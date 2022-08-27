Voda lahko psu tudi škodi

NAJBOLJŠI PRIJATELJI

Kopanje v jezerih in rekah poleti za štirinožca ni primerno.

V poletni vročini se večina ljudi poskuša ohladiti s kopanjem in pitjem vode in drugih pijač. Marsikateri lastnik psa to privošči tudi svojemu ljubljenčku, pa naj bo to kopanje v morju, potoku, reki, jezeru ali v bazenu na domačem vrtu. Žal nekateri pozabijo, da se lahko žival pri tem tudi preveč napije, in marsikdaj to vodi v zdravstvene težave ali celo zastrupitve. Čemu se je dobro izogniti Čeprav imamo v Sloveniji ogromno površinskih voda, številne raziskave kažejo, da večina ni neoporečnih niti bakteriološko, kaj šele kemijsko. To pa pomeni, da bi se morali kopanju v njih izogibati tako ...