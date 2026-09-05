  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NE ME BASAT'

Veda o tičih

Naš trenutni premier seveda verjame v izrek nomen est omen in v skrivno opazovanje ptic in ve, da so golob, kos in sova nevarni ptiči.
V znamenja ne verjamemo, pri nas je dovolj ornitologija. FOTO: Izumi T/Getty Images
V znamenja ne verjamemo, pri nas je dovolj ornitologija. FOTO: Izumi T/Getty Images
Primož Kališnik
 5. 9. 2026 | 02:00
5:51
A+A-

Nomen est omen. Latinščina je danes za izbrance, za tiste, ki to nismo, pa to pomeni približno »ime je znamenje«, z nekaj domišljije »v imenu je usoda« in da »ime nekaj napoveduje«.

Morda zato nomen est omen danes najlepše razumemo takole: ime ni nujno usoda, toda človek včasih vse življenje postaja zgodba, ki jo nosi v svojem imenu.

Stari Rimljani so verjeli, da ime lahko napoveduje usodo. Danes nomen est omen največkrat izrečemo z nasmehom, kadar se ime nenavadno dobro ujame s človekom, njegovim poklicem ali dogodkom.

Že lastno ime je čudna ptica, to vemo. Fašemo ga, ne da bi imeli kaj s tem, ampak s priimki pa sploh ni šale.

Priimki so divje ptice.

Golob, kos, sova ...

Izrek nomen est omen skriva tudi nekoliko globljo misel, seveda. Če mislimo, in če mislimo, potem se lahko prepustimo vsaj domišljiji, če že ne teoriji zarote.

Jasno, da priimek sam po sebi verjetno ne določa naše usode, lahko pa jo soustvarjajo zgodbe, ki jih pripnemo ali so pripete priimku, značaju in identiteti.

Menda človek ne postaja samo to, kar se mu zgodi, ampak tudi to, kar verjame, da je.

Tako je verjetno v razvitem svetu, in tam domišljije ne jemljejo povsem nepripravljeni.

Domišljija je v sodobni psihologiji in nevroznanosti povsem legitimen predmet raziskovanja. Sposobnost predstavljati si nekaj, česar trenutno ni pred nami, sodeluje pri načrtovanju prihodnosti, ustvarjalnosti, reševanju problemov in razumevanju drugih ljudi.

Pomembna pa je ločnica: resno jemati domišljijo ne pomeni vsake domišljijske predstave razglasiti za resničnost.

Človek lahko doživi nekaj izredno močnega, ne da bi znanost iz tega avtomatično sklepala, da je njegova razlaga dogodka objektivno resnična.

No, pri nas ljudje nimajo domišljije. Namesto tega imajo najbolj znani Slovenci ego.

Domišljija je za Slovence ego, ki ni naredil osnovne šole.

Pravi ego je tisti, ki presega vsako domišljijo, saj si njegov lastnik lahko privošči vse, česar si navadni ljudje v svoji domišljiji nismo sposobni niti predstavljati.

Seveda so nekateri ljudje lahko tudi zelo realni.

Naš trenutni premier seveda verjame v izrek nomen est omen in v skrivno opazovanje ptic in ve, da so golob, kos in sova nevarni ptiči.

Vsaj zanj.

Če bi bil premier filmski režiser, ne bi posnel grozljivke z imenom Ptiči, temveč Golob, kos in sova.

Golob torej prinaša upanje, kos skriva zgodbo, sova pa jo skuša razkriti.

No, pa ni režiser, vsaj filmski ne. On ureja življenja, kot se za premierja spodobi. Je ene sorte bog. Bogovi, če jih ljudje že nimamo v srcu, so vsaj carji mitologije. Zato verjetno ptice razume tudi mitološko.

Golob prinaša mir. V starih izročilih je ptica ljubezni, sprave in novega začetka. Ko se pojavi po neurju, pomeni, da je najhujše mimo.

Kos prinaša skrivnost. Črn je kakor noč, a poje presenetljivo lepo. Zato lahko predstavlja dvojnost človeka – tisto, kar kaže navzven, in tisto, kar se skriva za videzom.

Sova vidi tisto, kar je drugim skrito. V temi, kjer drugi ne vidijo ničesar, ona opazuje. Zato je postala simbol modrosti in razsodnosti, pa tudi skrivnosti, slutnje in sveta, ki ostaja običajnemu pogledu neviden.

Golob torej prinaša upanje, kos skriva zgodbo, sova pa jo skuša razkriti.

