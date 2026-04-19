Več kot le dekoracija

Prvi na seznamu je vsekakor regrat, vsi poznamo velike rumene cvetove, ki spominjajo na majhno sonce. Imajo rahlo sladek okus, ki spominja na med. Lahko jih dodamo solatam ali spečemo v testu. Tudi vijolice bodo popestrile jedi, zlasti sladice, saj so sladke in aromatične. Najpogosteje jih uporabljamo za kandiranje ali aromatiziranje sladkorja.

Ognjič je svetlo rumen ali oranžen cvet, ki pogosto raste na vrtovih, najraje na soncu. Njegovi cvetovi imajo rahlo pikanten in grenak okus. Najpogosteje z njimi popestrimo slane jedi, kot so solate, juhe ali rižote. Zaradi svoje intenzivne barve obarva jedi; ne rečemo mu zaman »žafran za reveže«, lahko je nadomestek dražje začimbe.

Cvet bučke je eden najbolj znanih užitnih cvetov v mediteranski kuhinji. Je velik, rumen in lijakast, ima blag in nežen okus. Najpogosteje ga nadevamo s skuto, mesom ali zelenjavo, povaljamo v testu in ocvremo. Lahko ga dodamo juham in različnim lahkim zelenjavnim jedem. Vrtnica je znana po svojem vonju, užitni so tudi njeni cvetni listi. Pomembno je, da uporabljamo le vrtnice, ki niso bile obdelane s kemikalijami. Cvetni listi so mehki, aromatični in rahlo sladki. Pogosto jih uporabljamo za pripravo marmelad, sirupov in želejev. Dodajamo jih tudi sladicam, čajem ali aromatičnemu sladkorju.

Sivka ima majhne vijolične cvetove in značilen vonj. Zaradi močnega okusa se uporablja v kuhanju v majhnih količinah. Dodajamo jo pecivu, piškotom, medu ali sladkorju. Jedem daje poseben, cvetlični vonj. Tudi cvetove bazilike lahko uporabljamo, tako kot liste, a manj, saj imajo močno aromo. Z njimi okrasimo in popestrimo solate, juhe, testenine. Sveži listi in cvetovi kapucinke imajo rahlo poprast okus. Dodajamo jih solatam, enolončnicam in zrezkom.

Kamilica je majhna rastlina z belimi cvetnimi listi in rumeno sredico, podobna marjetici. Ima značilen vonj in okus, najpogosteje jo uporabljamo za pripravo pomirjevalnih čajev. Poleg tega se lahko uporablja za aromatiziranje sirupov, krem in lahkih sladic. Jedem daje nežen in blag cvetlični pridih.

Hibiskus je zelo priljubljen užitni cvet, znan po svoji svetli barvi in kislem okusu. Najpogosteje se uporablja za pripravo čajev in napitkov, zlasti hladnih. Njegov okus spominja na citruse, zato se dobro poda k sadju. Dodajamo ga lahko tudi solatam ali marmeladam. Poleg tega daje jedem in pijačam privlačno rdečo barvo.

Tudi cvetovi magnolije so užitni, zlasti mladi. Imajo rahlo pikanten okus. Pogosto jih vlagamo ali dodajamo solatam. Njihova tekstura je čvrsta, zaradi česar so zanimiv dodatek jedem. V nekaterih kuhinjah se uporabljajo tudi kot posebna poslastica. Sončnica je zanimiva, ker so užitni tako semena kot cvetni listi; slednji imajo rahlo oreškast okus. Lahko jih dodamo solatam ali jih na kratko ocvremo. Tako kot bezgove cvetove.

Lepe, a strupene

A vseh vendarle ne smemo dati na krožnik. Zelo lepa in dišeča je glicinija, a obenem tudi strupena. Tudi hortenzija, priljubljena okrasna rastlina z velikimi, pisanimi cvetovi, vsebuje strupene spojine, ki lahko povzročijo prebavne težave. Uživanje lahko povzroči slabost in bruhanje. V večjih količinah je lahko nevarna za zdravje. Zato se uporablja izključno kot okras na vrtovih. Prav tako naj bo le v okras šmarnica, ima rdeče plodove, ki dozorijo jeseni in so za ljudi strupeni. Prav tako so strupeni cvetovi in listi, če jih pojemo, povzročajo drisko in bruhanje, tudi smrt. Zdaj še cvetijo narcise, ene najbolj znanih spomladanskih rož, ki pa so strupene, zlasti čebulice. Vsebuje strupene alkaloide, ki lahko povzročijo resne prebavne težave. Že majhna količina lahko povzroči slabost, bruhanje in bolečine v trebuhu. Nikoli je ne smemo uporabljati v hrani.

Tudi anemona, ki pogosto raste na vrtovih in v gozdovih, je za ljudi strupena. Vsebuje snovi, ki lahko ob zaužitju povzročijo draženje kože in prebavne motnje, uživanje lahko povzroči slabost in bruhanje. Naprstec je zelo privlačna roža z visokimi stebli in zvončastimi cvetovi. Vendar je izjemno strupena. Uživanje lahko povzroči resne motnje srčnega ritma, saj vsebuje spojine, ki vplivajo na srce. V večjih količinah je lahko usodna. Ena privlačnejših pomladnih rastlin je tudi ciklama, čeprav je videti neškodljiva, vsebuje strupene snovi. Ob zaužitju povzroča bruhanje, črevesne krče, grižo, omotico in motnje živčevja. Slednje lahko privede do ohromitve centra za dihanje in celo smrti.