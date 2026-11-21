Zjutraj je dan drugačen, kot je zvečer, je rekel znanec, ki mi je hotel dobro. Iskreno dobro.

Takemu človeku ne rečeš nič drugega kot: jasno, da je. In to na dva načina.

Ker si zjutraj veliko bolj pri moči, kot si zvečer.

Ali pa, ker se zjutraj počutiš veliko slabše, kot si se zvečer, ko si si začel uničevati jutro, ki bo šele prišlo. In ko težko čakaš večer, ko bo spet malo bolje.

Ljudje, ki ne prisegajo samo na planinski čaj, seveda poznajo pomen obeh stavkov.

Pametni ljudje vedo, da srednje poti pravzaprav ni. So le vaje v organizaciji kakovosti naslednjega jutra. Tudi če pamet včasih zvečer malo namočiš v dobri družbi.

Jutra so izjemen dar življenja.

Sam jih delim na dobra in malo manj dobra. Dobra so tista, ko si bil večer prej bolj pameten, kot si mislil, da si.

O vsebini slabih ne bi izgubljal besed.

V resnici so vsa jutra dobra, le da se nekatera ne znajo lepo obnašati.

So kot partnerica, ob kateri se zjutraj zbudiš ves vesel, da je poleg tebe, ona pa odpre oči in te v sekundi napade, kaj jo gledaš.

Všeč si mi.

A zdaj boš pa še zajebaval, že navsezgodaj me moraš spraviti v slabo voljo.

Potem ji nekaj dni čez dan ne omeniš, da ti je všeč.

Jasno, da ti pred spanjem reče, da ji sploh ni všeč, ker ji že dolgo nisi rekel, da ti je všeč.

Če ne delaš nič, boš fasal tisto, da tako dolgočasnega, kot si ti, ni.

In ji tik pred spanjem rečeš, da ti je, in to zelo.

Če isti stavek ponoviš zjutraj, ko se zbudi, zgodbo poznate.

V resnici je verjetno tako, da si moraš dobro jutro narediti sam, in to zgolj zase.

Ker bo dan le tvoj in le sam si ga lahko narediš dobrega, morda celo lepega.

Zato je včasih zjutraj najbolje biti tiho. Ker kdor molči, tisočim odgovori.

Seveda te partnerica zjutraj vpraša, zakaj si tiho.

Če ji odgovoriš, da kdor molči, tisočim odgovori, imaš precejšnjo možnost, da boš obtožen, da imaš drugo. Mislim, eno izmed tistih tisoč, ki jim odgovoriš, ker ne odgovoriš nič.

Seveda so se ljudje spomnili nekaterih drugih jutranjih rešitev. Recimo, da tiho vstanejo in počakajo na prihod ljubezni v sobi.

To je pogumno dejanje.

Če piješ kavo, boš slišal, kakšen ego si, ker jo piješ sam.

Če si za računalnikom, boš izvedel, da ti je več do službe kot do družine.

Če ne delaš nič, boš fasal tisto, da tako dolgočasnega, kot si ti, ni.

Nekateri moški so našli rešitev v tem, da se pač zbujajo sami. Da jih ne bi vsako jutro zbudil cunami.

Ampak, a ne, mislim, da to ni ravno najboljši način za ohranitev vrste.

Življenje je pač tako, da je vedno sestavljeno iz dveh stvari, dveh plati, dveh strani.

Vojna in mir.

Vojno in mir je sicer napisal ruski pisatelj Lev Nikolajevič Tolstoj, da ne bo težav z avtorskimi pravicami.

V civilnem življenju je Vojna in mir zgodba o tem, kako človek vse življenje išče ljubezen, ko jo najde, pa začne iskati mir.

Še vedno mislim, da to, da se moški zbuja sam, ni ravno najboljši način za ohranitev vrste.

Je pa odličen način za mir na svetu.