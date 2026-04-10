TELEFONIJA

Vrnitev kitajskega velikana

Huaweijevi pametni telefoni z domačo tehnologijo so postali simbol domoljubja in zaupanja v kitajski uspeh.
Spor med ZDA in Huaweiem traja že več let. Foto: Dado Ruvić
Sedež Huaweia v Shenzhenu Foto: Staš Ivanc
Huawei pura 80 ultra, ki ga poganja kirin 9020, je fotografski velemojster. Foto: Staš Ivanc
Finančna direktorica Huaweia Meng Wanzhou po izpustitvi iz hišnega pripora v Kanadi leta 2021 Foto: Jesse Winter/Reuters
Prepogljivi telefon mate X7 se lahko pohvali z najhitrejšim Huaweijevim procesorjem. Foto: Staš Ivanc
Huawei matepad 12 X z Googlovimi aplikacijami Foto: Staš Ivanc
Staš Ivanc
 10. 4. 2026 | 17:00
Kitajski telekomunikacijski velikan Huawei je bil maja 2019, preden je Donald Trump v svojem prvem mandatu s predsedniškim ukazom ameriškim podjetjem prepovedal sodelovati z družbami, ki »ogrožajo nacionalno varnost ZDA«, na dobri poti, da bi postal največji proizvajalec pametnih telefonov na svetu in s tega položaja izrinil južnokorejski Samsung, potem ko je sredi leta 2018 prehitel ameriški Apple.

Zadnji dve leti gre Huaweiu na kitajskem trgu tako dobro, da se to pozna tudi v globalnih rezultatih.

Leta 2019 je kljub ameriški prepovedi še prodal rekordnih 240 milijonov pametnih telefonov, nato je prodaja začela padati. Leta 2020 je prodal 189 milijonov telefonov, naslednje leto je zdrsnil že na šesto mesto svetovne lestvice, pri čemer je samo prodaja v Evropi upadla za 90 odstotkov, Huawei pa je imel tam manj kot odstotni delež. Leta 2022 je po svetu prodal samo 20 milijonov telefonov. Nato je prodaja leta 2023 spet začela rasti, in to predvsem zaradi serije mate 60. Ta se je lahko pohvalila z doma sprojektiranim in izdelanim procesorjem kirin 9000S, ki je vseboval tehnologijo 5G, ki je bila za Huaweieve telefone zaradi ameriške blokade nedostopna. In telefon z domačo tehnologijo je nenadoma postal simbol domoljubja in zaupanja v kitajski uspeh. Pomenljivo, saj ime podjetja v kitajščini pomeni 'kitajski dosežek', lahko tudi 'odličen dosežek'.

Sedež Huaweia v Shenzhenu Foto: Staš Ivanc
Domači potrošniki so Huaweiu, ki so ga doletele ameriške trgovinske sankcije, dejansko izkazali solidarnost. Do leta 2024 se je na kitajskem trgu povzpel s šestega na drugo mesto, lani pa je s skoraj 47 milijoni prodanih telefonov s prednostjo pol milijona kosov prehitel Apple in spet osvojil vrh domače lestvice. Globalna prodaja je dejansko le malenkost večja, toda kitajski trg je tako velik, da se je Huawei po podatkih analitske družbe IDC vrnil v prvo svetovno deseterico.

Tehnološki velikan nadaljuje razvoj lastnih procesorjev kirin zgornjega in srednjega razreda.

Kopičenje procesorjev

Že pred uradno prepovedjo sodelovanja z ameriškimi družbami, ki je po celi vrsti moratorijev začela veljati 15. septembra 2020, je Huawei kopičil zalogo mobilnih procesorjev, čipov za brezžične povezave in zaslone ter druge sestavne dele, pa tudi telekomunikacijsko in strežniško opremo od ključnih dobaviteljev in proizvajalcev, kot so Intel, AMD, Samsung, Hynix, Xilinx, TSMC, Mediatek, Micron, Realtek, Novatek, Kioxia in Richwave.

Huawei pura 80 ultra, ki ga poganja kirin 9020, je fotografski velemojster. Foto: Staš Ivanc
Kakor so tedaj predvidevali analitiki, je imel na zalogi dovolj elektronike za dve leti vnaprej. Vodstvu podjetja je bilo jasno, da Američani ne bodo ostali le pri grožnjah, potem ko so različne administracije Huawei že vrsto let obtoževale vohunjenja za kitajsko vojsko in vlado v Pekingu, pa tudi kraje intelektualne lastnine, pika na i pa je bila leta 2018 kanadska aretacija finančne direktorice Meng Wanzhou, hčere ustanovitelja Huaweia Rena Zhengfeia, na podlagi ameriške tiralice oziroma obtožbe, da je Huaweijeva iranska podružnica Skycom kršila ameriške sankcije proti Iranu.

Lastna proizvodnja

Maja 2020 je kitajski proizvajalec polprevodnikov Smic za Huawei izdelal 14-nanometrske čipe, kar je bilo tudi prvič, da je Huawei uporabil katerega drugega proizvajalca kot TSMC; ta je le dva meseca pozneje uradno potrdil, da bo do 14. septembra ustavil dobavo silicijevih rezin Huaweiu in njegovi hčerinski družbi Hisilicon. V ZDA so se medtem pojavljale trditve, da Huawei gradi niz skrivnih obratov za proizvodnjo polprevodnikov po vsej Kitajski, s katerimi bi se izognil ameriškim sankcijam. No, septembra 2023 je Huawei predstavil pametni telefon mate 60, ki ga je poganjal novi čip kirin 9000S. Tega je izdelal Smic in je bil prvi kitajski procesor, ki je uporabljal 7-nanometrsko tehnologijo, hkrati pa je vseboval tehnologijo 5G. Dan Hutcheson iz ameriške tehnološke družbe Tech Insights, ki je vodil tehnično analizo nove naprave, je dejal, da gre za »osupljiv napredek kitajske polprevodniške industrije«.

Finančna direktorica Huaweia Meng Wanzhou po izpustitvi iz hišnega pripora v Kanadi leta 2021 Foto: Jesse Winter/Reuters
Mimogrede, obtožnica proti Meng Wanzhou je bila umaknjena decembra 2022, dobro leto po tem, ko so jo kanadske oblasti izpustile iz hišnega pripora.

Tudi Googlove aplikacije niso nikakršen problem.

Razvoj se nadaljuje

Huawei nadaljuje razvoj lastnih procesorjev zgornjega in srednjega razreda v modelih pura in mate ter nova. V seriji pura 70 tiktaka kirin 9010, v seriji pura 80 njegov naslednik kirin 9020, v prepogljivem telefonu mate X7 pa najnovejši kirin 9030, ki je po zmogljivostih že blizu Qualcommovemu snapdragonu 8 gen 3; ni sicer v samem vrhu, a je še vedno pošteno hiter. Srednjerazredne telefone nova od številke 13 naprej poganjajo kirini z oznako 8000 in višje. Obe seriji procesorjev sta izdelani v 7-nanometrski tehnologiji in podpirata mobilno omrežje 5G.

Prepogljivi telefon mate X7 se lahko pohvali z najhitrejšim Huaweijevim procesorjem. Foto: Staš Ivanc
Huawei je na Kitajskem dosegel primat med premijskimi telefoni s prepogljivim zaslonom: po podatkih družbe IDC mu je lani pripadal skoraj 72-odstotni tržni delež. Na račun kitajskega trga se je zavihtel tudi na drugo mesto po globalni prodaji »prepogljivcev«: v lanskem tretjem četrtletju je v primerjavi z istim obdobjem leto prej dosegel 14-odstotno rast, kar je največ doslej. Na globalnem trgu sicer še vedno vodi južnokorejski Samsung, ki je še povečal tržni delež, s 56 na 64 odstotkov, sledi mu Huawei s 15-odstotnim deležem.

Google ni več problem

Povrhu je razvil svoj mobilni operacijski sistem harmony OS, ta je precej podoben uporabniškemu vmesniku emui, ki temelji na odprtokodnem Googlovem androidu, rešil pa je tudi problem aplikacij iz zunanjih virov, kajti Huaweijevi telefoni so z ameriško blokado izgubili dostop do Googlovih mobilnih storitev in njegove velikanske tržnice z aplikacijami. Za začetek je okrepil ponudbo v svoji trgovini appgallery, kjer so med drugim že nekaj let na voljo lokalizirane aplikacije, denimo slovenske mobilne banke ali pa aplikacije naših telekomunikacijskih operaterjev, nakar je v trgovino vključil iskalnik aplikacij petal search, ki je omogočal nalaganje datotek apk, s katerimi smo si lahko sami namestili vse mogoče aplikacije, nato je ponudil varnejši »obvoz« do Googla prek navideznih okolij GBox in GSpace, s katerima smo dobili dostop do Googlove trgovine play.

Huawei matepad 12 X z Googlovimi aplikacijami Foto: Staš Ivanc
Za piko na i je v appgallery integriral odprtokodno platformo microG, ki deluje bolje od navideznih okolij GBox in GSpace. V trgovini preprosto poiščemo aplikacijo, ki jo želimo, recimo Facebook, tapnemo nanjo, nakar se nam pojavi obvestilo, da je treba namestiti aplikaciji microG service in microG companion. Še parkrat tapnemo, vidimo, da telefon preveri tudi, ali gre za varen vir, in aplikacija se znajde na namizju. In preverjeno deluje. Tudi Googlove aplikacije niso nikakršen problem.

