  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DRAMA RAZPADA

Več kot 700 dni čakanja: »Drama je postala zgodba o nezaupanju v pravno državo«

Skoraj deset milijonov evrov je že vloženih. Vsak mesec dodatni stroški naraščajo. Prva realna možnost vrnitve? Najprej leta 2030 – v najboljšem primeru. In medtem ko številke rastejo, stavba na Erjavčevi razpada.
Umetniki na cesti opozarjajo, da sistem ne deluje. FOTO: Dejan Javornik

Umetniki na cesti opozarjajo, da sistem ne deluje. FOTO: Dejan Javornik

Drama pred Dramo FOTO: Dejan Javornik

Drama pred Dramo FOTO: Dejan Javornik

Slo., Lj., 20.5.2026, Drama pred Dramo, 20. Maj, foto: Dejan Javornik

Slo., Lj., 20.5.2026, Drama pred Dramo, 20. Maj, foto: Dejan Javornik

Slo., Lj., 20.5.2026, Drama pred Dramo, 20. Maj, foto: Dejan Javornik

Slo., Lj., 20.5.2026, Drama pred Dramo, 20. Maj, foto: Dejan Javornik

Če imamo nacionalne kulturne ustanove, je dolžnost države, da zanje skrbi, poudarja Ivana Djilas. Foto: Dejan Javornik

Če imamo nacionalne kulturne ustanove, je dolžnost države, da zanje skrbi, poudarja Ivana Djilas. Foto: Dejan Javornik

Noben umetnik se ne želi ukvarjati z gradbeništvom, kulturno politiko ali razlagati, zakaj je kultura pomembna, to je boleče in ponižujoče, poudarja Ivana Djilas. Foto: Dejan Javornik

Noben umetnik se ne želi ukvarjati z gradbeništvom, kulturno politiko ali razlagati, zakaj je kultura pomembna, to je boleče in ponižujoče, poudarja Ivana Djilas. Foto: Dejan Javornik

Pred vhodom v nekoč reprezentativno gledališko hišo danes leži odvržen hladilnik. Foto: Dejan Javornik

Pred vhodom v nekoč reprezentativno gledališko hišo danes leži odvržen hladilnik. Foto: Dejan Javornik

Zaprta – koliko časa še? FOTO: Dejan Javornik

Zaprta – koliko časa še? FOTO: Dejan Javornik

S simbolno akcijo Drama pred Dramo so ustvarjalci uprizorili Cankarjevo satiro Za narodov blagor (režija Vito Taufer), nekateri stanovalci sosednje hiše so prizor spremljali za spuščenimi roletami. FOTO: Katja Kodba

S simbolno akcijo Drama pred Dramo so ustvarjalci uprizorili Cankarjevo satiro Za narodov blagor (režija Vito Taufer), nekateri stanovalci sosednje hiše so prizor spremljali za spuščenimi roletami. FOTO: Katja Kodba

Umetniki na cesti opozarjajo, da sistem ne deluje. FOTO: Dejan Javornik
Drama pred Dramo FOTO: Dejan Javornik
Slo., Lj., 20.5.2026, Drama pred Dramo, 20. Maj, foto: Dejan Javornik
Slo., Lj., 20.5.2026, Drama pred Dramo, 20. Maj, foto: Dejan Javornik
Če imamo nacionalne kulturne ustanove, je dolžnost države, da zanje skrbi, poudarja Ivana Djilas. Foto: Dejan Javornik
Noben umetnik se ne želi ukvarjati z gradbeništvom, kulturno politiko ali razlagati, zakaj je kultura pomembna, to je boleče in ponižujoče, poudarja Ivana Djilas. Foto: Dejan Javornik
Pred vhodom v nekoč reprezentativno gledališko hišo danes leži odvržen hladilnik. Foto: Dejan Javornik
Zaprta – koliko časa še? FOTO: Dejan Javornik
S simbolno akcijo Drama pred Dramo so ustvarjalci uprizorili Cankarjevo satiro Za narodov blagor (režija Vito Taufer), nekateri stanovalci sosednje hiše so prizor spremljali za spuščenimi roletami. FOTO: Katja Kodba
Danica Lovenjak
 30. 5. 2026 | 19:00
7:54
A+A-

Na Litostrojski 56, med industrijskimi zidovi in začasno postavljenimi gledališkimi tribunami, foajeji in odri, že drugo sezono bije srce SNG Drama Ljubljana. Ne več v razkošju historične stavbe na Erjavčevi, temveč v prostoru, ki je bližje proizvodnji kot umetnosti. In vendar – ali pa prav zato – Drama deluje. Ustvarja. Vztraja. Ravnateljica SNG Drama Ljubljana Ivana Djilas opozarja, da problem ni več le projekt prenove, temveč konkretna, vsakodnevna finančna in sistemska izguba. »Prostori na Litostrojski 56 so bili dobro zamišljeni in tudi nagrajeni, a niso namenjeni dolgotrajnemu bivanju nacionalnega repertoarnega gledališča. Problem ni v prostoru – problem je, da smo vanj prisiljeni predolgo.«

