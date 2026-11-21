Njegovo ime je tesno povezano z razvojem slovenskega gasilstva, vendar njegovega življenjskega poslanstva ni mogoče opisati zgolj s funkcijami, priznanji in dosežki. V spominu sodelavcev, prijateljev in gasilskih tovarišev je ostal predvsem kot človek, ki je znal prisluhniti, povezovati ljudi, sprejemati odgovornost in svoje znanje namenjati skupnemu dobremu. Verjel je, da se prava vrednost posameznika ne kaže v položaju, ki ga zaseda, temveč v tem, koliko je pripravljen storiti za druge. ​Ernest Eöry se je rodil 16. januarja 1936 na Hodošu v Prekmurju, v kmečki družini. Otroštvo na podeželju ga je zaznamovalo z vrednotami, ki so ga spremljale vse življenje: delavnostjo, skromnostjo, potrpežljivostjo, vztrajnostjo in spoštovanjem ljudi. Na Hodošu je imel svoje korenine, na katere ni nikoli pozabil. Tudi pozneje, ko je prevzemal odgovorne naloge na državni in mednarodni ravni, je ostal tesno povezan s Prekmurjem.

Vedel je, da se odgovornost, disciplina in solidarnost razvijajo z vzgojo in dobrim zgledom.

Po osnovni šoli je šolanje nadaljeval na Srednji kmetijski šoli v Rakičanu in nato na Višji agronomski šoli v Mariboru, kjer je pridobil naziv inženir agronomije. Poklicno pot je začel v kmetijskih zadrugah v Šalovcih in Prosenjakovcih, nadaljeval kot kmetijski pospeševalec na Goričkem v okviru kmetijskega kombinata ABC Pomurka, leta 1970 pa je prevzel vodenje podjetja Pletilstvo v Prosenjakovcih, kjer je ostal vse do upokojitve.

Eöry je razumel, da organizacije ustvarjajo ljudje, ki jim vdihujejo življenje.

Gasilska pot Ernesta Eöryja se je začela leta 1950 v domačem Hodošu. Gasilstvo je bilo del družinske tradicije, njegov dedek je bil že leta 1894 med ustanovitelji tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva. Prostovoljno delo je sčasoma preraslo v eno najpomembnejših življenjskih poslanstev. Svoje znanje je nadgrajeval v gasilski šoli v Medvodah, opravil številna usposabljanja in dosegel čin visokega gasilskega častnika. Postopoma je prevzemal vse odgovornejše naloge. Leta 1968 je postal predsednik Gasilske zveze Murska Sobota, jeseni 1989 je prevzel vodenje Gasilske zveze Slovenije (GZS). To funkcijo je opravljal do 2008., ko je bil na kongresu v Krškem imenovan za njenega častnega predsednika.

Obdobje sprememb

Gasilstvo je razumel kot izraz solidarnosti, tovarištva in pripravljenosti pomagati človeku v stiski. V središče svojega delovanja je postavljal gasilce, predvsem prostovoljce, ki so bili in ostajajo temelj slovenske gasilske organizacije. Zavedal se je, da brez njihove predanosti, znanja in pripravljenosti žrtvovati prosti čas ni mogoče zagotavljati varnosti ljudi, zato si je vztrajno prizadeval za izboljšanje pogojev njihovega dela, ustrezno opremljenost, kakovostno usposabljanje in ureditev njihovega družbenega položaja. Posebno pozornost je namenjal operativnim gasilcem, njihovemu zavarovanju in pravicam, povezanim z odsotnostjo z delovnega mesta zaradi sodelovanja na intervencijah.

Med podelitvijo priznanj na državnem gasilskem tekmovanju na Ravnah leta 2008 Fotografije: GZS

Ko je leta 1989 prevzel vodenje GZS, se je začelo zahtevno obdobje družbenih in političnih sprememb. Slovenija se je pripravljala na osamosvojitev, spreminjal se je sistem zaščite in reševanja. Eöry je razumel, da mora gasilska organizacija v novih razmerah ohraniti svojo povezanost in si obenem zagotoviti jasno opredeljen položaj v samostojni državi. Ena njegovih pomembnih prioritet je bila priprava zakona o gasilstvu.

Posebej mu je bilo pri srcu delo z mladimi, saj je vedel, da se odgovornost, disciplina in solidarnost razvijajo z vzgojo in dobrim zgledom. Podpiral je vključevanje žensk v gasilsko organizacijo, povezovanje gasilk ter spoštovanje izkušenj starejših gasilcev in veteranov.

Eöryjeva širina se po besedah njegove hčerke Silve, upokojene novinarke, ni kazala samo v gasilstvu. Aktivno je sodeloval v krajevnih skupnostih Selo/Fokovci in Prosenjakovci na Goričkem ter se zavzemal za položaj madžarske narodne skupnosti. Deloval je kot delegat v skupščinskih zborih, bil član komisije za narodnosti in njen podpredsednik ter sodeloval pri pripravi dopolnil k slovenski ustavi. Posebno mesto v njegovem družbenem delovanju je imelo povezovanje ljudi različnih narodnosti. V sedemdesetih letih je sodeloval pri organizaciji srečanj narodnosti v srednji Evropi in nekdanji Jugoslaviji ter pomembno prispeval k vzpostavljanju sodelovanja med Pomurjem in Železno županijo na Madžarskem. Prepričan je bil, da so medsebojno spoznavanje, spoštovanje različnosti in sodelovanje temelj dobrih odnosov.

