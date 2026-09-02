Vsako počutje bi svoj čaj

Za popoln odklop od vsakodnevnih obveznosti ne potrebujemo velikopoteznih načrtov, dolgega dopusta, dragih podvigov: včasih zadostuje le nekaj minut popolnega miru s skodelico toplega čaja v rokah. Ki jo spijemo počasi, v samoti, daleč od vseh zaslonov. Enkrat ali pa večkrat na dan. Čar čajnega rituala je več kot le zaužitje okusnega napitka; toplota, ki zaobjame telo, je dragoceni trenutek, ki ga namenimo samo sebi.

V hitrem tempu življenja pogosto pozabimo na pomembnost sedanjega trenutka. Misli so pri naslednji obveznosti, telefon nas zasipa z novimi sporočili, okolica nam z vedno novimi obveznostmi ne prizanaša. Čaj je lahko spodbuda, da za nekaj minut upočasnimo tempo življenja in se posvetimo tako preprosti dejavnosti, kot je priprava omamno dišečega napitka. Zavremo vodo, izberemo čaj, opazujemo, kako se barva tekočine počasi spreminja, povonjamo aromo, morda kanemo še kakšen dodatek. Naredimo prvi požirek in se za trenutek osredotočimo na to, kar se dogaja tukaj in zdaj. In le zakaj bi si tako sproščujoč ritual privoščili samo enkrat na dan!

Le zakaj bi si tako sprostitev privoščili samo enkrat na dan ... FOTO: Kathrin Ziegler/Getty Images

Ustreza trenutku

Ni nujno, da vsakokrat pijemo enak čaj. Če potrebujemo zjutraj nekaj več budnosti, sta primeren zeleni in črni čaj, ki vsebujeta kofein. Zeleni čaj je nekoliko blažji, črni pa nas običajno odločneje spodbudi, da se zaženemo novim izzivom naproti. Vsekakor sta lahko oba dobra spremljevalca jutra, a zadostuje ena skodelica, največ dve.

Zeleni je primeren za jutro. FOTO: Ekaterina Goncharova/Getty Images

Ko se sredi dneva nabere napetost, lahko posežemo po skodelici melisinega ali kamiličnega čaja. Melisa je sploh priljubljena zaradi blagega, pomirjujočega značaja, kamilica pa je ena najbolj znanih rastlin, ki prinaša prijetno sprostitev. Občutek težkega želodca ali napetost po obroku vabita k metinemu čaju. Meta je osvežilna in lahko pomaga pri občutku prebavnega nelagodja, a pozor, nekaterim lahko poslabša težave z zgago! Ingverjev čaj je dobra izbira, ko si želimo nekoliko izrazitejšega okusa. Ingver je tradicionalno povezan tudi z lajšanjem slabosti, njegov rahlo pekoč okus pa prijetno pogreje. Če imamo občutljiv želodec ali jemljemo zdravila, ne pretiravamo s količino.

Ko se nabere napetost, nam odrešitev prinaša kamilica. FOTO: Westend61/Getty Images

Za večerni čas so primernejši zeliščni čaji brez kofeina. Kamilica, melisa ali lipov cvet lahko postanejo del umirjanja, ki nas nežno zaziba v prijeten spanec. Ne gre pričakovati, da bo ena skodelica čudežno odpravila stres ali pregnala nespečnost, vsekakor pa pomaga ustvariti prijazen prehod iz aktivnega dela dneva v počitek.

Skodelica in prostor

A ne le pitje, tudi priprava čaja je lahko vaja čuječnosti. Poteka naj brez telefona in hitenja. Osredotočimo se na vsak korak, opazujemo brbotanje vode in prisluhnemo zvoku. Posvetimo se toploti skodelice v rokah. Globoko vdahnimo in se poglobimo v vonjave. Zazrimo se v barvo tekočine in razmišljajmo o njenem okusu, ko naredimo prvi požirek. Pozornost usmerimo v sedanjost, skrbi in misli o neprijetnih opravkih nežno potisnemo na stran. To ne pomeni, da bomo kar pozabili na obveznosti, le za nekaj minut jih bomo preložili.

Globoko vdihnimo in se poglobimo v vonjave.

Del rituala je tudi prostor. Izberemo miren kotiček, kjer nas nihče ne bo motil in kjer se lahko povsem sprostimo. Izberemo si najljubšo skodelico, ko ne pijemo čaja, naj nas čaka na vidnem mestu – tako se bomo napitka veselili že vnaprej in tako večkrat pomislili na svoj ljubi del dneva. Na premor, čas zase, premislek, odklop.

Čeprav je čaj po številnih priporočilih tudi sestavina zdravega življenjskega sloga, pa ni vsak primeren za vsakogar in v neomejenih količinah. Čaj s kofeinom lahko pri občutljivih povzroči nemir, pospeši utrip srca ali oteži spanje, zato ga je bolje piti predvsem v prvem delu dneva. In ne pozabimo, naravno še ne pomeni nujno varno. Nekatera zelišča lahko namreč vplivajo na zdravila ali pa v določenih okoliščinah preprosto niso primerna.