V bistvu je premierju najmanj nevaren golob. Ptica ljubezni, sprave in novega začetka. Ko se pojavi po neurju, kjer se je povsem izgubil, se mu zdi, da je najhujše mimo. Če ga bo kdo preganjal, se bo zatekel domov in sedel na gaber, to je drevo, ki se bori za pravice živali.

In, ja: nutrije ga praviloma ne spodkopavajo namensko. Samo take so, a ne.

Kos je malo bolj nevaren tič. Tisto, kar kaže navzven, in tisto, kar se skriva za videzom, ni isto.

Ampak reči, da kakšen kos dela za KOS, nekdanjo vojaško kontraobveščevalno službo JLA, je grda insinuacija, ki se rima z omen est nomen, ni pa res.

Tu so le iste tri črke.

Med KOS in Udbo je velika razlika: slednja je civilna sestra prve.

No, kljub temu izjemnemu pojasnilu premier kosov ne mara.

Zdi pa se, da ga najbolj muči Sova.

Čeprav sova vidi tisto, kar je drugim skrito.

To je lahko kdaj moteče.

Ko je Sova pred volitvami predstavila ugotovitve, da dejstva kažejo na neposredno tuje vmešavanje v slovenske volitve, po oceni njenega direktorja najverjetneje po naročilu iz Slovenije, je nastajajoči premier, ki se je kot bel labod zvalil – prav mitološko – iz jajca črne kocke, odgovoril, da gre za očitno zlorabo državnih organov za zaščito korupcije neslutenih razsežnosti.

In smo spet pri pticah.

Golob bi rad prinesel mir, kos očitno skriva zgodbo, sova pa gleda v temo in skuša ugotoviti, kaj se tam dogaja.

Stari Rimljani bi verjetno rekli nomen est omen.

Mi smo nekoliko bolj sodobni in v znamenja ne verjamemo.

Pri nas je dovolj ornitologija. Veda o tičih.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

kolumnanomen est omen
ZADNJE NOVICE
02:00
Novice  |  Nedeljske novice
NE ME BASAT'

Veda o tičih

Naš trenutni premier seveda verjame v izrek nomen est omen in v skrivno opazovanje ptic in ve, da so golob, kos in sova nevarni ptiči.
Primož Kališnik5. 9. 2026 | 02:00
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Času primerno

Politična enolončnica.
4. 9. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Bojana Budje: Kerinov grm

Če bi slepo verjel številkam, bi moral sedaj zapisati, da napovedi o skorajšnjem izumrtju Slovencev nikakor ne držijo.
4. 9. 2026 | 22:25
21:43
Bulvar  |  Zanimivosti
RDEČI PLANET

Nenavadne sledi na Marsu, vprašanja se na družbenih omrežjih kar vrstijo (FOTO)

Pozornost je vzbudilo predvsem to, da naj bi se opaženi vzorec razlikoval od običajnih sledi roverja.
4. 9. 2026 | 21:43
21:07
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Tem trem znamenjem se lahko vikend obrne na glavo: dovolj bo že nepričakovan klic

Prvi vikend v septembru prinaša zanimivo astrološko energijo, ki bi lahko nekaterim precej premešala načrte.
4. 9. 2026 | 21:07
21:00
Bulvar  |  Suzy
MYCHI

Sporočilo ob koncu tedna ... (Suzy)

Morda boste sprva pogrešali celo tisto, kar vas je ranilo. Človek pogosto bolj pogreša znano bolečino kot neznano svobodo.
4. 9. 2026 | 21:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
PODATKI

Ste videli, kaj vam zdaj ponuja HOFER?

Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
4. 9. 2026 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEH

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
PODPORA ŠPORTU

Goran Dragić spregovoril o svojih porazih

Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 15:26
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Polet
OPERACIJA

Kdaj lahko spet tečete po operaciji meniskusa?

Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
31. 8. 2026 | 08:48
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REPORTAŽA

Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
3. 9. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIJAVITE SE

Kaj se skriva za rekordi na borzah

Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
3. 9. 2026 | 14:28
Promo
Novice  |  Slovenija
DUŠEVNO ZDRAVJE

To težavo ima več kot polovica Slovencev

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
LEPA ZGODBA

Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
31. 8. 2026 | 13:23
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

V Novi Gorici vabijo na posebno doživetje

S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:54
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Preverite, katera naložba je najbolj primerna za vas

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
3. 9. 2026 | 09:07
Promo
Lifestyle  |  Polet
KOLESARSTVO

Ta vikend vas v Kranju čaka prava Tour de France izkušnja

Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

Ste pripravljeni na takšen scenarij?

Otroci svet spoznavajo skozi raziskovanje in igro, del katere so tudi padci, udarci in poškodbe.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki