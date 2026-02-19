Vojna napoved pijanim turistom

Prva, ki se je v Sredozemlju začela boriti s pijanimi turisti, je bila Španija, in sicer njeni kultni destinaciji za zabave Ibiza in Majorka. A ni edina, po njenih stopinjah gre naša soseda, Hrvaška. S sprejetjem sprememb Zakona o trgovini bo vlada dovolila hrvaškim turističnim destinacijam, da pred naslednjo poletno sezono prepovejo prodajo vseh alkoholnih pijač po 20. uri. To pomeni, da bi lahko hrvaška obalna mesta, ki jih imajo radi žurerji, z uvedbo prepovedi prodaje alkohola preprečile turistom, da se opijajo in divjajo v javnosti ter povzročajo težave, medtem ko bo alkohol še vedno dovoljen v restavracijah.

»Država ne prepoveduje prodaje alkohola. Predlagane spremembe zakona o trgovini ne uvajajo nacionalne prepovedi ali enotne omejitve za vse, temveč dajejo mestom in občinam možnost, da same uredijo vprašanje večerne in nočne prodaje alkohola, v skladu s potrebami svojih skupnosti. Ta možnost predstavlja pooblastilo, ne pa obveznost,« je sporočilo hrvaško ministrstvo za gospodarstvo. In še, da ta rešitev spoštuje tržna načela, hkrati pa jasno postavlja mejo, kjer se začne odgovornost za zdravje in varnost državljanov, poleg zdravstvenih posledic pa je uživanje alkohola tesno povezano tudi z uničevanjem kulturne dediščine.

Prebivalci splitskega mestnega jedra niso prepričani, da bo prepoved prodaje alkohola preprečila incidente, ki so jim priča. FOTO: Manfred Rau/Getty Images

Razgrajajo in lulajo po cerkvah

Živahni Split se ponaša s čudovitim starim mestnim jedrom in razgledi pa tudi s sanjskimi plažami. Osupljiva pokrajina pritegne velike množice, ki motijo ​​življenje domačinov. Predlogi, ki naj bi začeli veljati že to poletje, so odgovor na to, da se v mestnem središču, vključno z bari in nočnimi klubi, pojavlja porast nesprejemljivega vedenja, je dejal tamkajšnji župan ​Tomislav Šuta. »Prav tukaj nastanejo situacije, ki ogrožajo varnost in kakovost življenja,« je povedal in še, da bo nočna prodaja alkohola omejena v problematičnih delih mesta, sprejeli pa bodo tudi strožja pravila za delovanje gostinskih obratov. Najhuje je v središču mesta, pravi, ker je tam velika koncentracija klubov, barov in trgovin, ki so odprti vso noč, ni pa izključena možnost, da bi se takšna pravila razširila tudi na druge dele Splita, je dodal in še, da so v središču mesta prizori pijanih turistov, ki razgrajajo, se pretepajo in urinirajo po cerkvah, nesprejemljivi. Lani so izdali kakih 8000 kazni po 300 evrov zaradi pijančevanja v Splitu. A prebivalci mestnega jedra niso prepričani, da bo prepoved prodaje alkohola preprečila incidente, ki so jim priča.

Hrvaški turizem spreminja svojo blagovno znamko in se osredotoča na bogato kulturno dediščino, naravne lepote in do družin prijazno okolje.

Darijo Šarić, glavni izvršni direktor VIP Holiday Booker, agencije za najem luksuznih vil, je pojasnil, zakaj je prepoved potrebna. »V preteklih letih se je Split morda nagibal k podobi zabaviščne destinacije in včasih spodbujal zabave med obiskovalci,« je dejal Darijo. »Vendar pa hrvaški turizem zdaj aktivno spreminja svojo blagovno znamko, da bi se oddaljil od tega slovesa, in se osredotoča na bogato kulturno dediščino, naravne lepote in do družin prijazno okolje. Ti ukrepi so zasnovani tako, da spodbujajo odgovorno pitje, ne da bi prepovedali zabavo.«

Na Zrće prepoved ne bo vplivala. FOTO: Željko Hajdinjak/Cropix

Split ni prva lokacija na Hrvaškem, ki je uvedla omejitve glede alkohola. Leta 2017 je Hvar začel ukrepati proti pijanim turistom in jim zagrozil z visokimi globami. V središču mesta so postavili table z napisom Prihranite denar in uživajte na Hvaru, ki so podrobno opisovale prekrške in ustrezne globe. Najvišja kazen, 700 evrov, ​​je za javno pitje. Turisti, ki so se po mestnih ulicah sprehajali v kopalkah, so bili kaznovani s 600 evri, ​​tisti, ki niso nosili majic, pa s 500 evri. K prepovedi prodaje alkohola po 20. uri se nagibajo Novalja, Makarska, Rijeka, obiskovalci Zrć pa so lahko mirni: tam prepovedi ne bo.

Mimogrede: v Sloveniji je zakon o omejevanju porabe alkohola začel veljati 16. marca 2003, med drugim je prinesel prepoved prodaje alkohola v prodajalnah in na bencinskih servisih med 21. in 6. uro, in prepoved točenja žganih pijač v lokalih do 10. ure. U. S.