Vedno dve, po potrebi štiri harmonike

Belokranjec Slavko Plut, sin legendarnega Tončka Pluta, ki je igral na bršljanov list, skupaj z očetom pa sta veliko nastopala doma in na tujem, je imel v preteklosti že svoj ansambel Slavka Pluta, bil je tudi mentor številnim mladim muzikantom in ansamblom. Zdaj je znova zbral okrog sebe mlade glasbenike, s katerimi razveseljuje ljudi.

Aktualni ansambel Slavka Pluta je nastal novembra 2025. »Eden največjih poznavalcev narodnozabavne glasbe Simon Golobič me je takrat prosil, če lahko sestavim ansambel, da bi zaigrali nekaj pesmi v spomin Faniki Požek na koncertu v Domžalah. Takrat sem k sodelovanju povabil same mlade muzikante in pevce, s katerimi sem tudi v preteklosti priložnostno sodeloval. Zelo sem bil vesel, da so sprejeli moje povabilo. Dejansko si nikoli nisem mislil, da bom na stara leta deležen takšne podpore mladih ljudi,« pove Slavko Plut.

Ansambel Slavka Pluta je priložnostni ansambel, ki ima med člani same znane mlade glasbenike. FOTO: Arhiv Ansambla

Priložnostna zasedba

Zelo je ponosen, da je član ansambla Gašper Brunskole, ki je imel svoj ansambel, v katerem je pela Vesna Malnarič, ki odlično igra tudi flavto. Martin Špringer je bil član ansambla Pogled, v katerem je pel, prav tako odlično igra harmoniko. Ingrid Kralj je pela v ansamblu Blaža Hutevca in je na Ptujskem festivalu osvojila Korenovo plaketo, pozneje pa je sodelovala z ansamblom Andreja Bajuka. Patrik Cekuta je bil vodja ansambla Mladi Belokranjci, kjer je igral harmoniko in bobne, v ansamblu Slavka Pluta zdaj igra kitaro. Blaž Femc je bil basist in baritonist v ansamblu Prava stvar. Slavko Plut je bil član ansambla Slavček in, kot rečeno, vodja svojega ansambla.

»Sedanja zasedba ni stalna, je priložnostna, nihče ni vezan nanjo. Vsak lahko poje in igra, kjer želi. Če imamo dogovorjeno kaj skupnega, pa se seveda zberemo. Igramo tako lastne skladbe kot najlepše skladbe drugih delujočih in nedelujočih ansamblov. Tako da imamo zelo širok repertoar. Si pa želim, da bomo tudi s to zasedbo še kaj lepega posneli,« pravi Slavko Plut in poudari, da si lahko takšnega sodelovanja vsak samo želi.

»Posebnost našega ansambla je, da imamo vedno vključeni dve harmoniki in po potrebi tudi klavirsko, ki jo igra Gašper Brunskole. Prav tako imamo naštudiran kvartet harmonik,« še pove Plut. Do zdaj so igrali na raznih dobrodelnih koncertih, vsem pa bo ostal v spominu nastop v Bohinju ob praznovanju 60-letnice Alpskega kvinteta. Z veseljem pa se bodo odzvali povabilu za popestritev večera ali kakšno presenečenje.