Medtem ko življenje teče drugje, se na Erjavčevi kopiči razpad. Pred vhodom v nekoč reprezentativno gledališko hišo danes stoji – hladilnik. Odvržen, pozabljen kos neke druge zgodbe. Na rdeči preprogi, ki je bila desetletja simbol prestiža in kulture, se razrašča mah – zelen, skoraj ciničen opomin, da narava vedno zapolni praznino, ki jo človek pusti za sabo. »Zanimivo je, kako ljudje prostor, ki ga začnejo dojemati kot smetišče, hitro dopolnijo s svojimi smetmi. Tudi vhod v Dramo je postal tak prostor.«

Slo., Lj., 20.5.2026, Drama pred Dramo, 20. Maj, foto: Dejan Javornik
Slo., Lj., 20.5.2026, Drama pred Dramo, 20. Maj, foto: Dejan Javornik

Večni projekt

To ni več samo estetski šok. To je simptom. »Drama ni osamljen primer. Postala je del tistih 'večnih projektov', za katere nihče več ne verjame, da bodo kdaj končani.« Mineva že več kot 700 dni od začasne selitve Drame. Več kot 700 dni čakanja na začetek prenove, o kateri se govori že več kot trideset let. Trideset let obljub, razprav in prestavljenih odločitev. V tem času niso obstali le zidovi – obstaja resna nevarnost, da se razkraja tudi smisel doslej vloženega dela.

Ob razgrnitvi repertoarja za sezono 2026/27 so pred Dramo javnosti predstavili tudi podrobno poročilo o poteku projekta prenove med letoma 2013 in 2026. Dokument DRAMA A-B-C ni le tehnični pregled, je opozorilo. In v nekaterih delih skoraj alarm. A ob tem, paradoksalno, ostaja še ena boleča resnica: »Ob razgrnitvi programa se pogovarjamo o vsem drugem, samo o programu ne. Noben umetnik se ne želi ukvarjati z gradbeništvom, kulturno politiko ali razlagati, zakaj je kultura pomembna. To je boleče in ponižujoče.«

Slo., Lj., 20.5.2026, Drama pred Dramo, 20. Maj, foto: Dejan Javornik
Slo., Lj., 20.5.2026, Drama pred Dramo, 20. Maj, foto: Dejan Javornik

Številke so neizprosne. V projekt prenove je bilo do danes vloženih 9,673.776,61 evra. Skoraj deset milijonov v dobrem desetletju. Denar za projektno dokumentacijo, raziskave, najem nadomestnih prostorov, selitev, logistiko, geološke vrtine, revizije, postopke, odvetnike in več kot dva milijona za arheološka izkopavanja. Vse to z jasnim ciljem: prenoviti obstoječo stavbo in ji omogočiti prihodnost. A če se projekt ne nadaljuje po varianti A, obstaja velika verjetnost, da bo velik del tega denarja izgubljen. Ne metaforično – dejansko. Vsaka druga odločitev pomeni ponovitev postopkov, nove razpise, novo dokumentacijo, nova soglasja. Drama je postala tudi zgodba o eroziji zaupanja. Ne le v projekt, temveč v sistem, ki bi ga moral izpeljati. Med sosedi raste občutek negotovosti, nezaupanje v obljube institucij in prepričanje, da se pravila lahko z vsako menjavo oblasti na novo napišejo. Čas, najdražji element celotne zgodbe, pa neizprosno teče. »Soglasja sosedov nimamo ne zato, ker bi nasprotovali gledališču, ampak zato, ker je Drama postala zgodba o nezaupanju v pravno državo. Ljudje ne verjamejo več obljubam. In vmes čas teče.« Leta dodatnega čakanja. Ob tem teče še en tok, denarja. Milijoni, ki nimajo več funkcije. Najem nadomestnih prostorov. Do prve premiere v prenovljeni Drami bi ti stroški po najbolj optimističnem scenariju znašali okoli 3,6 milijona evrov. Če se projekt zamakne, številke eksplodirajo: več kot 5,4 milijona, celo 14,5 milijona evrov. »To pomeni dvojne stroške – najem nadomestnih prostorov in vzdrževanje stare stavbe.« Vsak mesec brez odločitve ima svojo ceno. In ta ni majhna. Po projekcijah bi bila prva premiera v prenovljeni Drami mogoča decembra 2030. To pomeni še štiri leta čakanja. V najboljšem primeru. »Tudi v najboljšem scenariju nimamo nobene realne možnosti, da bi se vrnili v manj kot štirih letih, pa še to, če bi se vse začelo takoj.«

Če imamo nacionalne kulturne ustanove, je dolžnost države, da zanje skrbi, poudarja Ivana Djilas. Foto: Dejan Javornik
Če imamo nacionalne kulturne ustanove, je dolžnost države, da zanje skrbi, poudarja Ivana Djilas. Foto: Dejan Javornik

Prelaganje odgovornosti

Ob tem se poraja vprašanje, ki presega številke: kaj se v tem času dogaja s stavbo? Vsak zamik pomeni dodatno degradacijo. Vsaka neodločnost povečuje stroške, ki niso abstraktni: »Stavbo moramo zaradi varovanja dediščine ogrevati na 16 stopinj. Januarja smo za ogrevanje plačali 14.500 evrov, februarja 17.500. Stavbo, ki propada, še vedno drago vzdržujemo.« Ironija je ostra. Gledališče, ki na odru razgalja družbene paradokse, samo postaja eden največjih.

Kolektiv Drame ne čaka. Na dan predstavitve repertoarja so stopili pred svojo propadajočo hišo in na prostem uprizorili Cankarjevo satiro. A tudi ta prizor ima svojo realnost: »Za dogodek smo morali najeti kemična stranišča, ker je vstop v stavbo prepovedan.«

Pred vhodom v nekoč reprezentativno gledališko hišo danes leži odvržen hladilnik. Foto: Dejan Javornik
Pred vhodom v nekoč reprezentativno gledališko hišo danes leži odvržen hladilnik. Foto: Dejan Javornik

Toda tudi to ima meje. »Če imamo nacionalne kulturne ustanove, je dolžnost države, da zanje skrbi, ne pa da umetniki na cesti opozarjajo, da sistem ne deluje.« Zato danes ne govorimo več le o prenovi. Govorimo o odgovornosti. In prelaganju odgovornosti. Dodatne številke sliko še zaostrijo. Ocenjena vrednost celostne prenove znaša 82,2 milijona evrov. Druge možnosti so bodisi funkcionalno okrnjene bodisi bistveno dražje. V prevodu: tudi če bi zgradili novo Dramo, bi morali staro še vedno reševati.

Stavba na Erjavčevi ni zamrznjena v času, v realnem času propada. Vsaka zima, vsak dež, vsak mesec brez posega pomeni nove poškodbe, nove stroške, novo izgubo. Skoraj deset milijonov evrov je že vloženih. Milijoni dodatno odtekajo. Inflacija viša cene. Odločitve pa še vedno ni. »Razpravljamo o tem, kaj je cenejše, pri tem pa pozabljamo, da je tudi čas drag. Medtem ko odlašamo, stroški rastejo – finančni in človeški,« opozarja Djilasova. Mah počasi prerašča rdečo preprogo. Vprašanje ni več, koliko bo še stalo. Vprašanje je, koliko je že izgubljenega.

S simbolno akcijo Drama pred Dramo so ustvarjalci uprizorili Cankarjevo satiro Za narodov blagor (režija Vito Taufer), nekateri stanovalci sosednje hiše so prizor spremljali za spuščenimi roletami. FOTO: Katja Kodba
S simbolno akcijo Drama pred Dramo so ustvarjalci uprizorili Cankarjevo satiro Za narodov blagor (režija Vito Taufer), nekateri stanovalci sosednje hiše so prizor spremljali za spuščenimi roletami. FOTO: Katja Kodba

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

prenovagledališčeSNG Drama Ljubljanainvesticije
ZADNJE NOVICE
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
DRAMA RAZPADA

Več kot 700 dni čakanja: »Drama je postala zgodba o nezaupanju v pravno državo«

Skoraj deset milijonov evrov je že vloženih. Vsak mesec dodatni stroški naraščajo. Prva realna možnost vrnitve? Najprej leta 2030 – v najboljšem primeru. In medtem ko številke rastejo, stavba na Erjavčevi razpada.
Danica Lovenjak30. 5. 2026 | 19:00
18:52
Bulvar  |  Domači trači
SESTRI BELAK

Telovadka Teja Belak ponovno ugnala konkurenco - se še spomnite njene sestre, ki ji je podobno uspelo v Sanjskem moškem? (FOTO)

Ravno šampionka Teja naj bi bila tista, ki je skupaj z mamo sestro tudi prijavila v resničnostni šov.
30. 5. 2026 | 18:52
18:30
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SKRIVNOSTNI DIM OB JEZERU

Dečka (8) brutalno ubili in nato zažgali, ženska po naključju fotografirala kraj zločina: »Kot majhen taborni ogenj« (VIDEO)

Priča ujela dim in ogenj, štiri dni pozneje tam našli truplo dečka.
30. 5. 2026 | 18:30
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
SKLEPNO DEJANJE

