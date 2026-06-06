Velik izziv za Slovenke: v Stožicah bodo gostile osemkratne evropske prvakinje

Nogometni utrip v Stožicah se nadaljuje. Po prijateljski tekmi slovenske moške reprezentance s Ciprom bo Ljubljana v torek, 9. junija, ob 18. uri gostila še velik obračun ženske reprezentance. V Stožice prihaja Nemčija, osemkratna evropska prvakinja, dvakratna svetovna prvakinja in olimpijska zmagovalka leta 2016. Tekma 6. kola kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Braziliji bo za Slovenijo tudi zgodovinska, ženska reprezentanca bo prvič igrala v Stožicah. Slovenija sicer prvič v zgodovini kvalifikacije igra v elitni ligi A evropskega reprezentančnega nogometa. V skupini A4 zaseda 3. mesto. Vodi Nemčija, ki je zbrala 10 točk, sledijo ji Norveška (9), Slovenija (3) in Avstrija (1). Na svetovno prvenstvo se direktno uvrstijo le zmagovalke skupin, vse preostale gredo v izločilne boje, ki bodo jeseni.

Obetavne predstave

Naše reprezentantke so minuli vikend končale nastope na tujem: Kaja Korošec je z ekipo Paris FC klonila v finalu francoske lige, a si priigrala nastop v ligi prvakinj. Dominika Čonč je pomagala Comu 1907 v 1. italijansko ligo, v Belgiji kot po tekočem traku gole dosega Nina Kajzba, ki je s Standardom prvenstvo sklenila na 4. mestu. Z 20 goli v Avstriji je v dresu Sturma navdušila Zala Kuštrin, v Nemčiji je Sara Agrež Kölnu pomagala do 7. mesta, Maja Sternad pa je bila z Werderjem mesto višje. Obe menjata klub: Sara bo okrepila Liverpool (v mestnem tekmecu Everton se je v letošnji 2. polovici sezone dobro znašla Zara Kramžar), Maja pa Bayer Leverkusen. V Savdski Arabiji se je izkazala vratarka Zala Meršnik. Po poškodbi sta se uspešno vrnili Lara Prašnikar (igra za ameriški Utah Royals, ki 10 tekem ne pozna poraza) ter Lana Golob, ki je z Glasgow Cityjem osvojila škotski pokal. V Turčiji je Mateja Zver v dresu Ankare sezono sklenila na 4. poziciji.

Selektor Saša Kolman optimistično pred tekmama z Avstrijo in Nemčijo FOTOGRAFIJI: Jože Suhadolnik

Tudi Slovenija V evropskih kvalifikacijah za SP nastopa 53 reprezentanc, od katerih si jih bo 11 zagotovilo nastop na mundialu. Tekmovanje poteka po sistemu lige narodov, in sicer v ligah A, B in C. Neposredno se bodo na SP uvrstile štiri zmagovalke skupin lige A. Dodatne kvalifikacije si je zagotovilo 32 reprezentanc, med njimi tudi Slovenija.

Vse to je dovolj razlogov, da je tudi selektor Saša Kolman malce bolj miren pred dvema pomembnima kvalifikacijskima tekmama. »Vzdušje je na zelo visokem nivoju, pripravljeni smo. Par igralk smo dobili nazaj, pozdravile so se, to je zelo pozitivna informacija. Še vedno jih dosti manjka, a smo tega vajeni. Naše razmišljanje je jasno: s tistimi, ki so pripravljene, s tistimi gremo v borbo,« meni in se zaveda, da ima jutrišnja, petkova tekma dodatno težo: v igri je 3. mesto, ki ohranja status ekipe v ligi A, 4. mesto jo seli v ligo B, obe ekipi, tako 3. kot 4. po rednem delu, pa bosta oktobra nadaljevali kvalifikacije za SP 2027.

Dolgoročni pogled

»Marca nam je uspelo in smo premagali Avstrijo, to jih boli. Prepričani so, da so boljši od nas,« dodaja selektor, ki je vesel, ker je tudi v tej zahtevni konkurenci, med 16 najboljšimi ekipami v Evropi, Slovenija že pustila dober vtis.

»Ko govorimo dolgoročno, je pomembna vsaka opeka, ki jo vložiš v zid. Ne glede na to, kakšen je končni rezultat tekme. Menim, da smo velik korak naprej naredili tudi na zadnji tekmi proti Norveški, čeprav je zelo bolel ta gol v zadnji minuti. Da lahko v takem stanju, kot smo bili, odigramo tako dobro proti takemu tekmecu, kot je Norveška, to pomeni, da sta se začela spreminjati miselnost in zavedanje, česa smo kot ekipa resnično sposobni. Ne da nismo realni, a zakaj ne bi razmišljali, da gremo na vsaki tekmi po zmago. Da konec koncev premagujemo tudi največje. Nekajkrat smo bili že zelo blizu in jih tudi premagali. Moramo verjeti v to, kar zmoremo, biti samozavestni,« je tisto, kar selektor sporoča javnosti, vsak dan priprav pa tudi svojim varovankam, ki so z mislimi pri Avstriji, malce pa tudi pri zgodovinskem torku, 9. juniju.

»To bo prva tekma reprezentance v Stožicah. To je velika stvar. Če nam uspe, lahko gledamo na to tekmo kot nagrado. Želimo pa presenetiti tudi Nemčijo in doseči nekaj več,« sklene Kaja Korošec, ki je minule tri sezone navduševala v dresu Paris FC. Zdaj je na vrsti reprezentanca.