Vikend bojevnik

Od ponedeljka do petka ni časa, služba, otroci, avto in kavč, potem pride vikend. Iz garaže privlečemo kolo, pohodniške čevlje iz omare, teniški lopar položimo v torbo – in človek, ki je pet dni skoraj miroval, nenadoma postane športnik. Takšnim rekreativcem raziskovalci pravijo vikend bojevniki.

Dolgo je veljalo prepričanje, da je gibanje bolje razporediti čez ves teden. Toda novejše raziskave prinašajo dobro novico za vse, ki jim življenje tega preprosto ne omogoča. Presenetljivo: za zdravje je lahko tudi tak način gibanja zelo koristen.

Pomembna količina

Za dolgoročno zdravje je zelo pomembno, koliko gibanja naberemo skupaj, precej manj pa kaže, da ga moramo nujno razdeliti na popoln urnik ponedeljek–sreda–petek. Če nam življenje med tednom tega ne dopušča, sobotna tura zato ni drugorazredna vadba.

Človek, ki ni vajen večjih naporov, lahko s prevelikim odmerkom športa naenkrat hitro pretirava.

Morda popoln načrt vadbe res obstaja. Toda za zdravje je veliko pomembnejši tisti, ki ga v svojem resničnem življenju sploh lahko izvedemo. Sodobna priporočila odraslim svetujejo najmanj 150 minut zmerno intenzivne dejavnosti na teden oziroma 75 minut intenzivne dejavnosti ali ustrezno kombinacijo obojega. Raziskave kažejo, da je za številne dolgoročne zdravstvene koristi pomembno, da to količino dosežemo. Če je večino naberemo v soboto in nedeljo, ni nujno, da smo zaradi tega na slabšem. Toda raziskave o vikend bojevnikih večinoma govorijo o dolgoročnem tveganju za bolezni. Ne potrjujejo, da je pametno pet dni sedeti, nato pa se brez priprave pognati na štiriurno turo. Mišice, kite in sklepi se na obremenitve prilagajajo postopoma. Človek, ki ni vajen večjih naporov, lahko s prevelikim odmerkom športa naenkrat hitro pretirava. Poleg tega še vedno velja, da je treba daljše sedenje (med tednom) smiselno prekinjati z gibanjem.

Torej: smo lahko vikend bojevniki? Lahko. Če med tednom ne gre drugače, ne obupajmo nad športom samo zato, ker nimamo časa vsak dan. Sobotno kolesarjenje, nedeljski pohod ali daljši tek niso »premalo vredni«, ker so stisnjeni v konec tedna. Znanost nam pravzaprav daje precej življenjski nasvet: bolje je biti vikend bojevnik kot celotedenski kavčar.