Vsak deseti prebivalec oskrbuje svojega bližnjega, lani čakalo 1500 ljudi

DOMAČA OSKRBA

Delo tistih, ki skrbijo za bolne starše ali drugega svojca, je velikokrat zahtevno, zato sami potrebujejo pomoč in podporo. Mnogokrat imajo občutek, da jih je država s socialnimi storitvami pustila na cedilu.

Kako poskrbeti za ostarele starše, ki potrebujejo pomoč, je za mnoge velik in čedalje pogostejši izziv. Soočijo se s pomanjkanjem negovalnih bolnišnic, čakalnimi vrstami v domovih za starejše, s predrago pomočjo družini na domu. Storitve dolgotrajne oskrbe, ki bi lahko te težave blažile, pa še niso v celoti zaživele. Ob pogledu na pešanje bližnjega tudi oskrbovalca postane strah pred lastno boleznijo, onemoglostjo in staranjem. Tudi če se odločijo zapustiti svojo službo in postati oskrbovalec družinskega člana – pri čemer mora biti njihov svojec razvrščen v četrto ali peto kategorijo oskrbe – ...