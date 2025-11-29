  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ANA MARIA MITIĆ

Vsak mesec rojstni dan

Umetnica zna iz drobcev vsakdana, neodgovorjenih klicev mojstrov in najgloblje tišine notranjih sob narediti glasbo, ki nosi zgodbo.
Rečem lahko, da sem se sama pred sabo zelo izkazala in da je bil izid prvenca, kot sem seveda pričakovala, tudi osebna rast, je povedala Ana Maria. FOTO: Igor Modic

Rečem lahko, da sem se sama pred sabo zelo izkazala in da je bil izid prvenca, kot sem seveda pričakovala, tudi osebna rast, je povedala Ana Maria. FOTO: Igor Modic

Vsi smo kdaj prodorni,, spet drugič skorajda krhko ranljivi, pravi. FOTO: Igor Modic

Vsi smo kdaj prodorni,, spet drugič skorajda krhko ranljivi, pravi. FOTO: Igor Modic

Z Ano Mario Mitić se je pogovarjala Danica Lovenjak. FOTO: Igor Modic

Z Ano Mario Mitić se je pogovarjala Danica Lovenjak. FOTO: Igor Modic

Rečem lahko, da sem se sama pred sabo zelo izkazala in da je bil izid prvenca, kot sem seveda pričakovala, tudi osebna rast, je povedala Ana Maria. FOTO: Igor Modic
Vsi smo kdaj prodorni,, spet drugič skorajda krhko ranljivi, pravi. FOTO: Igor Modic
Z Ano Mario Mitić se je pogovarjala Danica Lovenjak. FOTO: Igor Modic
Danica Lovenjak
 29. 11. 2025 | 17:00
7:56
A+A-

Že več kot desetletje jo poznamo kot komičarko z neustavljivo prezenco, a tisti, ki Ano Mario Mitić spremljajo dlje, vedo, da je glasba v njenem življenju nit, ki je nikoli ni pretrgala, le prepletala z drugimi odri. Danes se vrača k njej z novo močjo: z albumom Ciao, šanson!, prvo ploščo, ki je njen osebni in umetniški manifest. Ob svojem 40. jubileju je spregovorila skozi glasbo; in tudi zato njen odgovor na vprašanja nikoli ni enosmeren, vedno je zgodba, prizor, drobcen čustveni obrat. S to občutljivostjo vstopiva v njen svet, ki ni nikoli enoplasten, a vedno radodaren. Začetek pogovora je stekel sproščeno, domačno, ko je beseda nanesla na to, kako je sredi ustvarjalnega viharja in kako napreduje prenova njene kuhinje, nove male scene, na kateri vidi prostor za prihodnje kulinarične improvizacije. Smeh in iskrenost v njenih besedah sta bila takojšnja: »Oh, ta kuhinja! Že v šansonu Tangomama jo omenjam, in sicer '... zrihtal steno je v kuhni, ki je nate čakala …' Seveda je ostalo le pri besedah, za to kuhinjo sem stopila v prenovo popolnoma sama. Trenutno smo na polovici, torej so pripravljene inštalacije, da lahko vgradijo še drugo polovico. O mojstrih sem napisala še en šanson, in sicer pesem Oda vodovodarju, ki ima refren 'Ti ne oglašaš se, ne bu ne mu!' in je bila pred kratkim predstavljena na finalnem večeru Festivala slovenskega šansona 2025. Med občinstvom je bila zelo lepo sprejeta. Ugotavljam, da sem nagovorila bolečino številnih ljudi, ki imamo opraviti s takimi in drugačnimi mojstri, ki se preprosto ne javljajo! No, jaz že komaj čakam, da bom lahko v miru kuhala in kmalu pogostila najbližje, ki spremljajo to sago.«

Album za darilo

Pogovor z Ano Mario je kot hoja po pokrajini, kjer se smeh in krhkost držita za roke. Je iskrena, osredotočena, natančna v jeziku in obenem mehka tam, kjer bi marsikdo postavil zid. Ko se je dotaknila osebnega prelomnega trenutka, 40. rojstnega dne, je opisala, da je praznovanje doživela precej intimno, v nasprotju s pričakovanji mnogih: »Kljub temu da je marsikdo pričakoval kakšno slavje, dogodka nisem posebej zaznamovala. S tortico in mnogimi lepimi utrinki sva proslavila z Levom, pa seveda z družino, tudi prijatelji, spektakularne zabave pa mi že dolgo niso tako pri srcu, da bi organizirala kakšno sebi na čast. Morda tudi zato, ker v mojem poklicu ne manjka bleščic in posebnih priložnosti, za katere se vsakič znova skrbno pripravim: tako da imam rojstni dan in prelomnice praktično vsak mesec,« se nasmeji.

