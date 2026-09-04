Ventil spustil od 12 do 13 terabajtov podatkov

Ameriško podjetje za razvoj, založništvo, strojno opremo in digitalno distribucijo videoiger Valve (ventil) je pravkar doživelo morda največje uhajanje podatkov v zgodovini, vendar ni šlo za vdor v sistem ali varnostno kršitev. Namesto tega je podjetje pustilo (morda namenoma?) odklenjeno javno dostopno končno točko svoji stari infrastrukturi, od koder so arhivisti izvlekli od 12 do 13 terabajtov starih igralnih vsebin. Datoteke še vedno preiskujejo, a do zdaj je jasno, da vključujejo tako interne projekte Valva kot tudi izdaje zunanjih razvijalcev.

Nedokončane igre in razvojne različice ponujajo vpogled v ustvarjanje legendarnih naslovov.

Nedokončane vsebine

Med najodmevnejšimi odkritji vdora v Valvovo igričarsko platformo Steam so nedokončane vsebine za igri Half-Life 2: Episode 3 in Portal 2, zgodnje različice iger Left 4 Dead in Counter-Strike: Global Offensive ter posebne najdbe, kot je model orožja »weaponizer« za tretji del franšize Half Life oziroma pozneje za Portal 2. Te najdbe ponujajo edinstven vpogled v razvojne procese in neuresničene ideje, ki so bile del ustvarjanja legendarnih naslovov.

Podjetje Valve je morda doživelo največje uhajanje podatkov v zgodovini, a ni šlo za vdor v sistem ali varnostno kršitev.

Nedokončana vsebina za Half-Life 2: Episode 3 je še posebej zanimiva, saj je bila igra že dolgo predmet špekulacij in pričakovanj med oboževalci. Med pridobljenimi podatki so bile odkrite različice dialogov, alternativne uvodne sekvence in že omenjeni »weaponizer«, orožje, s katerim bi igralec pretvarjal predmete v strelivo, kar je bila inovativna ideja, ki pa nikoli ni prišla do končne različice, saj so razvoj igre po več letih govoric uradno ustavili leta 2024.

Ameriško podjetje za razvoj, založništvo, strojno opremo in digitalno distribucijo videoiger Valve je na platformi Steam doživelo morda največje uhajanje podatkov v zgodovini. FOTO: Valve

Podobno pomembne so najdbe, povezane z igro Portal 2. Med njimi so neuporabljene sekvence, beta meniji in spremenjene uvodne sekvence, ki razkrivajo, kako se je igra razvijala skozi različne faze. Na primer, beta različica iz julija 2009 vsebuje povsem drugačno različico AI lika GLaDOS, z bolj pasivno vlogo in drugačnimi glasovnimi linijami. Prav tako so bile odkrite sekvence iz projekta F-Stop, predzgodbe igre Portal, ki je temeljila na mehaniki kamere.

Datoteke vključujejo tako interne projekte Valva kot tudi izdaje zunanjih razvijalcev.

Zgodnje različice iger Left 4 Dead in Counter-Strike: Global Offensive so prav tako zanimive, saj ponujajo vpogled v razvoj teh priljubljenih naslovov. Zgodnja različica Left 4 Dead iz leta 2008 vsebuje drugačen uporabniški vmesnik, drugačne glasovne linije in odseke zemljevidov, ki so bili pozneje spremenjeni. Podobno je zgodnja različica Counter-Strike: Global Offensive razkrila bolj stiliziran uporabniški vmesnik in različne alfa različice zemljevidov.

Vzroki in posledice vdora

Podjetje Valve se še ni uradno odzvalo na vdor, kar je povzročilo številna vprašanja in špekulacije znotraj skupnosti. Posledice vdora so lahko dolgoročne in obsežne tako za skupnost kot za industrijo videoiger. Pridobljeni podatki vključujejo zgodnje in nedokončane različice iger, ki ponujajo edinstven vpogled v razvojne procese in kreativne odločitve, sprejete med ustvarjanjem nekaterih najbolj priljubljenih naslovov. To lahko vpliva na percepcijo igralcev glede razvoja iger in prinese nova spoznanja o zgodovini razvoja videoiger.

Med najodmevnejšimi odkritji vdora so nedokončane vsebine za igri Half-Life 2: Episode 3 in Portal 2 ter zgodnje različice iger Left 4 Dead in Counter-Strike: Global Offensive. FOTO: Valve

Poleg tega lahko vdor vpliva na zaupanje v varnostne protokole podjetja Valve. Čeprav je vdor posledica neodstranjene dostopne točke starega sistema, se postavlja vprašanje, kako učinkovito podjetje upravlja varnost svojih podatkov in infrastrukture. To lahko vodi do večje pozornosti glede varnostnih praks in potencialno do sprememb v industriji, kjer bodo podjetja bolj pozorna na varnostne ranljivosti in bolj proaktivna pri zaščiti svojih sistemov.

Vdor oziroma uhajanje iz Steamovega sistema prinaša tako izzive kot priložnosti.

Skupno gledano, vdor v Steamov sistem prinaša tako izzive kot priložnosti. Medtem ko se industrija sooča z vprašanji glede varnosti in upravljanja podatkov, skupnost igralcev in raziskovalcev pridobiva edinstven vpogled v zgodovino in razvoj videoiger.