Vrtnice obožujejo zastirko

Vrtnice so med najbolj priljubljenimi rastlinami na vrtu, znane po svojih čudovitih cvetovih, ki ob ustrezni negi cvetijo več mesecev. Čeprav veljajo za razmeroma odporne, so jeseni, zlasti kadar so dlje izpostavljene dežju, vlagi in nizkim temperaturam, dovzetnejše za nekatere bolezni. Zato v tem letnem času ne pozabimo na ključen korak: zastiranje tal oziroma mulčenje, torej prekrivanje zemlje okoli rastline s plastjo naravnega materiala.

Jesensko zastiranje ima več pomembnih prednosti. Zastirka prekriva gola tla, zmanjšuje erozijo in pomaga zadrževati vlago. Poleg tega blaži udarce dežnih kapljic ter preprečuje, da bi se glive in bakterije iz zemlje s škropljenjem prenesle na rastline. Kadar dež pada na nezaščitena tla, kapljice skupaj z delci zemlje dvignejo glivične spore in druge mikroorganizme ter jih zanesejo na liste in stebla. S tem se poveča možnost razvoja bolezni, kot so črna listna pegavost, pepelasta plesen in rja. Te oslabijo rastlino in poslabšajo njen videz. Plast zastirke deluje kot naravna zaščitna pregrada, ki zmanjšuje škropljenje zemlje po listih. Hkrati pomaga zadrževati vlago v tleh in blažiti temperaturna nihanja.

Zastirke ne nasujmo neposredno ob glavno steblo.

Naravni material

Za ta postopek ne potrebujemo dragih pripravkov ali posebne opreme. Za zastiranje lahko uporabimo različne naravne materiale, med drugim slamo, lesne sekance, in primerne rastlinske ostanke. Uporabimo lahko tudi odpadlo listje, vendar mora biti zdravo in brez znakov bolezni. Listje, okuženo z glivičnimi boleznimi, zlasti tisto, ki je odpadlo z obolelih vrtnic, je treba odstraniti, da se bolezni ne bi širile.

Za zastiranje lahko uporabimo različne naravne materiale, med drugim slamo, lesne sekance, in primerne rastlinske ostanke. FOTO: Shutterstock

Organska zastirka se sčasoma razgradi in prispeva k izboljšanju strukture tal. Ustvarja tudi ugodne razmere za koristne mikroorganizme, ki sodelujejo pri naravnih procesih razgradnje organske snovi.

Najprimernejši čas za jesensko zastiranje je konec oktobra ali začetek novembra, ko vrtnice postopoma upočasnijo rast in se pripravljajo na zimsko mirovanje. Natančen čas je odvisen od vremena in območja, na katerem je vrt. Postopek je zelo preprost. Očistimo okolico vrtnic, odstranimo plevel, odpadlo listje in rastlinske ostanke, zlasti tiste, na katerih opazimo znake bolezni. Okoli rastline razporedimo zastirko. Uporabimo izbrani naravni material in ga enakomerno porazdelimo po površini tal. Zastirke ne nasujmo neposredno ob glavno steblo, saj bi se tam lahko zadrževala odvečna vlaga, ki spodbuja gnitje. Ob steblu torej pustimo nekaj prostora.

Preden namestimo zastirko, očistimo okolico vrtnic, odstranimo plevel, odpadlo listje in rastlinske ostanke, zlasti tiste, na katerih opazimo znake bolezni. FOTO: Shutterstock

Z gnojenjem počakajmo

Poleg zaščite tal je treba jeseni pozornost nameniti tudi pravemu načinu gnojenja vrtnic. V tem obdobju ni priporočljivo uporabljati gnojil, ki spodbujajo intenzivno novo rast. Mladi poganjki, ki se razvijejo pozno v sezoni, pogosto nimajo dovolj časa, da bi se pred prihodom nizkih temperatur ustrezno utrdili. Zato so pozimi bolj občutljivi za poškodbe. Namesto spodbujanja nove rasti se je treba osredotočiti na ohranjanje zdravja rastline in pripravo koreninskega sistema na hladnejše mesece. Pravilno zastiranje tal je eden najpreprostejših ukrepov, ki jih lahko izvedemo. Čeprav samo po sebi ne zagotavlja popolne zaščite pred boleznimi in ne obilnega cvetenja, lahko izboljša kakovost tal, zmanjša tveganje za širjenje nekaterih glivičnih okužb in pomaga vrtnicam, da bolj pripravljene pričakajo novo rastno sezono.