Vse je pripravljeno za veliki finale: še zadnjih 90 minut sezone

Najpomembneje je, da se bolj osredotočimo nase kot na nasprotnika. Govorimo o najboljšem klubskem tekmovanju v Evropi, zato seveda obstaja določen element prilagajanja, saj je raven zelo visoka. Toda tudi nam je uspelo dvigniti igro in ponosni smo, da smo znova v finalu,« Luis Enrique​, nekdanji španski reprezentant, danes trener PSG, ne skriva navdušenja. V soboto ob 18. uri se jim bo v Budimpešti po robu postavil londonski Arsenal, novi angleški prvak, ki ima svojo računico. »Popolnoma smo usklajeni glede želje in ambicij, ki jih imamo za klub. Včasih imaš srečo, stvari se morajo obrniti v tvojo korist, vendar smo v to, kar počnemo, vložili ogromno dela, strasti in vere. Nagrajeni smo z neverjetnim dnem v Budimpešti,« pred finalom sporoča Mikel Arteta, trener Arsenala.

Trenerja finalistov sta po rodu s Pirenejskega polotoka: 56-letni Enrique prihaja iz Asturije, avtonomne skupnosti in province na severozahodu Španije, 44-letni Arteta je iz Baskije, avtonomne skupnosti na severu Španije. Obe ekipi sta naredili domačo nalogo, doma pokorili konkurenco, zdaj bi se radi osladili v ciljnem šprintu sezone, kjer je bilo v ligi prvakov veliko poklicanih, a sta za finale izbrana le dva. Bolje rečeno, to sta si izborila na zelenici.

V letošnji izvedbi je v glavnem delu nastopilo 36 klubov, skupaj s kvalifikacijami je sodelovalo 82 ekip iz 53 nogometnih zvez. Do zdaj je bilo odigranih 188 tekem, na njih je padlo kar 653 golov, kar pomeni povprečje 3,47 gola na tekmo. Na vrhu lestvice strelcev je Kylian Mbappé, napadalec Real Madrida, ki je v letošnji sezoni dosegel 15 golov. Tekmovanje je znova pritegnilo ogromno gledalcev: skupni obisk do sedaj znaša 8,316.661 gledalcev, povprečno si je posamezno tekmo ogledalo 44.238 navijačev.

V soboto bo v Budimpešti sklepno dejanje tekmovanja, ki se igra od 1955. Sprva so v njem igrali predvsem državni prvaki, pozneje so sodelovanje razširili na najbolje uvrščene klube iz najmočnejših lig. Ligo prvakov je doslej osvojilo 24 klubov, kar 15-krat Real. Lani je bil prvak PSG, Arsenal ima le en nastop v finalu, in sicer leta 2006, in poraz proti Barceloni. So pa angleški klubi bistveno uspešnejši od francoskih, 15:2 je za Angleže pri lovorikah lige prvakov.

»Dejstvo je, da sta PSG in Bayern pokazala najboljšo formo v polfinalu. A v finale je šel lahko le eden, v drugem paru je zasluženo zmagal Arsenal, ki je izločil madridski Atletico,« se na finale ozira nekdanji slovenski reprezentant Sašo Udovič. »Ne navijam za nikogar. Arsenal je po 22 letih osvojil državni naslov, zato so lahko mirni. To so bili časi, ko smo še mi igrali, Arsenal je navduševal na krilih Henryja, ekipo je vodil trener Arsene Wenger. Ker imajo naslov, so morda malce bolj sproščeni. Morebitna lovorika lige prvakov bi njihovo sezono naredila za nepozabno,« nadaljuje sogovornik.

Mikel Arteta, trener Arsenala, si je dal duška po osvojitvi naslova angleškega prvaka. Foto: AFP

Barcelona do naslova Ženska nogometna ekipa Barcelone si je zagotovila četrti naslov v ligi prvakov. Katalonska ekipa je v finalu na stadionu Ullevaal v Oslu s 4:0 (0:0) premagala francoski Olympique Lyon. Gola sta dosegli Ewa Pajor (55., 69.) in Salma Paralluelo (90., 93.). Barca je zmagala v letih 2021, 2023 in 2024, medtem ko rekorder po naslovih Lyon od leta 2022 še ni osvojil svojega devetega naslova. Nogometašice Lyona so doslej osemkrat dvignile to lovoriko, štiri naslove tako kot Barcelona ima še nemški Eintracht.

»PSG je favorit. Lani so bili prvaki, v nasprotju z Arsenalom vedo in znajo, kako se to osvaja. A odloča ena tekma. Letos so Parižani še močnejši, prava ekipa in na pol družina, ki jo je naredil Luis Enrique,« Udovič hvali PSG in spomni: »Imeli so planetarne zvezdnike, hkrati je bil v ekipi trojec Messi, Neymar in Mbappe, a ni bilo lovorik. Teh denar ne more kupiti.« Udovič trdi, da se je preobrat zgodil leta 2023, ko je v Paris iz Barcelone prišel danes 29-letni Ousmane Dembélé. »V PSG je dozorel, prej je nihal, tu se je našel. Predvsem pa so postali ekipa, saj zvezdniki zunaj terena ne polnijo naslovnic, ampak so vsi po vrsti v funkciji ekipe,« izpostavi. »Lani so bili suvereni, letos so leto starejši, še vedno na vrhuncu moči. Po tej plati so še močnejši. Bolj se poznajo, naredili so veliko skupaj. PSG je monstruozen, krasi jih brutalna odlika. Zame so favorit v tem finalu,« je jasen Udovič. »Po drugi strani Arsenal ni povsem brez pritiska. Kar 20 let so čakali na nov nastop v finalu lige prvakov, leta 2006 jih je z 2:1 premagala Barcelona. Takrat jim ni uspelo. Če tej ekipi v soboto uspe, se bo zapisala med nesmrtne. Sicer bo malce grenkega priokusa,« meni Udovič, ki se veseli sobote. »Spremljali bomo odprt boj, odprt nogomet, v katerem bomo vsi lahko uživali,« napove.

Arsenal je v letošnji sezoni tekmovanja še neporažen, saj je na 14 tekmah dosegel 11 zmag in tri remije. Šestnajst prejšnjih zmagovalcev je celotno sezono končalo brez poraza. Arsenal je le še eno tekmo oddaljen od tega, da postane naslednji. Ekipi imata od lani nekaj neporavnanih računov: v polfinalu je PSG izločil ravno Arsenal. Svoje adute premore tudi PSG: kar 44 golov je dosegel v tej sezoni lige prvakov, enega manj od rekorda Barcelone, ki jih je v sezoni 1999/2000 zabila 45.

»Spoštujemo vse ekipe. Za nas je pomembno, da igramo svojo igro. Ne razmišljamo preveč o tem, kdo je naš nasprotnik, temveč se pripravimo na svojo igro in damo vse od sebe na igrišču. Težko bo – to je finale lige prvakov – in morali bomo iti na igrišče ter uživati,« je jasen adut PSG Khvicha Kvaratskhelia. »Mislim, da ne smemo podcenjevati tega, kar smo do zdaj dosegli v tem tekmovanju. Imamo vso pravico praznovati, to je velik trenutek. Liga prvakov je najprestižnejše tekmovanje, in to je velik trenutek za klub in za fante,« sklene Declan Rice, vezist Arsenala. Naj se finale začne. Okoli 20. ure bo Aleksander Čeferin, prvi mož Uefe, zmagovalcu izročil 73,5 centimetra visok in 7,5 kilograma težak pokal prvaka.

