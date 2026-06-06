  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOGOMET

Velik izziv za Slovenke: v Stožicah bodo gostile osemkratne evropske prvakinje

Naše reprezentantke so se izkazale na tujem, zdaj sta pred njimi kvalifikacijski tekmi z Avstrijo in Nemčijo.
Sara Agrež bo okrepila Liverpool, v ozadju Špela Kolbl, ki okreva po poškodbi.
Sara Agrež bo okrepila Liverpool, v ozadju Špela Kolbl, ki okreva po poškodbi.
Drago Perko
 6. 6. 2026 | 18:00
5:07
A+A-

Nogometni utrip v Stožicah se nadaljuje. Po prijateljski tekmi slovenske moške reprezentance s Ciprom bo Ljubljana v torek, 9. junija, ob 18. uri gostila še velik obračun ženske reprezentance. V Stožice prihaja Nemčija, osemkratna evropska prvakinja, dvakratna svetovna prvakinja in olimpijska zmagovalka leta 2016. Tekma 6. kola kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Braziliji bo za Slovenijo tudi zgodovinska, ženska reprezentanca bo prvič igrala v Stožicah. Slovenija sicer prvič v zgodovini kvalifikacije igra v elitni ligi A evropskega reprezentančnega nogometa. V skupini A4 zaseda 3. mesto. Vodi Nemčija, ki je zbrala 10 točk, sledijo ji Norveška (9), Slovenija (3) in Avstrija (1). Na svetovno prvenstvo se direktno uvrstijo le zmagovalke skupin, vse preostale gredo v izločilne boje, ki bodo jeseni.

Obetavne predstave

Naše reprezentantke so minuli vikend končale nastope na tujem: Kaja Korošec je z ekipo Paris FC klonila v finalu francoske lige, a si priigrala nastop v ligi prvakinj. Dominika Čonč je pomagala Comu 1907 v 1. italijansko ligo, v Belgiji kot po tekočem traku gole dosega Nina Kajzba, ki je s Standardom prvenstvo sklenila na 4. mestu. Z 20 goli v Avstriji je v dresu Sturma navdušila Zala Kuštrin, v Nemčiji je Sara Agrež Kölnu pomagala do 7. mesta, Maja Sternad pa je bila z Werderjem mesto višje. Obe menjata klub: Sara bo okrepila Liverpool (v mestnem tekmecu Everton se je v letošnji 2. polovici sezone dobro znašla Zara Kramžar), Maja pa Bayer Leverkusen. V Savdski Arabiji se je izkazala vratarka Zala Meršnik. Po poškodbi sta se uspešno vrnili Lara Prašnikar (igra za ameriški Utah Royals, ki 10 tekem ne pozna poraza) ter Lana Golob, ki je z Glasgow Cityjem osvojila škotski pokal. V Turčiji je Mateja Zver v dresu Ankare sezono sklenila na 4. poziciji.

Selektor Saša Kolman optimistično pred tekmama z Avstrijo in Nemčijo FOTOGRAFIJI: Jože Suhadolnik
Selektor Saša Kolman optimistično pred tekmama z Avstrijo in Nemčijo FOTOGRAFIJI: Jože Suhadolnik

Tudi Slovenija

V evropskih kvalifikacijah za SP nastopa 53 reprezentanc, od katerih si jih bo 11 zagotovilo nastop na mundialu. Tekmovanje poteka po sistemu lige narodov, in sicer v ligah A, B in C. Neposredno se bodo na SP uvrstile štiri zmagovalke skupin lige A. Dodatne kvalifikacije si je zagotovilo 32 reprezentanc, med njimi tudi Slovenija.

Vse to je dovolj razlogov, da je tudi selektor Saša Kolman malce bolj miren pred dvema pomembnima kvalifikacijskima tekmama. »Vzdušje je na zelo visokem nivoju, pripravljeni smo. Par igralk smo dobili nazaj, pozdravile so se, to je zelo pozitivna informacija. Še vedno jih dosti manjka, a smo tega vajeni. Naše razmišljanje je jasno: s tistimi, ki so pripravljene, s tistimi gremo v borbo,« meni in se zaveda, da ima jutrišnja, petkova tekma dodatno težo: v igri je 3. mesto, ki ohranja status ekipe v ligi A, 4. mesto jo seli v ligo B, obe ekipi, tako 3. kot 4. po rednem delu, pa bosta oktobra nadaljevali kvalifikacije za SP 2027.

Dolgoročni pogled

»Marca nam je uspelo in smo premagali Avstrijo, to jih boli. Prepričani so, da so boljši od nas,« dodaja selektor, ki je vesel, ker je tudi v tej zahtevni konkurenci, med 16 najboljšimi ekipami v Evropi, Slovenija že pustila dober vtis.

»Ko govorimo dolgoročno, je pomembna vsaka opeka, ki jo vložiš v zid. Ne glede na to, kakšen je končni rezultat tekme. Menim, da smo velik korak naprej naredili tudi na zadnji tekmi proti Norveški, čeprav je zelo bolel ta gol v zadnji minuti. Da lahko v takem stanju, kot smo bili, odigramo tako dobro proti takemu tekmecu, kot je Norveška, to pomeni, da sta se začela spreminjati miselnost in zavedanje, česa smo kot ekipa resnično sposobni. Ne da nismo realni, a zakaj ne bi razmišljali, da gremo na vsaki tekmi po zmago. Da konec koncev premagujemo tudi največje. Nekajkrat smo bili že zelo blizu in jih tudi premagali. Moramo verjeti v to, kar zmoremo, biti samozavestni,« je tisto, kar selektor sporoča javnosti, vsak dan priprav pa tudi svojim varovankam, ki so z mislimi pri Avstriji, malce pa tudi pri zgodovinskem torku, 9. juniju.

»To bo prva tekma reprezentance v Stožicah. To je velika stvar. Če nam uspe, lahko gledamo na to tekmo kot nagrado. Želimo pa presenetiti tudi Nemčijo in doseči nekaj več,« sklene Kaja Korošec, ki je minule tri sezone navduševala v dresu Paris FC. Zdaj je na vrsti reprezentanca.

Španija najboljša

Svetovno prvenstvo bo med 24. junijem in 25. julijem 2027 v Braziliji. Na turnirju bo sodelovalo 32 reprezentanc. Naslov svetovnih prvakinj branijo Španke.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

ženska reprezentancanogometStožice
ZADNJE NOVICE
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
NOGOMET

Velik izziv za Slovenke: v Stožicah bodo gostile osemkratne evropske prvakinje

Naše reprezentantke so se izkazale na tujem, zdaj sta pred njimi kvalifikacijski tekmi z Avstrijo in Nemčijo.
Drago Perko6. 6. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: lahko pride do nemira in nepričakovanih čustvenih sprememb

Raziskovanje čustvenih globin in intelektualnih višin.
6. 6. 2026 | 18:00
17:45
Novice  |  Slovenija
PO HUDI NESREČI

Tomažu so napovedali življenje na vozičku, danes pa se pripravlja na prvo parakolesarsko tekmovanje: »Ne sprejmem mej, ki mi jih postavijo drugi« (VIDEO)

Po strmoglavljenju z jadralnim padalom je utrpel hude poškodbe in dva dni preživel v komi.
Kaja Grozina6. 6. 2026 | 17:45
17:09
Novice  |  Svet
SLOVO

V Franciji žalujejo: umrla je vdova nekdanjega predsednika

Bernadette Chirac je bila edina francoska prva dama, ki je bila tudi sama dejavna v politiki.
6. 6. 2026 | 17:09
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
LOVKE

Med pravljico in resničnostjo: »Dovolim si verjeti, da lahko spremenim svet na bolje«

KiKi se kot svež, samosvoj glas vse bolj jasno izrisuje na slovenskem glasbenem prizorišču. Njena glasba od začetka gradi intimen, skoraj literaren svet med folkom in popom.
Danica Lovenjak6. 6. 2026 | 17:00
16:47
Novice  |  Kronika  |  Doma
NESREČA OB 6.19

Počilo na slovenski cesti, kar pet oseb so odpeljali

Ob 6.19 sta v naselju Brezovica pri Črmošnjicah, ki se nahaja v občini Semič, trčili osebni vozili.
6. 6. 2026 | 16:47

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Novost v slovenski energetiki

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
1. 6. 2026 | 14:19
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODKI PO SLOVENIJI

Prešerno poletje v Kranju 2026

Poletje festivalov, glasbe in doživetij
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 11:06
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA

S to tehniko dosežete videz, kot iz salona

Ustvarjeno v sodelovanju z vrhunskimi frizerskimi strokovnjaki in vodilnimi znanstveniki je linija Keune Style premišljeno zasnovana do popolnosti.
Promo Slovenske novice1. 6. 2026 | 14:46
Novice  |  Slovenija
TEŽKE RAZMERE

Brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
5. 6. 2026 | 08:08
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Novost v slovenski energetiki

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
1. 6. 2026 | 14:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOGODKI PO SLOVENIJI

Prešerno poletje v Kranju 2026

Poletje festivalov, glasbe in doživetij
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 11:06
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA

S to tehniko dosežete videz, kot iz salona

Ustvarjeno v sodelovanju z vrhunskimi frizerskimi strokovnjaki in vodilnimi znanstveniki je linija Keune Style premišljeno zasnovana do popolnosti.
Promo Slovenske novice1. 6. 2026 | 14:46
Novice  |  Slovenija
TEŽKE RAZMERE

Brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
5. 6. 2026 | 08:08
Šport  |  Športni trači
VIDEO

»Žalostno je iti sam na pivo«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
5. 6. 2026 | 13:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KOLENO

Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
1. 6. 2026 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
DONOSNO

Koliko lahko zaslužite z lastno polnilnico?

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
5. 6. 2026 | 07:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 09:20
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Bo slovenska infrastruktura sploh zdržala?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Pite, juhe in solate kot tihi podpis neke Ljubljane

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
Photo
Bulvar  |  Domači trači
PRESENEČENJE

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZANIMIVO

So res tako ogrožene? Kaj lahko naredimo?

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
3. 6. 2026 | 07:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Novi Peugeot preseneča: slovenski kupci navdušeni!

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
4. 6. 2026 | 07:28
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Končno več denarja za podjetnike: poplačilo kreditov, nižje obresti in dodatna sredstva!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 15:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZDRAVSTVO

»Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra, čakalnimi vrstami in vprašanjem, koliko dodatnih obremenitev javne finance še prenesejo.
2. 6. 2026 | 13:05
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Vprašanje, ki bega slovenske voznike

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Slovenske novice29. 5. 2026 | 06:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
ZDRAVJE

Beljakovine: hranilo, na katero pogosto pomislimo prepozno

Beljakovine pomagajo pri regeneraciji, ohranjanju moči in daljši sitosti, pomembne pa niso le za športnike, ampak za vsakogar.
1. 6. 2026 | 11:38
PremiumPromo
Šport  |  Tekme
FRANJA

Znane podrobnosti o velikem kolesarskem dogodku v Sloveniji

Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
5. 6. 2026 | 08:36
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki