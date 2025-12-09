Voščiti ali čestitati?

Ker so pred nami najlepši prazniki v letu in se bo marsikdo držal tradicije, si v današnji jezikovni svetovalnici lahko preberete vse o voščilih in čestitkah.

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je zapisano, da se:

– čestita, če se komu izrazi veselje nad pomembnim dogodkom, uspehom;

– vošči, če se izrazi dobre želje.

Čestitamo praviloma za stvari, za katere ima oseba, ki ji čestitamo, zasluge – za opravljeno diplomo, poroko, napredovanje, rojstvo otroka, ob pomembnem življenjskem jubileju, recimo ob zlati poroki.

Slovenci si lahko čestitamo tudi za dan državnosti, dan samostojnosti in enotnosti ter dan žena, saj so si ta dan ženske izborile ob koncu 19. in na začetku 20. stoletja. Čestitamo tudi prijateljem za rojstni dan in god.

Voščimo pa, če nekomu izrazimo dobre želje za novo leto, božič, veliko noč ali kak drug praznik. Vsak dan lahko voščimo dobro jutro ali dober večer, ob odhodu pa zbogom in srečno pot.

Ob novem letu ali za božič pošiljamo voščilnice, ne čestitk. To Evropejci počnemo že dobrega pol tisočletja. Po predvidevanjih voščilnice izhajajo iz 15. stoletja, ko so redovnice svojim dobrotnikom pošiljale na roko napisana voščila. Prve tiskane novoletne voščilnice so se pojavile v 20. letih 19. stoletja na Dunaju, v Sloveniji pa v drugi polovici 19. stoletja.

Kako pravilno napišemo praznično voščilo? Želimo Vam vesel Božič in srečno Novo leto ter prijetne božičnonovoletne praznike.

Koliko napak je v zgornjem voščilu? Kar 4!

Imena praznikov pišemo z malo začetnico, če ne izvirajo iz priimkov ali osebnih imen. V Sloveniji imamo samo dva praznika, ki se zapisujeta z veliko začetnico – Prešernov dan in Marijino vnebovzetje. Praznika božič in novo leto pa pišemo z malo začetnico.

Potem je tu zapis Vas. Pravopis dovoljuje veliko začetnico, ko ogovarjamo osebo, ki ji želimo izraziti posebno spoštovanje, pri čemer pa se zapis z veliko začetnico pri vikanju šteje za zastarelega, ker je v zgornjem primeru voščilo namenjeno več osebam. Med prirednimi zloženkami pišemo vezaj: božično-novoletne praznike.

Če imate vprašanja, nam pišite na lektura@slovenskenovice.si

Želim vam mirne in doživete božično-novoletne praznike.