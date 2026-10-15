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Vsako spolno zlorabo je treba prijaviti čim prej

16. strokovni posvet o e-zlorabah otrok: Potrebujemo bolj podporno okolje za otroke in mladostnike
Storilci in žrtve spolnih zlorab na spletu so čedalje mlajši. Fotografija je simbolična. FOTO: Conor Wall/Unicef

Storilci in žrtve spolnih zlorab na spletu so čedalje mlajši. Fotografija je simbolična. FOTO: Conor Wall/Unicef

Valeriia Soloveva je povzela izkušnje skoraj 25.000 oseb, ki so preživele spolno zlorabo prek interneta: kar 36 odstotkov jih tega nikoli ni razkrilo. Kot najpomembnejši oviri za razkritje sta se pokazala sram in občutek, da zloraba ni bila dovolj resna. FOTO: Spletno oko

Valeriia Soloveva je povzela izkušnje skoraj 25.000 oseb, ki so preživele spolno zlorabo prek interneta: kar 36 odstotkov jih tega nikoli ni razkrilo. Kot najpomembnejši oviri za razkritje sta se pokazala sram in občutek, da zloraba ni bila dovolj resna. FOTO: Spletno oko

Ustvariti je treba podporno okolje, v katerem se lahko otroci in mladostniki počutijo dovolj slišane, da do njih pridejo ustrezne informacije, in dovolj varne, da v težavah poiščejo pomoč. FOTO: Eranicle/Getty Images

Ustvariti je treba podporno okolje, v katerem se lahko otroci in mladostniki počutijo dovolj slišane, da do njih pridejo ustrezne informacije, in dovolj varne, da v težavah poiščejo pomoč. FOTO: Eranicle/Getty Images

Storilci in žrtve spolnih zlorab na spletu so čedalje mlajši. Fotografija je simbolična. FOTO: Conor Wall/Unicef
Valeriia Soloveva je povzela izkušnje skoraj 25.000 oseb, ki so preživele spolno zlorabo prek interneta: kar 36 odstotkov jih tega nikoli ni razkrilo. Kot najpomembnejši oviri za razkritje sta se pokazala sram in občutek, da zloraba ni bila dovolj resna. FOTO: Spletno oko
Ustvariti je treba podporno okolje, v katerem se lahko otroci in mladostniki počutijo dovolj slišane, da do njih pridejo ustrezne informacije, in dovolj varne, da v težavah poiščejo pomoč. FOTO: Eranicle/Getty Images
Staš Ivanc
 15. 10. 2026 | 18:00
6:25
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Prijavna točka Spletno oko (Center za varnejši internet Slovenije, UL FDV), Uprava kriminalistične policije pri Generalni policijski upravi ter Združenje za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije so konec septembra na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani organizirali že 16. strokovni posvet o spolnih zlorabah otrok na internetu. Za udeležbo v živo in prek spleta se je na posvet prijavilo več kot tisoč udeležencev, skoraj desetina iz tujine.

Vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto na GPU Robert Tekavec je opozoril, da na izkoriščanje otrok vpliva tudi umetna inteligenca (UI). Storilci jo uporabljajo predvsem za ustvarjanje gradiva spolnih zlorab otrok pa tudi za pripravo scenarijev pri nagovarjanju otrok oziroma manipuliranju z njimi.

Ameriška točka CyberTipline, kjer prejemajo prijave spolnega izkoriščanja otrok in mladostnikov z vsega sveta, je lani prejela skoraj 1,5 milijona prijav poskusov navezovanja stika z otroki z namenom spolnega izkoriščanja prek interneta. To je 158 odstotkov več kot leto pred tem, je poudaril koordinator prijavne točke Spletno oko Andrej Motl. Prejeli pa so tudi okoli 180.000 prijav, pri katerih je šlo za ustvarjanje ali posedovanje posnetkov spolnih zlorab otrok, ki so bili ustvarjeni s pomočjo umetne inteligence.

Točka CyberTipline je lani prejela skoraj 1,5 milijona prijav poskusov navezovanja stika z otroki z namenom spolnega izkoriščanja prek interneta.

Na slovenski policiji opažajo, da so storilci in žrtve spolnih zlorab na spletu čedalje mlajši. »Starši so tisti, ki lahko z odlašanjem podaje pametne naprave v nenadzorovano in popolnega dostopa do interneta preprečijo hujša tveganja,« je poudaril Tekavec.

Vsako spolno zlorabo je treba prijaviti čim prej, saj bodo otrokom lahko tako v sodelovanju z drugimi institucijami pomagali, je dejal Tekavec, Motl pa je dodal, da veliko žrtev spletnih zlorab sploh ne poda prijave, saj menijo, da zloraba ni bila dovolj resna, poleg tega jih je sram. »Za otroke je pomembno vzpostaviti okolje, v katerem se počutijo dovolj slišane, da do njih pridejo informacije, ki jih morajo nujno slišati,« je dejal Motl.

Veliko zlorab ni razkritih

Kakor je opozorila Tijana Popovic iz belgijske organizacije Child Focus, umetna inteligenca poglablja že obstoječo krizo na področju zaščite otrok na spletu. Pri tem je izpostavila porast primerov izsiljevanja z intimnimi posnetki, spletnega spolnega napeljevanja otrok in razširjanja intimnih vsebin brez soglasja. A samo regulacija in odgovornost tehnoloških podjetij nista dovolj: za zaščito otrok so nujni vlaganje v organe pregona in v storitve za podporo žrtvam, krepitev medijske pismenosti ter deljena odgovornost in sodelovanje na ravni držav, spletnih platform, strokovnjakov in celotne družbe.