Vsi smo kdaj prodorni,, spet drugič skorajda krhko ranljivi, pravi. FOTO: Igor Modic
Vsi smo kdaj prodorni,, spet drugič skorajda krhko ranljivi, pravi. FOTO: Igor Modic

»Za darilo sem si omislila album, ki je ugledal luč sveta na festivalu GodiBodi v Klubu Cankarjevega doma v začetku oktobra. To je bil kot neke vrste rojstni dan: pogosto v glasbi enačimo izid albuma z rojstvom otroka in jaz sem povila svoje prvo glasbeno dete v družbi izvrstnih soizvajalcev; bil je res čaroben večer!«

Album Ciao, šanson! nosi izrazito avtorski, izpovedni pečat. »Že od začetkov odrskega ustvarjanja sva jedro jaz in klavir; zdaj pa sem zadevo zastavila malo bolj resno: ustvarjalnost me je peljala od začetnega 'V našem belem hodniku', ki je bil pravi hit Festivala šansona 2023, do novih, žanrsko bolj manj razgibanih takih skladb, ki vse razkrivajo moje notranje čutenje, opazovanje sveta ter seveda mojo avtohtono hudomušno izpoved, ki je v vseh 11 pesmih na novem albumu neke vrste rdeča nit. Zasedba? Tudi ta je vse od klavirja in violine, pa do polnega aranžmaja za bobne, trobento, e-bas, harmoniko, celo tuba je prišla na vrsto!«

Prvenec kot osebna rast

Njena dvojnost – komičarka in glasbenica – je kolikor nežna, toliko kompleksna. Kako ohranja ravnovesje med humorjem in ganjenostjo? »To pride z dozorevanjem, z raziskovanjem sebe in sveta: vsi smo kdaj prodorni, smeli, spet drugič skorajda krhko ranljivi. In jaz cenim in sprejemam pri sebi in pri drugih vso to širino osebnosti.« Ko je pripovedovala o prepletanju humorja in melanholije, se je odprla intimna nit: »Če smem potegniti neko rdečo nit še iz prvotnega poriva svoje akademske poti, ki je bila dobesedno pomagati ljudem, skozi študij medicine. Zdaj počnem podobno: le da jih lahko dosežem več sto hkrati in ponudim roko upanja in zlati prah sreče skozi umetnost, iskren nastop. Upam, da moje odprto srce komu ponudi vsaj malo zatočišča, odklene kako lepo čustvo, doživetje.«

Z leti vedno bolj v ospredje prihaja dejstvo, da je treba čuvati sebe. Brez zdravja in telesa, ki deluje, je težko početi kar koli globljega.

O ustvarjanju albuma je razkrila še eno pomembno dimenzijo: »Ni bilo časa in možnosti za pretirano krhkost, sestaviti album od ideje do izida fizične publikacije zahteva veliko organiziranosti, prodornosti, komunikacije, organizacije, konec koncev glasbenega dela, usklajevanja sodelavcev in fokusa v trenutkih, ko se okrog tebe dogaja življenje. Lahko rečem, da sem se sama pred sabo zelo izkazala in da je bil izid prvenca, kot sem seveda pričakovala, tudi osebna rast.«

Treba je čuvati sebe

Po devetih letih se je vrnila na male zaslone, kot voditeljica Besedolova: »Rada imam besede, rada imam televizijo, sploh če gre za razvedrilo; tam sem začela in tam vedno znova najdem navdih. Čeprav gre za licenčno oddajo, ki ima svojo začrtano strukturo, se da med pogovori s tekmovalci vedno najti tudi kakšno nepredvideno možnost za besedno improvizacijo, in to ohranja epizode žive.« Ko je beseda stekla o njeni izrazni lahkotnosti pred kamero, je to oplemenitila s temeljito mislijo: »Zdaj sva pa že globoko v notranjosti. Menim, da imamo vsi v sebi kakšno lučko, ki zasveti ob pravih pogojih. Moja se vklopi, ko uporabim glas, ko začutim ljudi ali ko je prisotna glasba; če ne vem, kaj me čaka, je še toliko bolj živahno.«

Z Ano Mario Mitić se je pogovarjala Danica Lovenjak. FOTO: Igor Modic
Z Ano Mario Mitić se je pogovarjala Danica Lovenjak. FOTO: Igor Modic

V zadnjih mesecih so mediji veliko pisali o njenih zdravstvenih izzivih, zato se dotakneva tudi zdravja in preobrazbe: »Z leti vedno bolj v ospredje prihaja dejstvo, da je treba čuvati sebe. Brez zdravja in telesa, kideluje, je težko početi kar koli globljega, in posebno ker imam majhnega otroka, bi želela še več časa in truda posvetiti temu, da ostanem v formi.« Ko je razmišljala o svojih štiridesetih in o tem, kaj bi sporočila mlajši sebi, so se odprla vrata časa: »Mladi Ani Marii bi rekla le: 'Draga moja, sploh ne veš, kaj vse te še čaka: le naprej, naprej, naprej!'; tako veli refren mojega prvega resnega šansona V našem belem hodniku.«

Vsi imamo v sebi kakšno lučko, ki zasveti ob pravih pogojih. Moja se vklopi, ko uporabim glas, ko začutim ljudi ali ko je prisotna glasba.

Ana Maria je oseba, ki zna biti obenem hudomušna in silno nežna, zato me zanima, katera od teh dveh plati vodi njeno življenje pogosteje. »Tako lepo si zasnovala ta stavek, da ga je skoraj nemogoče preseči: ravno ta eleganca poskakovanja po mavrici življenja, ki rado nepredvidljivo natrosi izzive, to izdela žensko v damo. In jaz se vsak dan trudim z optimizmom stopničiti k novim spoznanjem.« Ana Maria Mitić stopa v novo desetletje življenja z glasbo, ki ni le njena spremljevalka, temveč tudi njena duhovna geografija. In morda je ravno zato najboljši zaključek verz, ki ga živi: naprej, naprej, naprej.

Več iz teme

glasbaintervjušansonAna Maria Mitič
ZADNJE NOVICE
16:44
Šport  |  Tekme
ŠE EN USPEH

Izjemni Anže Lanišek zmagal v Ruki, na stopničkah pa še en Slovenec (VIDEO)

Smučarski skakalec Anže Lanišek je po odpovedi finalne serije zmagovalec tekme v Ruki, Domen Prevc pa je tretji.
29. 11. 2025 | 16:44
16:40
Bulvar  |  Suzy
DRUŽINSKI TRENUTEK

Čustvena Tanja Žagar: Na odru s sinom in očetom (Suzy)

Nastop so poslušalci pospremili s stoječimi ovacijami in bučnim aplavzom.
29. 11. 2025 | 16:40
16:03
Novice  |  Kronika  |  Doma
ŽALOSTEN KONEC

Policija sporočila, da so v okolici Majšperka našli žensko truplo

Gre za pogrešano 31-letno Avstrijko, ki je izginila minuli vikend, tako na območju Avstrije kot Slovenije pa so jo minule dni intenzivno iskali.
29. 11. 2025 | 16:03
15:15
Bulvar  |  Tuji trači
STRASTNA BRALKA

Kraljica Camilla je postala detektivka

Tako je vsaj v napetem kriminalnem trilerju Petra Jamesa, Camilla pa je osebno dovolila uporabo svojega imena v romanu.
29. 11. 2025 | 15:15
14:33
Lifestyle  |  Praznično
ZAVOD ZA GOZDOVE

Boste kupili naravno božično drevesce? Tako prepoznate tista, ki so zrasla v Sloveniji

Nalepka zagotavlja, da je božično drevesce domače, trajnostno in brez tveganja za škodljivce.
29. 11. 2025 | 14:33
14:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
SLOVENSKI FOTOGRAF

Čudežno okrevanje fotografa Mira Majcna: Po letalski nesreči sem se na novo rodil (Suzy)

Tudi pri njem se je še kako izkazal pregovor, da v nesreči spoznaš prijatelja.
29. 11. 2025 | 14:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Saj ni res, pa je! Brezplačno prejmete klimatsko ali prezračevalno napravo

Zaradi izjemnega zanimanja kupcev podjetje REAM d. o. o. podaljšuje svojo uspešno jesensko akcijo, ki je navdušila številne uporabnike po Sloveniji.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 08:41
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

»To se nam ne more zgoditi«: najdražja iluzija slovenskih podjetij

Predstavljajte si običajen delovni dan, ko jutranje brnenje računalnikov in strežnikov nenadoma utihne.
Promo Delo26. 11. 2025 | 10:46
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA SOSESKA

To je nova ljubljanska lokacija, ki dviguje cene nepremičnin – in to z dobrim razlogom!

V neposredni bližini Ljubljane, tik pod vznožjem priljubljene Šmarne gore, nastaja nova ekskluzivna zaprta soseska.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 09:33
Promo
Novice  |  Slovenija
Pošta

Morate nujno poslati paket? Uporabite to priročno in enostavno rešitev

Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 09:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Saj ni res, pa je! Brezplačno prejmete klimatsko ali prezračevalno napravo

Zaradi izjemnega zanimanja kupcev podjetje REAM d. o. o. podaljšuje svojo uspešno jesensko akcijo, ki je navdušila številne uporabnike po Sloveniji.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 08:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

»To se nam ne more zgoditi«: najdražja iluzija slovenskih podjetij

Predstavljajte si običajen delovni dan, ko jutranje brnenje računalnikov in strežnikov nenadoma utihne.
Promo Delo26. 11. 2025 | 10:46
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA SOSESKA

To je nova ljubljanska lokacija, ki dviguje cene nepremičnin – in to z dobrim razlogom!

V neposredni bližini Ljubljane, tik pod vznožjem priljubljene Šmarne gore, nastaja nova ekskluzivna zaprta soseska.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 09:33
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pošta

Morate nujno poslati paket? Uporabite to priročno in enostavno rešitev

Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 09:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POHODNIŠTVO

Testiral sem za vas: kako se obnesejo vrhunska skandinavska oblačila

V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
1. 11. 2025 | 14:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
INOVACIJE

Klinika, ki se loti tudi primerov, ki se drugod zdijo nerešljivi

Iz časa kaset in analognih zaslonov v dobo digitalnih nasmehov. To je zgodba o napredku, ki ga že tri desetletja piše Ortoimplant DENTAL SPA.
24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Fizioterapija

Miopatije: kompleksne bolezni, ki prizadenejo skeletne mišice

Mišična oslabelost, hitra utrujenost in bolečine v mišicah so znaki miopatije. Bolezen se pogosto začne neopazno, a postopoma vodi v vse večje gibalne omejitve.
Promo Delo25. 11. 2025 | 08:58
Promo
Novice  |  Slovenija
Spletna varnost

Mastercard z novo, inovativno rešitvijo za preprečevanje plačilnih prevar

Mastercard Threat Intelligence omogoča zgodnje odkrivanje varnostnih groženj in zagotavlja proaktivno zaščito plačilnega ekosistema.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 13:23
Promo
Novice  |  Slovenija
DODATNA POKOJNINA

Najugodnejši davčni mehanizem v Sloveniji

Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
1. 11. 2025 | 12:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRO POČUTJE

Glavni razlogi, zakaj Slovenci letos množično izbirajo WellCard

WellCard je več kot darilna kartica – je vstopnica do stotin velneških doživetij, kjerkoli in kadarkoli si zaželite odmika od vsakdana.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

Italijanska shramba: osnovni izdelki, ki jih mora imeti doma vsak ljubitelj italijanske kuhinje

Ko nas preseneti nenaden obisk ali ko se nam preprosto ne ljubi v trgovino, vedno cenimo dobro založeno shrambo. Še posebej če imamo radi italijansko kuhinjo – tisto preprosto, dišečo in vedno tolažilno.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 15:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SVET ILUSTRACIJ

Kaj vse razkrivajo skrivnostne podobe?

Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot – skozi podobe se otrok uči, kaj je prav in kaj ne, kaj je lepo, kaj ga pomirja, kaj v njem prižge domišljijo.
1. 11. 2025 | 10:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Veščine, ki ločijo zmagovalce od povprečja

Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Kako bo Nova Gorica praznično zaokrožila evropsko kulturno leto

Leto, v katerem je kultura premikala meje, se bo v Evropski prestolnici kulture 2025 sklenilo s simboli svetlobe, glasbe in skupnosti.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 14:22
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SEMPL

Scenaristka, ki dela tudi »oskarje«, na našem odru

Portorož bo 27. in 28. novembra spet postal središče idej, inovacij in navdiha, saj bo gostil 24. mednarodno medijsko konferenco SEMPL.
25. 11. 2025 | 14:04
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Udobje ob konstantni temperaturi, ne glede na to, kakšna zima je

Da je geotermalna toplotna črpalka prava izbira za starejšo energetsko potratnejšo hišo, potrjuje zgodba zadovoljnega lastnika.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REŠITEV

Prihaja material za naslednje desetletje

Nizkoogljični cementi, krožno gospodarstvo in premišljeni javni razpisi lahko bistveno zmanjšajo ogljični odtis gradbenega sektorja.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 08:33
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Čist zrak

Kako se lahko obvarujemo pred onesnaženim zrakom?

Vdihavanje onesnaženega zraka škoduje našemu zdravju. Najnevarnejši so majhni, s prostim očesom nevidni delci, ki prodrejo v naša pljuča, krvni obtok in organizem.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 13:17
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DIGITALNI DENAR

Po denar prihodnosti kar na Petrol! Tako preprosto kot plačilo goriva

Na vsakem Petrolovem prodajnem mestu po Sloveniji lahko zdaj s kuponom BitIns postanete lastnik bitcoina, tudi če o kriptovalutah ne veste skoraj nič.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 09:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
BODITE PREVIDNI

To so klici, ki vas lahko veliko stanejo. Bodite previdni! (video)

Kako napadalci ustvarjajo lažne identitete in kako lahko podjetja ostanejo korak pred prevarami.
Promo Delo27. 11. 2025 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRA ZGODBA

Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal jezika, danes uspešno gradi kariero (video)

Zgodba Dina Felića dokazuje, da podjetje z vlaganjem v ljudi ustvarja zavzete in uspešne sodelavce.
24. 11. 2025 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAZNIKI

L'OCCITANE ponovno z veliko akcijo

L'OCCITANE Slovenija tudi letos podpira Junake 3. nadstropja. Pridružite se dobrodelni zgodbi in pomagajte pričarati sijoče praznike za male junake.
26. 11. 2025 | 11:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
INTERVJU

Kako je trenutek v balonu postal gledališče, ki navdihuje že 25 let (video)

Zgodba o viziji, pogumu in ljudeh, ki so verjeli, da lahko kultura zraste tudi sredi nakupovalnega vrveža.
25. 11. 2025 | 09:29
Promo
Lifestyle  |  Stil
Oblačila

Na trgu je likalnik, ki lika praktično namesto vas

Ko oblačila negujemo z občutkom, se to pozna na našem videzu – in na našem počutju.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 12:23
Promo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOGIJA

Samo danes: najboljši računalniški programi na voljo za drobiž!

Črni petek se začenja: kupite Office 2021 za 25,28 EUR in ga uporabljajte za vedno! Win 11 Pro z 90 % popusta – za 13,55 EUR!
Promo Slovenske novice27. 11. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Znate pravilno vlagati svoj denar?

V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Vlaganje, ki ga priporočajo strokovnjaki: manj tveganja, več odgovornosti

Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
Promo Slovenske novice20. 11. 2025 | 15:36
Promo
Novice  |  Slovenija
OBRATI

Slovenci obožujemo ta model – poglejte, zakaj je novi CLA prava uspešnica

Novi CLA prinaša več prostora in prilagodljivosti, ambientna osvetlitev in električni pogon pa vozniško izkušnjo po meri sodobnega posameznika.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 14:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Smučanje

Pripravljeni na smučarsko sezono? Kaj morate vedeti o poškodbah na smučišču?

Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 12:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Ali veste, kaj vam dviguje račun? (video)

Ali vedno veste, koliko električne energije dejansko porabite – ne le mesečno, temveč tudi po dnevih ali urah? Portal in mobilna aplikacija Moj Elektro vam omogočata jasen vpogled v porabo, stroške in priložnosti za prihranke. V portal je vključenih že več kot 150.000 merilnih mest.
1. 11. 2025 | 14:30
Promo
Novice  |  Slovenija
Vožnja

Peugeot 3008: sedem let pozneje

Peugeot 3008 druge generacije je leta 2017 osvojil laskavi naslov evropski avto leta.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 15:19
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Optimizirajte svoje davčne obremenitve

Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 15:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki