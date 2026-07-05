Vse bolj nam diši kokain: Na vsaki poroki ti ga lahko kdo ponudi v stranišču

Evropo je zajela kokainska mrzlica, pri čemer Slovenija ni izjema. Ta droga ostaja drugo najpogosteje uporabljano prepovedano mamilo v Evropi, najnovejši podatki Evropske agencije za droge (EUDA) pa kažejo, da se njena prisotnost v številnih mestih povečuje še naprej. Med območji, kjer so raziskovalci zaznali izrazitejšo rast sledi kokaina v odpadnih vodah, je tudi Slovenija. Po analizi, ki jo povzema Euronews na podlagi podatkov EUDA, so izrazitejši porast zaznali v Velenju ter na območju Domžal in Kamnika. Prav tam so v primerjavi s prejšnjimi meritvami zaznali eno večjih absolutnih ...