Valeriia Soloveva je povzela izkušnje skoraj 25.000 oseb, ki so preživele spolno zlorabo prek interneta: kar 36 odstotkov jih tega nikoli ni razkrilo. Kot najpomembnejši oviri za razkritje sta se pokazala sram in občutek, da zloraba ni bila dovolj resna. FOTO: Spletno oko
Valeriia Soloveva je povzela izkušnje skoraj 25.000 oseb, ki so preživele spolno zlorabo prek interneta: kar 36 odstotkov jih tega nikoli ni razkrilo. Kot najpomembnejši oviri za razkritje sta se pokazala sram in občutek, da zloraba ni bila dovolj resna. FOTO: Spletno oko

Valeriia Soloveva iz finske organizacije za zaščito otrok Protect Children je predstavila izsledke anonimne raziskave med več kot 20.000 storilci, ki so aktivno iskali posnetke spolnih zlorab otrok. Kot pomemben dejavnik tveganja za tovrstna dejanja je izpostavila zgodnjo izpostavljenost pornografiji in posnetkom spolnih zlorab otrok: kar 59 odstotkov sodelujočih je namreč tovrstne posnetke videlo pred 18. letom. V ločenem predavanju je povzela izkušnje skoraj 25.000 oseb, ki so preživele spolno zlorabo prek interneta. Kar 36 odstotkov jih zlorabe nikoli ni razkrilo. Kot najpomembnejši oviri za razkritje sta se pokazala sram in občutek, da zloraba ni bila dovolj resna.

Slovenska policija opaža, da so storilci in žrtve spolnih zlorab na spletu čedalje mlajši.

Višji kriminalistični inšpektor specialist Primož Podbelšek z Uprave kriminalistične policije GPU je predstavil možnosti prijav spornih vsebin in ravnanj na področju spolnih zlorab prek interneta: od prijav neposredno na družbenih omrežjih do e-prijave policiji in anonimnih prijav, pa tudi primere in ugotovitve iz prijav, ki jih organom pregona posredujejo tehnološka podjetja in družbena omrežja. Če so lani prek točke CyberTipline prejeli 21,3 milijona prijav (z več kot 61 milijoni inkriminiranih slik in videoposnetkov), so kar 21,1 milijona prijav poslali prav ponudniki spletnih storitev.

Od informiranja do podpore

Raziskave in skrb vzbujajoči trendi povečujejo pomen podpornega okolja, v katerem se otroci in mladostniki počutijo dovolj slišane in dovolj varne, da v težavah poiščejo pomoč.

Strokovna sodelavka Zveze prijateljev mladine Slovenije Lina Kovač je predstavila pristop TOM telefona do teme sekstanja. Kakor je dejala, varno sekstanje ne obstaja, saj po pošiljanju posnetka ni več mogoče zagotoviti nadzora nad njim. Hkrati lahko preventiva le v obliki prepovedi poveča občutke sramu in mladostnike odvrne od iskanja pomoči. V kampanji zato poudarjajo pomen neobsojajočega pogovora o zaupanju, osebnih mejah in privolitvi ter odgovornost storilcev in očividcev pri deljenju intimnih vsebin brez dovoljenja.

Ustvariti je treba podporno okolje, v katerem se lahko otroci in mladostniki počutijo dovolj slišane, da do njih pridejo ustrezne informacije, in dovolj varne, da v težavah poiščejo pomoč. FOTO: Eranicle/Getty Images
Ustvariti je treba podporno okolje, v katerem se lahko otroci in mladostniki počutijo dovolj slišane, da do njih pridejo ustrezne informacije, in dovolj varne, da v težavah poiščejo pomoč. FOTO: Eranicle/Getty Images

Pomemben korak k bolj dostopni in celoviti podpori žrtvam sta portala Help4U in ProtiZlorabi.si. Platformo Help4U, ki je namenjena otrokom, žrtvam zlorab, in njihovim podpornikom, je predstavil Vinko Stojnšek ​z Uprave kriminalistične policije GPU. Uporabnika platforma skozi vprašanja in možne odgovore vodi do ugotovitve, ali je to, kar se je zgodilo, lahko kaznivo dejanje, hkrati pa ponuja informacije o možnih nadaljnjih korakih. ProtiZlorabi.si pa je celostni spletni portal, namenjen preprečevanju in prepoznavanju spolnih zlorab otrok in mladostnikov ter podpori ob sumu ali razkritju zlorabe.

Od 21,3 milijona prijav na CyberTiplinu so jih kar 21,1 milijona poslali ponudniki spletnih storitev.

Organizatorji upajo, da bo posvet pripomogel k boljšemu razumevanju vse bolj kompleksne problematike spolnih zlorab otrok prek interneta, k ustreznim preventivnim ukrepom, k učinkovitejši podpori žrtvam in k večji ozaveščenosti o rešitvah na tem področju.

Spletno oko

Spletno oko je prijavna točka, kjer lahko vsakdo anonimno prijavi posnetke spolnih zlorab otrok na internetu. Izvajalci projekta so Fakulteta za družbene vede, Zavod Arnes in Zveza prijateljev mladine Slovenije, sofinancirata ga EU in ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo.

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