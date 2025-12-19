Vrabci vabijo na veselico s to pesmijo (VIDEO)

Nova skladba ansambla Vrabci iz Štajerske z naslovom Vaški ples je pristna, živahna in hudomušna. V njej fantje opisujejo dogajanje na podeželskih zabavah, na katerih se vedno prepletajo druženje, ples, simpatije in drobne vaške skrivnosti, ki se zgodijo pod mesečino. Bas kitarist Blaž Verboten, kitarist Žan Pirnat in harmonikar Blaž Jamnikar Pukl so se s to polko poklonili slovenski kulturi, tradiciji in druženju, ki ostaja pomemben del našega vsakdanjika. S svojim pristnim glasbenim izrazom in iskreno pripovedjo pesem zlahka prebudi nostalgijo in nas spomni, zakaj so vaške veselice tako posebne.

Martin Juhart, ki se je podpisal pod glasbo in besedilo, je v melodijo vtisnil igriv pripovedni tok, pri aranžmaju pa so sodelovali kar vsi trije vrabci. Za končno glasbeno podobo je poskrbel Bojan Lugarič v svojem studiu Lugoton, kjer je nastal miks in mastering, zven pesmi pa je s svojim baritonom tokrat popestril Tilen Kočevar. Besedilo s čarobnimi podobami prikliče toplino poletnega večera, ko se nad vasjo počasi spušča mrak, zrak pa napolni prijeten nemir, ki se noč pred zabavo počasi krepi. Vaščani se zbirajo ob polnih mizah, nasmehi so široki, pričakovanja pa velika. V prvi kitici razkrivajo tisto tipično podobo vaških veselic, ko se vsi pripravljajo na ples, dejansko pa se vse začne ali konča na plesišču.

Medtem ko na nebu sijejo luna in zvezde, pa se marsikaj dogaja tudi za kakšnim grmičkom v bližnji okolici. A tega seveda nihče ne razkriva, čeprav se kdaj tako porodi tudi kakšna nova ljubezen. Kakor koli, fantje ansambla Vrabci se skrivnostno muzajo, ko vabijo vse, da se jim pridružite na kakšnem vaškem plesu.

Leto zaključujejo zelo zadovoljni, saj so se prvič predstavili na festivalu v Števerjanu v Italiji in se vrnili z nagrado občinstva. Prejeli so jo za pesem ansambla Bratov Poljanšek Slovenska pesem, ki so jo izbrali iz zakladnice, občinstvo pa jih je nagradilo z najvišjo oceno.