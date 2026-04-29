  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŽE PETNAJSTIČ

Vojko na šahiste gledal izza mavrice

Na tradicionalnem turnirju v Semiču so se najbolj izkazali šahisti iz Severne Makedonije, Slovenija z dvema ekipama.
V Semiču se je igral dober šah. Foto: Drago Perko

Že petnajstič v Beli krajini Foto: Drago Perko

Gasilska za spomin Foto: Drago Perko

Zlato je šlo v Severno Makedonijo. Foto: Drago Perko

Drago Perko
 29. 4. 2026 | 18:00
2:45
A+A-

Letos mineva 43 let, odkar je znana zdravniška družina Derganc paraplegikom podarila svojo domačijo v Semiču, tu je nastal njihov dom. V Belo krajino se paraplegiki radi vračajo, tu preživijo precej dni, predvsem pa se tu zbirajo ob šahovskih deskah; letos je Zveza paraplegikov Slovenije pod pokroviteljstvom Občine Semič gostila že 15. mednarodno tekmovanje v hitropoteznem šahu, ki je potekalo v okviru praznovanja dneva slovenskih paraplegikov. Mednarodni šahovski turnir je tudi letos potekal v okviru prireditev ob praznovanju 57-letnice organiziranega delovanja Zveze paraplegikov Slovenije.

Pet ekip

V Semiču so se pomerile izjemno močne ekipe iz več držav nekdanje skupne države, turnir je postregel z napetimi dvoboji in odličnim šahom petih ekip iz treh držav: Slovenije, Severne Makedonije ter Bosne in Hercegovine. Med 9. in 13.30 so šahirali v kulturnem centru v Semiču, najbolj so se izkazali šahisti ekipe Mobilnost Makedonije iz Severne Makedonije, ki je zbrala 20 točk, za petami sta jim bili ekipi Slovenije: Slovenija 2 je na 2. mestu zbrala 16 točk, Slovenija 1 pa 12. Četrti je bil U.P.I.K. Južni Srem (Srbija), ki je zbral osem točk, Republika Srbska pa štiri.

Srebro so za Slovenijo osvojili Bor Melanšek, Jasmin Sabljakovič, Franc Urankar, bron za Slovenijo pa Dominik Lozar, Bogdan Petek, Janko Koren. »Vedno si prizadevamo, da povabimo najboljše šahiste iz celotne nekdanje skupne države. Vsi igralci, ki so igrali danes v Semiču, so v svojih državah med vidnimi in uspešnejšimi, kar so potrdili tudi tukaj,« je po tekmovanju povedal Gregor Gračner v imenu Zveze paraplegikov Slovenije.

Zbrane je pozorno spremljala domača županja Polona Kambič, ki se letos poslavlja od županske funkcije. »Veseli smo, ker smo znova gostili tako odmevno in pomembno mednarodno tekmovanje, letos že petnajstič po vrsti v Semiču. Upam, da ste se dobro imeli, da ste uživali v druženju, dobro tekmovali in kakovostno preživeli čas,« je povedala županja, potem pa spomnila, da med šahisti to pot ni bilo Vojka Gašperuta, šahista in izjemnega slikarja. Žal je bila bolezen močnejša. »Vsako leto je bil z nami. Žal je preminil. Življenje je takšno, kot je, tudi konec pride. A verjamem, da mu je tam za mavrico lepo in da je tudi malce pogledal sem, kako ste igrali,« je v svojem slogu povedala Kambičeva.

Več iz teme

šahtekmovanjehitropotezni šah
ZADNJE NOVICE
19:03
Novice  |  Slovenija
ŠEF SDS

Janša že udaril: »To je konkretna in vse večja škoda za državo« (VIDEO)

Tu je prva reakcija šefa SDS, potem ko je državni zbor izglasoval spremembo zakona o vladi, ki po predlogu SDS število ministrstev s sedanjih 19 krči na 14.
29. 4. 2026 | 19:03
18:45
Novice  |  Slovenija
V DRŽAVNEM ZBORU

Pričakovano! Janšev zakon o vladi potrjen, v njej 14 ministrstev, pogajanja o desni vladi se lahko začnejo

Spremembo so poleg poslancev SDS podprli tudi v poslanskih skupinah NSi, SLS in Fokus, Demokratov in Resnice, kjer lahko po napovedih zdaj od SDS pričakujejo izhodišča za koalicijsko pogodbo.
29. 4. 2026 | 18:45
18:01
Bulvar  |  Tuji trači
VELIKA ŠALJIVCA

Poglejte, kako je kralj z nasmeškom napičil Trumpa: tako šaljivega ga ne pomnimo (FOTO in VIDEO)

Med večerjo, zaznamovano z izmenjavo duhovitih pripomb med obema voditeljema, se je kralj dotaknil tudi zgodovinskega rivalstva.
29. 4. 2026 | 18:01
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
ŽE PETNAJSTIČ

Vojko na šahiste gledal izza mavrice

Na tradicionalnem turnirju v Semiču so se najbolj izkazali šahisti iz Severne Makedonije, Slovenija z dvema ekipama.
Drago Perko29. 4. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Neverjetna preobrazba: iz ozke hiše nastal sanjski dom z ogromnim otokom

Prenova vrstne hiše v Londonu, ki so jo povečali z asimetričnim prizidkom, prinaša več svetlobe, odprt tloris in sodoben dom za mlad par.
29. 4. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED DNEVA

Zvezdni odsev: Luna v Škorpijonu prinaša intenzivne preobrate in čustveno čiščenje

Astrološka napoved za 30. april: globoki uvidi in notranji premiki.
29. 4. 2026 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki