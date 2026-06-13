Vsak naj izbere svojo metodo

S prihodom toplih dni se mnogi posvetijo odstranjevanju neželenih dlak na delih telesa, ki jih sicer zakrivajo oblačila. Danes je na voljo več metod, vsaka ima svoje prednosti in omejitve, izbira pa je odvisna od posameznikovih potreb, tipa kože, občutljivosti in želenega trajanja rezultatov. Pred poletjem je smiselno spoznati razlike med najpogostejšimi načini odstranjevanja dlak in izbrati tistega, ki najbolj ustreza našemu življenjskemu slogu, svetuje Sara Jereb, lastnica kozmetičnega salona Iconic Studio.

Britje

Še vedno ena najbolj priljubljenih metod odstranjevanja dlak. Je hitro, enostavno, poceni, lahko ga opravimo doma brez posebnega znanja ali opreme. »Za marsikoga je to prva izkušnja z odstranjevanjem dlak. Z britvico odstranimo samo tisti del dlake, ki štrli iz kože. Korenina ostane nedotaknjena, zato dlake zrastejo nazaj že v enem do treh dneh. Uporabljamo lahko klasične enkratne britvice, bolje večkratne z zamenljivimi glavami, ali električni brivnik,« pojasnjuje Jerebova. »Največja prednost je zagotovo praktičnost. Britje traja le nekaj minut in je popolnoma neboleče, primerno je za vse dele telesa.« Pri občutljivi koži se po britju pogosto pojavijo rdečica, draženje, srbenje ali drobne ureznine. Velika nadloga so tudi vraščene dlake, še posebno na bikini predelu in pod pazduhami: »Kožo pred britjem zmehčajmo s toplo vodo. Uporabimo peno, gel ali kremo za britje – britvica tako veliko bolje drsi in manj draži. Po britju kožo nežno osušimo in nanesimo vlažilno ali pomirjujočo kremo brez alkohola.« Sogovornica še opozori na mit: »Veliko ljudi misli, da zaradi britja dlake rastejo hitreje, postanejo debelejše in temnejše. To ni res. Ko so dlake odrezane ravno na površini, se ob ponovni rasti res lahko zdijo nekoliko bolj grobe, ampak njihova prava struktura se ne spremeni.«

Vraščene dlake so lahko velika naloga.

Epilator

Električna naprava za odstranjevanje dlak, ki dlačice izpuli skupaj s korenino. Gre za priljubljeno metodo domače depilacije, ki zagotavlja dolgotrajnejše rezultate kot britje. »Napravo počasi premikamo po koži v nasprotni smeri rasti dlak, pri čemer odstrani več dlačic hkrati. Dlačice po redni uporabi pogosto postanejo tanjše in manj opazne. Napravo lahko uporabljamo doma, primerna je za različne dele telesa, ni potrebe po uporabi kemikalij ali voska,« našteva Jerebova in dodaja, da je lahko postopek boleč, predvsem po prvi uporabi, pojavijo se lahko rdečica, občutljivost kože ali manjše pikice na mestu odstranjenih dlačic, tudi vraščanje dlačic. »Za učinkovito odstranjevanje morajo biti dlačice dovolj dolge, da jih naprava lahko ujame. Epilacijo je pogosto lažje prenašati po topli prhi ali kopeli, ko so pore nekoliko bolj odprte. Po tretmaju na kožo nanesemo vlažilni ali pomirjujoči izdelek, kot je aloja vera, da zmanjšamo morebitno draženje.«

Lasersko odstranjevanje za optimalne rezultate terja od dva do šest tretmajev. FOTO: Abraham Gonzalez Fernandez/Getty Images

Depilacija z voskom

Verjetno ena najbolj priljubljenih metod za dolgotrajno gladko kožo. Ker se dlačice izpulijo skupaj s korenino, uživamo v svilnato gladki koži od tri do šest tednov. Uporabljamo jo lahko praktično povsod – na nogah, pazduhah, bikini predelu, obrazu ali hrbtu. »Na kožo nanesemo topel vosek, ki se dobro oprime dlačic. Vosek (ali trak) hitro potegnemo v nasprotni smeri rasti dlačic, ki jih izpulimo s korenino. Za najboljši rezultat morajo biti dlačice dolge približno od pet do šest milimetrov.« Depilacija z voskom je primerna za večje površine telesa. Z redno uporabo dlačice pogosto postanejo tanjše, redkejše in šibkejše, toda: »Postopek je lahko precej boleč, še posebno na občutljivih predelih (bikini, pazduhe). Po depilaciji je koža pogosto rdeča in občutljiva. Lahko se pojavijo vraščene dlačice, draženje ali celo manjše poškodbe. Depilacija z voskom ni primerna za zelo občutljivo, poškodovano ali vneto kožo. Izogibati se ji moramo tudi, če jemljemo zdravila, zaradi katerih je koža tanjša ali občutljivejša. Takoj po depilaciji kožo pomirimo z alojo vero ali kakšno blago vlažilno kremo. Prvih 24 ur izpustimo sončenje, solarij, savno, vroče kopeli in intenzivno vadbo – koža je takrat zares občutljiva.«

Depilacijske kreme

Kemični pripravki za odstranjevanje dlačic, ki raztopijo strukturo dlake tik pod površino kože. Med najbolj znanimi izdelki so kreme, ki vsebujejo aktivne sestavine, kot je tioglikolat, v kombinaciji z alkalnimi spojinami. Depilacijsko kremo nanesemo na predel z neželenimi dlačicami in jo pustimo delovati od tri do petnajst minut, odvisno od navodil proizvajalca. Aktivne sestavine razgradijo beljakovinsko strukturo dlake, ta se spremeni v mehko maso, ki jo enostavno obrišemo ali speremo z vodo. Rezultat je gladka koža brez dlačic za nekaj dni do približno enega tedna, odvisno od hitrosti rasti dlačic. »Prednosti so hitra in enostavna uporaba doma. Primerne so za večje površine telesa, učinkovito odstranjujejo tudi debelejše in trše dlačice. Rezultati trajajo dlje kot pri britju, saj se dlačice odstranijo nekoliko pod površino kože. Postopek je v primerjavi z voskanjem ali epilacijo neboleč. Kemične sestavine lahko povzročijo draženje, pekoč občutek ali alergijske reakcije, zlasti pri občutljivi koži. Izdelki imajo pogosto močan in neprijeten vonj, neupoštevanje navodil lahko povzroči poškodbe kože,« pojasnjuje Jerebova in svetuje, da vsaj 48 ur pred prvo uporabo na majhnem predelu kože opravimo test občutljivosti. Po odstranjevanju dlačic je priporočljiva uporaba pomirjujoče kreme ali gela z alojo vero.

Britje traja le nekaj minut in je popolnoma neboleče. FOTO: Guido Mieth/Getty Images

Lasersko odstranjevanje

Ena najučinkovitejših metod za dolgoročno redčenje ali trajno odstranjevanje neželenih dlačic. Postopek mora izvajati usposobljen strokovnjak, za optimalne rezultate pa je običajno potrebnih od dva do šest tretmajev v razmiku od štirih do šestih tednov. »Laserska naprava oddaja svetlobno energijo, ki jo absorbira pigment (melanin) v dlačici. Svetloba se pretvori v toploto, ki poškoduje lasni mešiček in s tem zavre ali prepreči nadaljnjo rast dlake. Med postopkom se lahko zazna rahel vonj po zažganih dlačicah, kar je normalen del procesa. Po zaključenem ciklu so dlačice redkejše, tanjše in manj opazne. Metoda je primerna za večje predele telesa, kot so noge, hrbet, prsni koš in roke. Za optimalne rezultate je potrebnih več obiskov, po tretmaju se lahko pojavijo rdečica, oteklina in občutek, podoben blagi sončni opeklini. Postopek je lahko dražji od drugih metod. Če se izvaja nepravilno, lahko povzroči opekline, spremembe pigmentacije kože ali brazgotine!« opozarja Jerebova in dodaja, da lasersko odstranjevanje dlak običajno dosega najboljše rezultate pri osebah s svetlejšo poltjo in temnejšimi dlačicami, saj laser lažje prepozna kontrast med kožo in pigmentom v dlačici. Sodobni laserji omogočajo uspešno obravnavo tudi pri drugih tipih kože. »Po posegu je priporočljivo na tretirano območje nanesti hladen obkladek. Koža je občutljivejša za UV-žarke, zato se je treba vsaj nekaj tednov izogibati neposrednemu soncu, solariju in drugim virom intenzivnega UV-sevanja. Obvezna je tudi redna uporaba zaščitnega faktorja,« še pove.

Koža je po odstranjevanju dlak običajno občutljiva in zahteva nežno nego.

Elektroliza

Metoda trajnega odstranjevanja dlak, ki jo izvaja usposobljen strokovnjak v salonu ali dermatološki ambulanti. Za doseganje optimalnih rezultatov je običajno potrebnih več tretmajev, saj je treba obdelati vsak lasni mešiček posebej. »Pri elektrolizi se v lasni mešiček vstavi zelo tanka sterilna sonda, skozi katero se dovaja električni tok. Ta uniči celice, odgovorne za rast dlake, in s tem trajno prepreči ponovno rast. Ker so dlačice v različnih fazah rasti, je za popolno odstranitev potrebnih več zaporednih obiskov. Metoda je učinkovita pri vseh tipih kože in barvah. Po zaključenem ciklu tretmajev dlačice na obdelanem mestu praviloma ne rastejo več,« pravi Jerebova in opozarja, da je postopek lahko tudi neprijeten ali boleč, metoda pa je časovno zahtevna. Za doseganje trajnih rezultatov je potrebnih več obiskov, možni stranski učinki pa vključujejo rdečico, oteklino, začasne spremembe pigmentacije kože, redkeje pa tudi okužbe ali nastanek brazgotin. »Elektrolizo naj izvaja le ustrezno usposobljen in certificiran strokovnjak!« še poudari.