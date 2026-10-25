Vse bolj priljubljen med ženskami

KREATIN

Kaj se dogaja s telesom, ko ga jemljemo? Športno prehransko dopolnilo ni primerno za vsakogar niti niso vse obljube znanstveno potrjene. Dolgoročni učinki uporabe med mladostniki v obdobju fizioloških sprememb med puberteto niso znani.

Kreatin je dolgo veljal predvsem za prehransko dopolnilo športnikov, ki želijo povečati mišično moč in izboljšati rezultate pri vadbi. Danes pa se o njem vse pogosteje govori tudi zunaj športnih dvoran: raziskovalci proučujejo njegovo vlogo pri ohranjanju mišične mase v zrelih letih, staranju, odpravljanju utrujenosti in celo delovanju možganov. Po njem vse pogosteje posegajo mladi, pa tudi ženske po 40. letu. Toda kaj o njegovih učinkih vemo zanesljivo, komu lahko kreatin zares koristi in kdaj je pri uporabi potrebna previdnost? V vojski in športu To vse bolj priljubljeno športno prehransko ...