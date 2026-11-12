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VIPAVSKI KVINTET

Vipavci gredo radi v klet

Že sedem let jih povezujeta prijateljstvo in želja po izvajanju in ustvarjanju narodnozabavne glasbe.
Med snemanjem je bilo veselo. FOTO: Andrej Konič
Med snemanjem je bilo veselo. FOTO: Andrej Konič
Mojca Marot
 12. 11. 2026 | 17:00
3:40
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Tik pred letošnjim martinovim je ansambel Vipavski kvintet, ki domuje v Prvačini, izdal novo pesem z naslovom Gremo v klet, ki na hudomušen način pripoveduje o veseli družbi, za katero se zabava ne konča niti takrat, ko oštir zapre osmico. Posebnost nove skladbe je, da so jo v celoti ustvarili člani ansambla, in to vse od melodije in besedila do aranžmaja. In kdo so pravzaprav člani Vipavskega kvinteta? Trobento igra Nejc Gregorič, klarinet Anže Črv, harmoniko Nejc Vrtovec, kitaro Matic Vrtovec, bariton in bas kitaro Blaž Stubelj, pojeta pa Gregor Arčon in Leja Keber. Kadar igrajo na veselicah, se jim pri zabavnih skladbah na bobnih pridruži Andrej Šimac.

Prvič so se pred sedmimi leti zbrali na praznovanju nekega abrahama, odtlej jih povezujeta prijateljstvo in želja po izvajanju in ustvarjanju narodnozabavne glasbe. Čeprav igrajo vse glasbene žanre, jim je najbližja narodnozabavna glasba. Najraje izvajajo skladbe ansambla Bratov Avsenik in Saša Avsenika, Alpskega kvinteta, Štirih kovačev, Štajerskih 7, pa ansambla Franca Miheliča, Veselih svatov in drugih, ustvarjajo tudi avtorske skladbe, nekaj so jih tudi že posneli. Najnovejšo so posvetili prazniku, ki je trenutno aktualen, martinovemu, in se s pesmijo Gremo v klet pridružili veselemu vzdušju, ki te dni vlada v številnih kleteh in zidanicah, ki jih slovenska vinorodna pokrajina premore kar nekaj. Vse od Lendave do Vipave, kjer domujejo.

Vipavski kvintet se je prvič zbral pred sedmimi leti na praznovanju nekega abrahama. FOTO: Andrej Konič
Vipavski kvintet se je prvič zbral pred sedmimi leti na praznovanju nekega abrahama. FOTO: Andrej Konič

Zgodba pesmi Gremo v klet se začne zgoraj, ob tretji uri zjutraj, ko oštir veselo družbo pospremi iz osmice. A namesto odhoda domov se družbi porodi nova zamisel, da bi se podružili še v bližnji vinski kleti. In tam ob kozarčku, pesmi in dobri družbi noč dobi novo nadaljevanje. Zanimivo je, da se je tudi sama zamisel za pesem porodila prav tam, v kleti. »Ideja je nastala povsem spontano, med druženjem ob kozarčku, domačem šalamu in v dobri družbi. Ker se je bližalo martinovo, smo želeli ustvariti nekaj veselega, kar bi ujelo pravo vzdušje tega praznika. Tako se je rodila zgodba o druščini, ki je niti ob treh zjutraj še ne vleče domov,« pove Nejc Vrtovec, harmonikar in avtor melodije, besedilo je prispeval pevec Gregor Arčon, aranžma pa kitarist Matic Vrtovec. Skladbo so posneli v studio Don Allen, za miks in mastering je poskrbel ​Alen Klepčar, videospot pa na Vogrskem, na lokaciji Bric Wine&Relax, za kar je poskrbel Timi Krhlanko s svojo ekipo.

Želeli smo ustvariti veselo, poskočno vižo, ob kateri ne bo manjkalo smeha in dobre volje.

Nova pesem Vipavskega kvinteta je rezultat sodelovanja glasbenikov, ki so navdih našli v domačem okolju in tradiciji Vipavske doline. Osmice, vinske kleti in martinovanje so pomemben del tamkajšnjega družabnega življenja, kar se odraža tudi v besedilu nove pesmi. »Želeli smo ustvariti veselo, poskočno vižo, ki bi jo ljudje z veseljem zapeli na martinovanjih, veselicah in drugih druženjih. Predvsem pa pesem, ob kateri ne bo manjkalo smeha in dobre volje,« še dodaja Vrtovec. S to skladbo Vipavski kvintet nadaljuje glasbeno pot, predvsem pa želijo z njo popestriti letošnja martinovanja in druge zabave po Sloveniji, ki jih bo še veliko. Njihovo sporočilo je preprosto: ko se osmica zapre, se zabava še ne konča. Le naznani, da je čas, da gremo v klet!

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