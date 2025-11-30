Verjel sem vase, čeprav nihče drug ni

VILI RESNIK

Včasih bi šel čisto na konec sveta, pravi glasbenik, ki že trideset let ustvarja na samostojni poti. Če hočeš, da ti uspe, moraš biti malo drugačen, je prepričan 62-letnik, ki ga še danes nič ne boli.

Vili Resnik je ime, ki ga v Sloveniji pozna skoraj vsakdo, kot nekdanjega člana skupine Pop Design, kot pevca, ki je že tri desetletja na samostojni poti, in kot človeka, ki zna s svojo energijo razsvetliti prostor, še preden zapoje. Brez njega ni mnogih veselic, glasbenih prireditev, koncertov in domačih zabav. A za njegovo mladostno energijo, ki navdušuje množice, stoji fant s težkim otroštvom, ki se je iz bolečine povzpel na glasbeni vrh in postal ena največjih legend slovenske zabavne glasbe. Na odru je že desetletja, pa vendar ostaja mladosten, divje energičen in povsod sprejet z ...