je postavil edini slovenski trgovec Jager. Na Mirni je vse pripravljeno tudi na gradnjo 24 varovanih stanovanj, dodali bodo še 30 stanovanj za mlade družine. Radi bi dodali še bencinsko črpalko, kraj in občina pa okoli gradu premoreta tudi turistični potencial. Župan Skerbiš se bo drugo leto poslovil, za sabo pa bo pustil bogato zapuščino in velik potencial za nadaljnji razvoj. Mirna je pokazala, da zmore.