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Vsakoletni sprint v visokih petkah za zabavo in podporo (FOTO)

Vsakoletni sprint, letos že 27., je del prireditev v okviru praznovanja skupnosti LGBTQ+.
Drzni tekmovalci pritegnejo številne občudovalce. FOTOGRAFIJE: Violeta Santos Moura/Reuters

Drzni tekmovalci pritegnejo številne občudovalce. FOTOGRAFIJE: Violeta Santos Moura/Reuters

Ko se čevlji z visoko peto prelevijo v tekaško obutev ...

Ko se čevlji z visoko peto prelevijo v tekaško obutev ...

Sprinterji se morajo spopasti še z dodatnim izzivom.

Sprinterji se morajo spopasti še z dodatnim izzivom.

Dobra volja in pozitivna miselnost sta osrednji vodili prireditve.

Dobra volja in pozitivna miselnost sta osrednji vodili prireditve.

Dogodek je sestavljen iz treh kvalifikacijskih tekov in finala.

Dogodek je sestavljen iz treh kvalifikacijskih tekov in finala.

Drzni tekmovalci pritegnejo številne občudovalce. FOTOGRAFIJE: Violeta Santos Moura/Reuters
Ko se čevlji z visoko peto prelevijo v tekaško obutev ...
Sprinterji se morajo spopasti še z dodatnim izzivom.
Dobra volja in pozitivna miselnost sta osrednji vodili prireditve.
Dogodek je sestavljen iz treh kvalifikacijskih tekov in finala.
Ema Bubanj
 9. 7. 2026 | 21:50
2:25
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Kdo pravi, da so visoke pete namenjene le sprehodu po rdeči preprogi? V Madridu so znova dokazali, da je mogoče v njih tudi teči, pravzaprav sprintati. Oziroma vsaj poskusiti. V španski prestolnici so v znameniti mestni četrti Chueca pripravili že 27. tek v nemogoči obutvi, eno najbolj zabavnih in najbolj obiskanih prireditev v okviru praznovanja skupnosti LGBTQ+.

Dodaten izziv

Na videz preprost izziv se lahko, kakopak, hitro spremeni v pravo akrobacijo. Tekmovalci morajo sto metrov preteči v čevljih z najmanj deset centimetrov visoko peto, pri čemer je seveda najprej pomembna stabilnost, šele nato hitrost. Marsikateri tekmovalec si je zato pomagal z lepilnim trakom, s katerim si je čevlje dodatno pritrdil na stopala, izgubljena petka in zvit gleženj bi namreč lahko odnesla upanje na dober rezultat.

Sprinterji se morajo spopasti še z dodatnim izzivom.
Sprinterji se morajo spopasti še z dodatnim izzivom.
Dogodek je sestavljen iz treh kvalifikacijskih tekov in finala.
Dogodek je sestavljen iz treh kvalifikacijskih tekov in finala.

Na videz preprost izziv se kaj hitro spremeni v pravo akrobacijo.

Ko se čevlji z visoko peto prelevijo v tekaško obutev ...
Ko se čevlji z visoko peto prelevijo v tekaško obutev ...

Kljub težavnosti izziva pa organizatorji tekmovalcem niti malo ne prizanašajo. Na polovici proge jih namreč čaka dodatna naloga, čim hitreje morajo zamenjati oblačila in nanesti še nekaj ličil, seveda, na veliko veselje gledalcev in glasnih navijačev za še atraktivnejši prihod v cilj.

Šov brez primere

Na asfaltu in tlakovcih ni manjkalo spotikanja, lovljenja ravnotežja in glasnega smeha, vse skupaj pa je veliko podobnejše predstavi kakor športnemu dogodku, ocenjujejo navdušeni opazovalci. Kakor koli že, tradicionalna prireditev je pravi magnet za gledalce in številne turiste, ki spodbujajo tako tiste, ki kolikor toliko elegantno drvijo proti cilju, kot tiste, ki se do konca prebijejo z veliko omahovanja in nerodnosti.

Prireditev je razdeljena na tri kvalifikacijske teke in finale, nagrade pa prejmejo vsi finalisti. V ospredju pa seveda niso rezultati, ampak dobra volja in pozitivna miselnost, ki ju pričarajo udeleženci, navijači in živahna glasba. Šov brez primere, vsekakor. Letošnjega dogodka ni ovirala niti peklenska vročina, obljub, da se bodo tekme udeležili tudi prihodnje leto, pa seveda ni manjkalo.

Dobra volja in pozitivna miselnost sta osrednji vodili prireditve.
Dobra volja in pozitivna miselnost sta osrednji vodili prireditve.

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