Za svoje delo je leta 2012 prejel najvišje slovensko državno odlikovanje, zlati red za zasluge, ki mu ga je podelil tedanji predsednik Slovenije Danilo Türk.

Enako načelo je uresničeval v mednarodnem gasilskem prostoru. Zavzemal se je za sodelovanje z gasilskimi organizacijami iz Madžarske, Avstrije, Hrvaške in drugih držav. Leta 1992 je bila GZS sprejeta v mednarodno gasilsko organizacijo CTIF. Eöry je pomembno prispeval k razvoju mednarodnih stikov: med letoma 2002 in 2016 je v okviru CTIF vodil delovno skupino Podonavskih dežel.

Predsednik, ki je stal ob kolegih

O njegovem načinu vodenja veliko povedo spomini ljudi, ki so z njim sodelovali. Matjaž Klarič, častni poveljnik GZS, se ga spominja kot človeka, tovariša in prijatelja, ki je znal toplo pogledati v oči, kadar je bilo to potrebno, obenem pa je bil neizprosen tako do sebe kot do drugih. Kadar je bilo treba, je znal tudi okarati, vendar ni pozabil pohvaliti in nagraditi dobrega dela. Klarič se spominja tudi drobnih pozornosti, ki so veliko povedale o njegovi osebnosti. Za 8. marec na sedež GZS nikoli ni prišel brez rožic ali čokolade za sodelavke. Pred novim letom je vedno poskrbel, da so se sodelavci zbrali, se pogovorili in skupaj zaključili leto. Ko je bilo treba delati, pa je zahteval predanost in odgovornost.

Več kot le prijatelja z Milanom Kučanom

Njegova prisotnost je bila pomembna ob večjih nesrečah. Klarič se spominja velikonočnega potresa v Posočju leta 1998. Eöry je želel biti na terenu, med ljudmi, ki so doživeli nesrečo, ob gasilcih, ki so se spopadali z zahtevnimi razmerami. Dogajanja ni hotel spremljati iz pisarne, želel je vzpostaviti neposreden stik in prisluhniti ljudem.

Gasilstvo je razumel kot odločitev, da v trenutku, ko nekdo potrebuje pomoč, ne obrnemo pogleda stran, temveč stopimo naprej.

Zgovorna je tudi zgodba o pripravah na gasilsko olimpijado na Finskem. Udeležba približno 150 tekmovalcev je zaradi potrebnega čarterskega leta pomenila velik finančni zalogaj. GZS je bila tik pred tem, da sodelovanje odpove. Takrat je Eöry prevzel odgovornost za zagotovitev sredstev, da so slovenski gasilci lahko odpotovali. Na olimpijadi so dosegli izjemne rezultate in bili najuspešnejša država! Toda za sodelujoče je bilo še pomembnejše spoznanje, da so imeli predsednika, ki jih je podprl takrat, ko so ga najbolj potrebovali.

Udeleženci tečaja za nižjega gasilskega častnika leta 1976 v Murski Soboti, na katerem je Eöry (v prvi vrsti četrti z leve) sodeloval kot predavatelj.

Organizacije ustvarjajo ljudje

Zase si je vzel zelo malo časa, sprostil se je v krogu družine, v vinogradu v Andrejcih in med čebelami, ki jih je imel zelo rad. Kljub številnim obveznostim je Eöry ostal človek Prekmurja. Leta 2008 je postal častni občan Občine Hodoš, kar je bilo priznanje za njegovo delo in zvestobo rojstnemu okolju. Za dolgoletno predano in uspešno vodenje slovenske gasilske organizacije je prejel številna domača in mednarodna priznanja. Med njimi izstopa zlati red za zasluge, ki mu ga je podelil takratni predsednik republike Danilo Türk.

Zavzemal se je za sodelovanje z gasilskimi organizacijami iz Madžarske, Avstrije, Hrvaške in drugih držav; takole so pozirali udeleženci srečanja gasilskih predstavnikov več držav v Moravskih Toplicah leta 2002.

Ernest Eöry je umrl 29. oktobra 2016 v Mariboru. Le tri dni prej je bil na enem od številnih gasilskih sestankov. Njegovo življenjsko pot najbolje povzamejo besede, ki so jih ob slovesu izrekli ljudje, ki so ga poznali: Dober človek je bil. Preprosta misel, vendar zgovornejša od številnih naštevanj funkcij in priznanj. Eöry je razumel, da organizacije ustvarjajo ljudje, ki jim vdihujejo življenje. Silva Eöry pravi, da je oče gasilstvo preprosto razumel kot odločitev, da v trenutku, ko nekdo potrebuje pomoč, ne obrnemo pogleda stran, temveč stopimo naprej. In pomagamo.