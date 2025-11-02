Vedeževalec Blaž ekskluzivno za Nedeljske novice: Če se umakneš, zmagajo laži

INTERVJU

Vedeževalec, televizijski obraz in človek, ki s svojo mešanico duhovnosti, neposrednosti in humorja že leta buri duhove. Za ene prerok, za druge provokator, a v resnici predvsem občutljiv opazovalec ljudi in njihove resnice.

V slovenskem medijskem prostoru ni veliko osebnosti, ki bi v sebi združevale tolikšne kontraste kot Blaž Knez. V javnosti znan kot vedeževalec Blaž je človek, ki s svojo karizmo in nenavadno kombinacijo jasnovidnosti ter realističnega humorja pritegne množice – a hkrati razdvaja javno mnenje. Je tisti, ki zna ljudi brati, a obenem ne skriva, da se tudi sam še vedno uči brati življenje. Po obdobju, ki sta ga zaznamovali preiskava in burna medijska pozornost, v kateri je bil sprva osumljen, zdaj pa ostaja le priča, Blaž odkrito govori o tem, kako je preživel to zahtevno poglavje, kje je iskal ...