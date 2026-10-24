Večni otrok, ki v življenju ni ujel niti ene ribe

Skoraj dve desetletji je že del otroštva številnih slovenskih generacij, pa se zdi, kot da se sploh ne stara. Ribič Pepe, televizijski lik, ki je nastal iz domišljije Jožeta Potrebuješa in njegovega prijatelja, akademskega slikarja Igorja Ribiča, je skozi leta postal precej več kot le junak otroške oddaje. Je risar, pevec, pripovedovalec, popotnik, učitelj in predvsem večni otrok, ki svet še vedno opazuje z radovednostjo osem- ali devetletnika. Prav ta občutek želi ohraniti za vsako ceno. »Ribič Pepe se ne stara, on je večni otrok,« nam je zaupal Igor Ribič. Lasje in brki se lahko starajo, pravi, toda tisto, kar je v glavi in srcu, ostaja otroško. In morda je prav zato po toliko letih še vedno tako blizu najmlajšim. Njegov recept je precej preprost: otrokom ne želi pridigati z višine odraslega človeka, ampak se jim pridružiti pri raziskovanju sveta. Njegove vsebine zato niso zasnovane tako, da bi bil Pepe tisti, ki vse ve, otroci pa bi ga morali le poslušati. Ravno nasprotno. Sam zase pravi, da ni nikakršen poseben pametnjakovič. »Jaz ponudim nekaj, potem pa otroci presojajo, ali je to dobro ali ni dobro. A jaz res vem, ali ne vem,« se je pošalil. Pri tem mu pomaga papagaj Kakadudu, njegov nekoliko bolj sitni alter ego, ki lahko nerga, pametuje in reče stvari, ki jih Pepe ne bi.

Otroci nimajo filtrov

Čeprav ga je večina Slovencev najprej spoznala na televizijskih zaslonih, pravi, da mu največ pomenijo nastopi v živo. Tam ni montaže, popravljanja ali ugibanja, ali nekaj deluje. Otroci odgovorijo takoj. »Otroci nimajo filtrov. Oni ti takoj povedo, kakšen se jim zdiš, kako delaš, kaj delaš, ali delaš prav ali delaš slabo,« pravi. Odrasli znamo biti vljudni, se nasmehniti in reči, da je bilo nekaj »kar v redu«, čeprav smo komaj čakali na konec. Otroci tega ne počnejo. »Otroci povedo: ti si bil zanič,« se je zasmejal. Pa ga takšne kritike bolijo? Niti ne. »Saj tega ne povejo tako, da te klofnejo. Povedo tako ljubko. In tebi se to zapeče v palimpsest tvoje dušice, potem greš domov in razmisliš. In naslednjič si boljši.«

Otroci se veselijo presenečenj, odrasli pa smo pogosto prepričani, da smo vse videli in nas nič več ne more presenetiti, je dejal. FOTO: Neža Kralj

Prav iz neposrednega stika z otroki so nastajale tudi televizijske vsebine. Ko Pepe stopi na oder, pogosto niti sam ne ve natančno, kaj bo naredil. Pogleda obraze pred seboj in začuti, kaj bi jih lahko pritegnilo: katero pesem bodo zapeli, katero risbo bo ustvaril in ob kateri skladbi bodo zaplesali. V tem vidi eno najpomembnejših skrivnosti dela za otroke: moraš jim prisluhniti.

Najboljša igrača je žoga

Čeprav danes odraščajo ob telefonih, tablicah in družbenih omrežjih, Pepe ni prepričan, da so se otroci v svojem bistvu res tako zelo spremenili. »Otroci bodo vedno otroci,« pravi. Spremenilo se je predvsem okolje, v katerem živijo. Tehnologija je povsod, toda po njegovem ne sme nadomestiti igre, gibanja in pristnega stika. Staršem zato polaga na srce zelo preprosto misel: »Najboljša igrača v zgodovini človeštva, vseh časov, ni računalnik. Najboljša igrača v zgodovini vseh časov je žoga.« Namesto tablice predlaga travnik, sonce, zrak in skupno brcanje žoge. Časa za to po njegovem ni neskončno. Otroci hitro odrastejo, postanejo najstniki in nenadoma morda ne bodo več hoteli z mamo ali očetom na travnik. Ob tem poudarja še nekaj, kar odrasli po njegovem pogosto izgubimo, in to je radovednost. »Staranje je izgubljanje sposobnosti radovednosti,« pravi. Otroci se veselijo presenečenj, novih stvari in neznanega. Ko pred njimi nastane risba, se jim lahko pred očmi rodi prava pravljica. Odrasli pa smo pogosto že prepričani, da smo vse videli in da nas nič več ne more presenetiti.

