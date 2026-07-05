Vse bolj nam diši kokain: Na vsaki poroki ti ga lahko kdo ponudi v stranišču

OMAMA

Poraba te droge se je v zadnjem času povečala na območju Domžal, Kamnika in Velenja, tudi v Kranju je kokain vse bolj priljubljen. Med uživalci je več moških kot žensk.

Evropo je zajela kokainska mrzlica, pri čemer Slovenija ni izjema. Ta droga ostaja drugo najpogosteje uporabljano prepovedano mamilo v Evropi, najnovejši podatki Evropske agencije za droge (EUDA) pa kažejo, da se njena prisotnost v številnih mestih povečuje še naprej. Med območji, kjer so raziskovalci zaznali izrazitejšo rast sledi kokaina v odpadnih vodah, je tudi Slovenija. Po analizi, ki jo povzema Euronews na podlagi podatkov EUDA, so izrazitejši porast zaznali v Velenju ter na območju Domžal in Kamnika. Prav tam so v primerjavi s prejšnjimi meritvami zaznali eno večjih absolutnih ...