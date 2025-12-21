Vodja kartela spolno zlorabljal otroke, za Američane najhujši po Escobarju

ZDA so kolumbijsko kriminalno združbo Clan del Golfo (Zalivski klan) razglasile za mednarodno teroristično organizacijo, kar omogoča vojaške ukrepe proti njej.

Po prijetju je Kolumbija vodjo kartela Clan de Golfo izročila ZDA. FOTOgrafiji: Kolumbijska vojska/Reuters

»Clan del Golfo je nasilna in mogočna kriminalna organizacija z več tisoč člani. Glavni vir dohodka je trgovina s kokainom, s katerim financira svoje dejavnosti. Odgovorna je za teroristične napade na javne uslužbence, policiste, vojaško osebje in civiliste v Kolumbiji,« je v torek sporočilo ameriško zunanje ministrstvo.

Clan del Golfo se trenutno pogaja o miru z vlado predsednika Gustava Petra, ki je od začetka leta v javnem sporu s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. Najprej zaradi izgona nezakonitih priseljencev iz ZDA, zdaj pa zaradi napadov na čolne v Karibskem morju in Tihem oceanu.

Clan del Golfo velja za naslednika paravojaške skupine Združene sile za samoobrambo Kolumbije (AUC) in je z več kot 9000 člani največja kriminalna skupina v Kolumbiji. Njeni člani se ukvarjajo predvsem s trgovino z mamili, nezakonitim rudarjenjem in tihotapljenjem migrantov, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Do prijetja oktobra 2021 je bil vodja kartela Dairo Antonio Úsuga David, znan tudi kot Otoniel, ki so ga ameriški zvezni tožilci opisali kot najbolj nasilnega in najpomembnejšega kolumbijskega prekupčevalca z mamili po zloglasnem Pablu Escobarju.

Otoniel v ZDA prestaja 45-letno zaporno kazen; obsojen je bil, da je v ZDA poslal na tone kokaina, ubijal policiste, novačil mladoletnike in spolno zlorabljal otroke.

Kolumbija in klan se od septembra v Dohi pogajata o miru, pri čemer posredujejo Katar, Španija, Norveška in Švica. Prvi krog se je zaključil s sporazumom, ki je vključeval začetno fazo gradnje zaupanja, v drugem krogu pa sta obe strani 5. decembra napovedali ustanovitev treh posebnih območij v severni in zahodni Kolumbiji, v katerih bodo od marca začasno nastanjeni borci organizacije.

Trump je doslej za mednarodne teroristične organizacije razglasil šest glavnih mehiških kartelov, čezmejni tolpi Tren de Aragua in Mara Salvatrucha (MS-13) ter njeno rivalsko tolpo Barrio 18, pa tudi ekvadorska kartela Los Lobos in Los Choneros. Enako je storil s kartelom Cartel de los Soles, ki ga po navedbah Trumpove vlade vodi venezuelski predsednik Nicolás Maduro.