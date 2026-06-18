Vihar v Slovenj Gradcu

Ansambel Vihar je svojo glasbeno pot začel 16. junija 2006, torej pred natanko 20 leti. Klasični trio z diatonično harmoniko in večglasnim petjem je med ljubitelji narodnozabavne glasbe zelo priljubljen, na številnih festivalih pa so si priigrali najvišje nagrade. Prvega festivala na Vurberku so se udeležili že leto dni po nastanku in prejeli tretjo nagrado strokovne komisije, prav tako so isto leto tretjo nagrado strokovne komisije prejeli na prvem festivalu narodnozabavne glasbe v Lučah. »Še posebno pa smo bili ponosni, da so julija 2007 poslušalci Radia Slovenija našo vižo Najlepše je doma izbrali za naj vižo meseca. Tudi leto 2010 je bilo za nas zelo uspešno. Najprej smo aprila uspešno nastopali na festivalu Slovenska polka in valček s skladbo Še čakam te, junija pa smo se predstavili s skladbo Ne primerjaj me z njo še na vurberškem festivalu, kjer smo zanjo prejeli nagrado slovenskih radijskih postaj. Na tem festivalu smo bili uspešni tudi leto dni pozneje, leta 2011, ko smo za valček Dobro mi gre prav tako prejeli nagrado radijskih postaj in zlatega zmaja obenem. Na ptujskem festivalu leta 2013 je naša pevka Klara Lorger prejela Korenovo plaketo, ki jo podeljujejo za najboljši nastop, leto pozneje pa smo bili nagrajeni za besedilo skladbe Na sončni strani ulice, ki ga je ustvarila tekstopiska Majda Rebernik,« strne uspešno festivalsko bero kitarist ansambla Vihar Peter Prevorčič, ki ima ob sebi brata Tomaža Prevorčiča, ki igra harmoniko, baritonista in basista Andreja Cmoka in že omenjeno pevko Klaro Lorger.

Izdali so štiri zgoščenke.

V dveh desetletjih delovanja je ansambel Vihar s svojo glasbo, predanostjo in številnimi nastopi pustil močan pečat na slovenski narodnozabavni glasbeni sceni in izdal štiri zgoščenke, katerih naslovne skladbe so poslušalcem zelo dobro znane. To so Vzemi si čas za sanje, Ne primerjaj me z njo, Na sončni strani ulice in Ko pride čas.

Ansambel Vihar je v teh junijskih dneh pred 20 leti začel pisati svojo uspešno glasbeno pot. FOTO: arhiv ansambla

Okroglo obletnico bodo proslavili skupaj s svojim občinstvom, prijatelji in glasbenimi gosti in podporo mestne občine sredi Slovenj Gradca, kjer se jim bodo to nedeljo, 21. junija, ob 18. uri pridružili ansambli Petra Finka, Zeme, Rosa, skupina Zaka pa ne,in, povezovala pa bo. Poleg tega člani že kujejo nove načrte za izid pete zgoščenke, za katero so že posneli več novih skladb. Ker bo vstop na koncert prost, bodo organizatorji na stojnicah omogočili podarjanje prostovoljnih prispevkov, s katerimi bodo obiskovalci lahko podprli nadaljnje ustvarjanje in delovanje ansambla, ki je v vseh dosedanjih letih sodeloval z odličnimi avtorji besedil, kot so, Romana Cafuta,, Majda Rebernik,in. Melodije pa so ustvarjali Brane Klavžar, Romana Cafuta,, Anže Zavrl in