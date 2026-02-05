Vse se vrača kot bumerang

Ansambel Barabini je dokaj nov na slovenski narodnozabavni sceni, fante združujejo prijateljstvo, ljubezen do glasbe in želja, da bi tovrstno glasbo približali mlajši generaciji. Svojo pot so začeli z jasnim ciljem, da bi ustvarjali glasbo, s katero ohranjajo tradicijo, hkrati pa jo plemenitijo s sodobnim, mladostnim pridihom, s katerim pod odre privabljajo mlajšo publiko. Zato se Barabini trudijo biti igrivi, zabavni in seveda spevni – točno takšni, kot je njihova glasba.

Barabini so kitarist Rok Gajšek, pevec Jure Palčnik, bas kitarist in baritonist Luka Pintarič in harmonikar Nejc Pustotnik. Lani so predstavili svoj prvenec, polko z naslovom Nimaš kaj, ki je s poskočnim ritmom in spevnim refrenom hitro osvojila poslušalce. »Pesem združuje tradicionalni narodnozabavni zvok z modernim aranžmajem in je pravi dokaz, da se lahko tudi klasična polka sliši sveže in aktualno,« pravijo fantje. Polko Nimaš kaj je ustvaril Guinnessov rekorder Anže Zavrl, ki je lani ljubljanski maraton pretekel s harmoniko, na katero je ves čas igral, prav ta instrument igra tudi v skupini Gadi. Besedilo je delo Igorja Pirkoviča, posneli so jo v studiu Ilovar pod taktirko Primoža Ilovarja, za videospot, v katerem je glavno vlogo odigrala Alja Eberl, pa je poskrbel Timi Krhlanko.

Ansambel Barabini je dokaj nov na slovenski narodnozabavni sceni. FOTO: arhiv ansambla

Za druženje in ples

Te dni pa so fantje posneli drugo pesem z naslovom Bumerang. Melodijo in besedilo zanjo je napisal mlad in perspektiven pisec Gašper Kušar, skladbo so posneli v studiu Lugoton pod taktirko Bojana Lugariča. Snemanje videospota so zaupali videoprodukciji Prizmatory, posneli pa so ga v hotelu Dolenjc. Tudi ta skladba je lahkotna, ima pomenljivo zgodbo, zveni v spevnem ritmu in prepoznavni uigranosti, ki je značilna za Barabine.

Trudijo se biti igrivi, zabavni in seveda spevni – točno takšni, kot je njihova glasba.

Naslov Bumerang ni naključen, saj pesem govori o življenjskem pravilu, ki ga vsi dobro poznamo. »Kar oddajaš, se ti prej ali slej vrne. Naj bo to dobra volja, iskren odnos ali energija, ki jo deliš z drugimi,« pravijo člani ansambla, ki želijo s to novo skladbo poslušalcem ponuditi predvsem dobro razpoloženje in občutek domačnosti. »Bumerang je pesem, ki govori o tem, kako živimo vsak dan. O odnosih, energiji in tem, da se dobro vedno povrne. Želimo si, da bi jo ljudje začutili kot pesem za druženje, ples in nasmeh,« sporočajo Barabini, ki nadaljujejo aktivno ustvarjalno obdobje ter napovedujejo nove projekte in nastope. Pri tem ostajajo zvesti tradiciji in svoji viziji, da širijo pozitivno energijo, ob hkratnem spoštovanju narodnozabavne tradicije.