Vse je pripravljeno za veliki finale: še zadnjih 90 minut sezone

Danes ob 18. uri nas čaka finale lige prvakov; PSG bo igral tretji finale, Arsenal drugega, pokal bo podelil Aleksander Čeferin.
Drago Perko30. 5. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: Lunini aspekti bodo močno vplivali na naše čustveno stanje in odnose

Duhovna pustolovščina in globoka spoznanja.
30. 5. 2026 | 18:00
17:21
Live
Šport  |  Tekme
ZADNJE DEJANJE

Hiter šok v Budimpešti za PSG, Havertz je spravil navijače v delirij

Na stavnicah je v vlogi rahlega favorita pariška zasedba Luisa Enriqueja. PSG brani lanski naslov.
30. 5. 2026 | 17:21

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Spregledan raj pri naših južnih sosedih

Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
2. 5. 2026 | 10:08
Promo
Novice  |  Slovenija
ZANIMIVO

To so najbolj ogrožene pasme v Sloveniji (VIDEO)

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
26. 5. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
EKOLOGIJA

Kar razkriva ta žabica, bi moralo skrbeti več ljudi

Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 14:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEMENCA

Brezplačne vaje za spomin in ustvarjanje

Spominčica – Alzheimer Slovenija že vrsto let skrbi za podporo osebam z demenco in njihovim svojcem ter si prizadeva za bolj kakovostno življenje vseh, ki se srečujejo z demenco.
9. 5. 2026 | 14:59
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Spregledan raj pri naših južnih sosedih

Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
2. 5. 2026 | 10:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZANIMIVO

To so najbolj ogrožene pasme v Sloveniji (VIDEO)

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
26. 5. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
EKOLOGIJA

Kar razkriva ta žabica, bi moralo skrbeti več ljudi

Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 14:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEMENCA

Brezplačne vaje za spomin in ustvarjanje

Spominčica – Alzheimer Slovenija že vrsto let skrbi za podporo osebam z demenco in njihovim svojcem ter si prizadeva za bolj kakovostno življenje vseh, ki se srečujejo z demenco.
9. 5. 2026 | 14:59
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Električni avto? To so najpogostejše napake

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
29. 5. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERTI

Končno: Katarza v Ljubljani

Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Prihaja nova realnost, na katero Evropa še ni pripravljena

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 08:11
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Schwarzwaldske kocke brez peke – najbolj sočna sladica tega poletja (VIDEO)

Sladica, polna sadne svežine, pričara nostalgijo po klasični schwarzwaldski torti – v še bolj mamljivi različici za poletna druženja.
28. 5. 2026 | 06:05
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NOVOST

Vas zanima, kakšna je luna od blizu?

Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 15:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Zakaj Peugeot še vedno stavi na dizel

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
29. 5. 2026 | 11:00
Promo
Novice  |  Svet
SPREMEMBE V TUJINI

Nemčija po pritiskih spreminja smer

Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
Promo Slovenske novice26. 5. 2026 | 12:47
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Ena kartica za polnjenje po vsej Sloveniji?

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Slovenske novice29. 5. 2026 | 06:53
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČA HRANA

Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 08:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Slovenska podjetja vse pogosteje iščejo to zaščito

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
26. 5. 2026 | 08:54
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HLAJENJE

Zakaj se v nekaterih domovih počutimo bolje kot v drugih?

Nekoč smo klimatsko napravo povezovali predvsem z nekaj najbolj vročimi poletnimi dnevi. Danes je njena vloga precej širša.
27. 5. 2026 | 10:32
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

To so slovenska podjetja, ki z zaposlenimi delajo drugače

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
29. 5. 2026 | 08:18
PremiumPromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
PIKNIK SEZONA

Svetovni uspeh iz Kamnika: priloga, ki je presenetila celo ameriške ocenjevalce

Sezona piknikov je v polnem zamahu. Slovenci imamo nekaj nepisanih pravil, ki se prenašajo iz roda v rod in jih vsi brez ugovarjanja spoštujemo.
2. 5. 2026 | 13:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POŠTA

Bodo tudi v Sloveniji kmalu nehali dostavljati pisma? (video)

Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
25. 5. 2026 | 13:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLUH

Se dogaja tudi vam? Preverite, da ne bo prepozno

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
28. 5. 2026 | 07:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Kmalu bo znano: kdo bodo slovenski zmagovalci?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
29. 5. 2026 | 07:55
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Obstali sredi Evrope: nasveti, ki vam lahko rešijo dopust

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Novice  |  Slovenija
ŠKODE V STANOVANJIH

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 10:31
PromoPhoto
Novice  |  Svet
INOVACIJE

Zakaj Slovenci iščejo priložnosti pri severnih sosedih?

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših

To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
26. 5. 2026 | 08:57
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki