Dolenjsko vigred sestavljajo harmonikar Luka Pirc, ritem kitarist Jan Šere, bas kitarist Vid Žganjar in pevec Valentin Knez, ki se je ansamblu pridružil konec lanskega leta in v zasedbo prinesel svežo energijo ter odličen vokal. Ansambel deluje od oktobra 2023, prvo avtorsko skladbo z naslovom Oprosti mi, draga pa so posneli letos. Govori o izgubljeni ljubezni, obžalovanju in upanju, opisuje zgodbo fanta, ki se zaveda svojih napak in prosi za odpuščanje, a je svojo ljubljeno že izgubil. Nauk pesmi je preprost, a globok: cenimo ljubezen in ljudi okoli sebe, dokler jih še imamo, saj je lahko kasneje prepozno.

»Pesem je dolgo čakala v predalu, da dobi pravo podobo – takšno, kot jo danes s ponosom predstavljamo. Mislimo, da se marsikdo lahko najde v besedilu naše pesmi,« so dejali fantje ob njenem izidu. Te dni pa poslušalcem predstavljajo drugo avtorsko skladbo z naslovom Vino in harmonika. Namenoma so jo izdali v novembru, ko je praznik, martinovo, in je v prenekateri kleti prešerno vzdušje, zato sta vino in harmonika, pravijo fantje, neločljivo povezana. Melodijo in aranžma nove skladbe je ustvaril harmonikar Luka Pirc, besedilo pa je napisal priznani tekstopisec Matej Kocjančič.

Pesem slavi lepote Dolenjske, domačnost, prijateljstvo ter ljubezen do rodne zemlje.

»Vino in harmonika je vedra in pristna pesem, ki slavi lepote Dolenjske, domačnost, prijateljstvo ter ljubezen do rodne zemlje. Pesem nas popelje med vinograde, ob reko Krko in v okolje, kjer pesem, smeh in zvok harmonike povezujejo ljudi. V njej se odraža tudi značilno Martinovo vzdušje, ki je čas veselja, druženja in dobrega vina,« pravijo fantje, ki so videospot za skladbo posneli v Zagradcu v Gostilni Toplar in ob reki Krki. »Snemanje videospota je potekalo v pravem Martinovem razpoloženju, s pesmijo, dobro družbo, domačo hrano in kozarcem vina,« še povedo fantje. Sporočilo pesmi je preprosto, a univerzalno, da se prava sreča skriva v preprostih trenutkih: v domu, naravi, pesmi, prijateljstvu in veselju. Z novo skladbo ansambel ostaja zvest svojim koreninam, hkrati pa s svežino in iskrenostjo prinaša dobro voljo v slovensko glasbeno krajino.