Holistična veterinarka Karmen Grubelić s Pasje univerze opozarja, da pri mladičkih več ni vedno bolje. Včasih lahko pretirano ukvarjanje, preveč dražljajev in napačne reakcije naredijo več škode kot koristi. Kot pravi, nikoli ne bo pozabila besed stranke, ki je pred leti z mladičkom prišla na tečaj. Ženska ji je priznala, da ima slabo vest, ker se z mladičkom po njenem mnenju ne ukvarjajo dovolj. Njihova soseda je imela prav tako mladička in se je z njim, vsaj na prvi pogled, ukvarjala precej več. A pozneje se je pokazalo, da količina ukvarjanja ni najpomembnejša. Pomembno je, kako se z mladičkom ukvarjamo.

16–20 ur na dan naj počiva mladič.

Ko je prišlo obdobje pasje pubertete, je tečajnica potrebovala dodatno pomoč. Takrat je Grubelićeva spoznala tudi sosedovo psičko. Ta je bila pri šestih mesecih že nemirna, vlekla je na povodcu in bila po njenih besedah »napeta kot struna«. Ko je naredila kaj narobe, jo je lastnica pocukala na zatezni ovratnici in glasno zavpila »ne«. »Iz izkušenj sem že takrat vedela, da je to vzgoja, obsojena na propad,« se spominja veterinarka. Sosedova psička je obiskovala pasjo šolo, kjer so imeli strog režim poslušnosti. Prav zato, dodaja Grubelićeva, njeni nasveti takrat niso mogli prodreti do lastnice. Inštruktorica je bila zanjo avtoriteta, drugačno mnenje pa ni imelo pravega mesta.

Kuža mora imeti čas, da je lahko otročji in igriv. FOTO: Ekaterina Savyolova/Getty Images

Danes sta psički odrasli in stari tri leta. Kot mladički sta bili najboljši prijateljici, zdaj pa se ne prenašata več. Psička, ki je obiskovala tečaj pri Grubelićevi, je danes po njenih besedah prava »pasja simfonija«, sosedova psička pa ima žal še vedno vedenjske težave. Te se pri psih pogosto kopičijo počasi. Ne izbruhnejo kar naenkrat, ampak se utrjujejo skozi ponavljajoče se napačne odzive, premalo počitka, preveč pritiska in prevelika pričakovanja.

Počitek in hrana

Ni treba, da je mladič ves čas zaposlen. Prav nasprotno. Potrebuje možnost, da opazuje svet, raziskuje in se uči v svojem ritmu. Grubelićeva poudarja, da se je z mladičkom seveda treba ukvarjati. A nikakor ne toliko, kot si pogosto predstavljajo skrbniki.

Ni treba, da je psiček ves čas zaposlen.

Kaj torej mladiči potrebujejo? Prva in zelo pomembna stvar je spanec. Mladičem moramo omogočiti dovolj počitka, tudi od 16 do 20 ur na dan. Za to potrebujejo mir in tišino, podobno kot ljudje. Ključni so tudi kratki in mirni sprehodi. Biti morajo počasni, skoraj dolgočasni, brez pretiranega vznemirjenja. Končati jih je treba, še preden mladiček začne kazati znake stresa.

Pasja družba je zelo pomembna. FOTO: Kenji Lau/Getty Images

Hrane mora biti dovolj. Če mladiček hrano iz posode posesa ali se vede, kot da se prenažira, to po besedah Grubelićeve ni normalno stanje, ne glede na pasmo.

Pomemben je tudi čas​: za prehrano, sprehod, opravljanje potrebe, opazovanje, raziskovanje in učenje. Hitenju se izogibajmo. Mladiček potrebuje tudi vrstnike, pa kakšnega odraslega psa za dobrega vzornika.