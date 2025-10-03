Videoigre krepijo timsko delo in duševno zdravje

V sodobnem delovnem okolju, kjer se meja med prostim časom in službo vse bolj prepleta, igranje videoiger čedalje bolj postaja sredstvo za povezovanje in krepitev timskega dela. Sodeč po rezultatih ankete, ki jo je izvedel portal Najboljseigralnice.si, kar 40 odstotkov slovenskih milenijcev uporablja igre za povezovanje s sodelavci.

40 odstotkov slovenskih milenijcev uporablja igre za povezovanje s sodelavci.

Anketa je zajela 2500 milenijcev v Sloveniji in razkriva zanimive izsledke o tem, kako igranje iger vpliva na njihovo družabno življenje, duševno zdravje in odnose na delovnem mestu. Med glavnimi ugotovitvami so še: 61 odstotkov milenijcev igra igre vsaj enkrat na teden, 27 odstotkov vsak dan; 28 odstotkov jih je na tak način spoznalo prijatelja ali romantičnega partnerja, 64 odstotkov jih igranje videoiger izkorišča za spopadanje z anksioznostjo, dolgočasjem ali depresijo; 42 odstotkov jih je dejalo, da jim je igranje pomagalo pri zmanjšanju občutka osamljenosti med delom na daljavo.

Povprečna letna poraba za igre in povezane stroške znaša 187 evrov, pri čemer gre večinoma za nakupe v igrah (skini in battle passi), naročnine (xbox game pass, playstation plus) in nakupe v lokalnih trgovinah; 35 odstotkov jih je v minulem letu porabilo več kot 200 evrov.

Za povezovanje med zaposlenimi

Med tistimi, ki igre uporabljajo kot orodje za povezovanje, jih 65 odstotkov meni, da igranje pozitivno vpliva na timsko dinamiko in zmanjšuje stres. Igre omogočajo nevtralno in igrivo okolje, kjer se lahko zaposleni sprostijo in bolje spoznajo zunaj formalnih delovnih odnosov. To prispeva k večji povezanosti ekipe, saj se zaupanje in medsebojno razumevanje gradita na podlagi skupnih izkušenj in sodelovanja v virtualnih svetovih.

65 odstotkov jih meni, da igranje pozitivno vpliva na timsko dinamiko in zmanjšuje stres.

Igre omogočajo nevtralno in igrivo okolje, kjer se lahko zaposleni sprostijo in bolje spoznajo zunaj formalnih delovnih odnosov, ugotavlja anketa. FOTO: Guliver/Getty Images/iStockphoto

Poleg tega je 21 odstotkov anketirancev sodelovalo na dogodkih ali turnirjih, ki so jih organizirale njihove organizacije dela. Takšni dogodki niso le priložnost za zabavo, temveč tudi za razvoj ključnih veščin, kot so strateško razmišljanje, hitro odločanje in učinkovita komunikacija. Podjetja, v katerih prepoznavajo potencial iger za izboljšanje timske dinamike, pogosto organizirajo tovrstne dogodke kot del strategij za krepitev ekipnega duha in izboljšanje delovnega okolja. Igranje iger tako postaja vse pomembnejše orodje za sodobne delodajalce, ki želijo ustvariti bolj povezane in učinkovite ekipe.

Duševno zdravje in socialna povezanost

Igranje videoiger je za številne milenijce postalo pomembno orodje za spopadanje z duševnimi izzivi in vzdrževanje socialnih stikov. Kar 64 odstotkov jih tako uporablja igre za spopadanje z anksioznostjo, dolgčasom ali depresijo. Ponujajo jim pobeg iz vsakdanjega stresa in priložnost, da se sprostijo v virtualnih svetovih, kjer lahko prevzamejo različne vloge in naloge, kar jim pomaga obvladovati negativna čustva.

70 odstotkov anketirancev je igre uporabljalo kot sredstvo za premoščanje pandemije.

Pandemija covida-19 je še dodatno poudarila pomen igranja iger kot orodja za spopadanje s težkimi časi. Kar 70 odstotkov anketirancev je navedlo, da so igre uporabljali kot sredstvo za soočanje s pandemijo. Socialna izolacija in delo na daljavo sta marsikoga prisilila, da je iskal nove načine za ohranjanje stikov in občutek normalnosti. Dobre štiri desetine anketirancev so dejale, da jim je igranje pomagalo pri zmanjševanju občutka osamljenosti med delom na daljavo, saj so se tako lahko povezovali z drugimi igralci, kar je ustvarilo občutek skupnosti in pripadnosti, kar je bilo v tistih čudnih časih neprecenljivo.

Ponujajo pobeg od vsakdanjega stresa. FOTO: Idrees Mohammed/AFP

Tretjina anketiranih milenijcev je članov vsaj ene spletne slovenske igralne skupnosti na platformah Discord, Reddit ali Twitch. Te omogočajo igralcem, da delijo izkušnje, nasvete in se povezujejo z ljudmi s podobnimi interesi. Za mnoge so te skupnosti postale pomemben del njihovega socialnega življenja.

Igranje iger ni le sredstvo za spopadanje s stresom, temveč tudi priložnost za sklepanje novih prijateljstev in romantičnih vezi. Kar 28 odstotkov anketirancev je prek igranja iger našlo prijatelja ali romantičnega partnerja. Za tiste, ki so že v partnerskem odnosu, pa so igre način za skupno preživljanje časa in krepitev vezi: 36 odstotkov jih redno igra s svojo boljšo polovico, kar prispeva k boljšemu medsebojnemu razumevanju in skupnim izkušnjam.

Vse te ugotovitve kažejo, da igranje iger ni le prostočasna dejavnost, temveč pomemben del sodobnega življenja, ki prispeva k duševnemu zdravju in socialni povezanosti milenijcev.