Jaz ponudim nekaj, potem pa otroci presojajo, ali je to dobro ali ni dobro.

Ribič Pepe danes vstopa tudi na YouTube, Instagram, Facebook in druge spletne platforme. Na prvi pogled se to morda zdi v nasprotju z njegovimi pozivi, naj otroci odložijo naprave in gredo ven. A pravi, da tehnologije ne moremo preprosto izbrisati iz življenja. Če jo bomo otrokom samo prepovedovali, lahko njihovo željo po njej še povečamo. Zato želi biti tam, kjer so tudi oni, vendar s kakovostno vsebino. »Vse, kar Ribič Pepe počne, počne zato, da bi otroci risali, prepevali, modelirali, plesali, se veliko koristnega naučili, predvsem pa izvrstno zabavali.«

Že skoraj dve desetletji je z nami. FOTO: osebni arhiv

Med temami, ki se jih dotika, so ekologija, medsebojni odnosi, ustvarjalnost in praktične spretnosti. Zanj je lahko nekaj koristnega že to, da otrok namesto kupljene škatle bombonov mami napiše pisemce in ga okrasi z rožico, ki jo je naredil sam. Otroci se bodo na njegovih spletnih vsebinah učili risati, modelirati, lepiti, šivati in uporabljati roke za kaj drugega kot le drsenje po zaslonu. »Temu se ne moremo izogniti,« pravi o digitalnih platformah. »Ampak bilo bi fino, da kakšno uro porabijo tudi za te stvari.«

Lik za generacije

Pomemben del zgodbe Ribiča Pepeta je vse od začetka tudi Jože Potrebuješ. Prav on je napisal vse pesmi, ki spremljajo priljubljeni lik. Skupaj z Igorjem Ribičem sta lik oblikovala, razvijala in mu skozi leta dajala nove razsežnosti. Pesmi so postale tako močan del njegove zgodbe, da jih danes pogosto znajo tudi starši otrok, ki prihajajo na nastope. Nekateri prvi gledalci so namreč danes že mame in očetje. To Pepe doživlja kot eno največjih nagrad svoje kariere. »Ko smo snemali prve sezone, so bile deklice stare sedem, osem let ter so plesale z mano, danes so že mamice. Ko pridejo na nastop z vozički, mi je tako toplo pri srcu, da ne morem povedati.«

Staranje je izgubljanje sposobnosti radovednosti.

Obstaja tudi druga plat uspešnih otroških pesmi. Nekoč se mu je pritožil oče, ki je z družino potoval na morje v Črno goro. Zaradi kolon so se vozili kar 12 ur, otroci pa so želeli poslušati isti CD Ribiča Pepeta. Znova. In znova. In znova. »Ko ga je poslušal že 97-krat, me je imel pa res že poln kufer,« je smeje razložil Ribič. A zgoščenke ni smel odstraniti, ker se je otrok takoj začel jeziti. To je bila, pravi, ena redkih resnih pritožb.

Jože Potrebuješ je napisal vse pesmi, ki spremljajo priljubljeni lik. FOTO: Žiga Intihar

Ko se je pred skoraj dvema desetletjema vse skupaj začelo, si Igor Ribič ni predstavljal, da bo lik tako zaznamoval generacije. Njegove sanje so bile precej drugačne. »Jaz sem si želel živeti v eni hišici na obali, pa imeti svoj štafelaj, platno, barve in malo sončnih zahodov,« je priznal. Tudi ustvarjalci so sprva na projekt gledali nekoliko z rezervo. Šele odzivi otrok so jim pokazali, da je nastalo nekaj posebnega. »Nihče si ni mislil, da lahko iz tega kaj nastane. Šele reakcije otrok so nam pokazale, da tisto, kar počnemo, ni tako slabo in da se splača malo potruditi. Ali pa fejst potruditi.« Prav otroci so razlog, da zgodbe ne želijo zaključiti.

Z javnostjo je Ribič delil tudi veliko skrivnost. Ne glede na vse dogodivščine, ribiško opravo in leta televizijske kariere v življenju ni ujel niti ene same ribe. »Ribič Pepe ni ujel nobene ribe. Ribič Pepe rajši riše ribice, kot da bi jih lovil. Ribice naj kar plavajo,« pravi.