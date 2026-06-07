Vzgajamo generacije brez empatije: posledice čutimo doma, v šolah in na delovnih mestih

Sredi maja je Založba Chiara v Konzorciju Mladinske knjige pred številnim občinstvom predstavila knjigo dr. Ramani S. Durvasule z naslovom Sploh veste, kdo sem jaz?, po besedah prevajalke in voditeljice pogovora, nekdanje novinarke Irene Pan, ene največjih strokovnjakinj s področja narcizma. »Če želiš preživeti v tem svetu, je ta knjiga tako rekoč biblija o narcizmu, kjer izveš o tem pojavu prav vse. Ramani opozarja, da kot družba postajamo čedalje bolj narcistični, čedalje bolj toksični, zato preprosto moramo o tem pojavu vedeti čim več, če želimo v tej družbi preživeti,« je dejala Panova.

1. junija smo zaznamovali svetovni dan zavedanja o narcistični zlorabi. V Sloveniji po nekaterih ocenah okoli 630.000 ljudi trpi zaradi toksičnih odnosov v zasebnem ali delovnem okolju. Zato ne moremo več govoriti o posameznikih, temveč o narcistični družbi, če upoštevamo, da je narcisizem na nekaterih položajih, denimo vodstvenih, celo zaželen. Prav tako smo družba selfiejev, razkazujemo svoje življenje, se z njim hvalimo, poveličujemo sebe in svoje dosežke.

Vprašanje, ali postajamo družba, ki vzgaja nove generacije brez empatije, je žal vprašanje, ki je vse bolj retorično, je prepričan dr. Klemen Lah. FOTO: Osebni Arhiv

Vendar je treba razlikovati med narcističnim osebnostnim stilom in narcistično osebnostno motnjo (NOM). Pri prvem človek kaže narcistične poteze, a ima empatijo, pomanjkanje te pa pomeni, da govorimo o NOM.

»Vprašanje, ali postajamo družba, ki vzgaja nove generacije brez empatije, je žal vprašanje, ki je vse bolj retorično. Vse bolj ugotovitev, vse manj vprašanje. Zlasti če pogledamo, kako poteka vzgoja tam, kjer imamo najmanj nadzora, a to hkrati zelo vpliva na vse mlade – na družbenih omrežjih. Tam se zdi, da so odpadle še zadnje zavore pri izražanju najbolj nizkotnih in prostaških nagnjenj. Pri tem bi opozoril na razliko med empatijo in sočutjem. Mnogi so danes zelo empatični, kar pomeni, da se znajo vživeti v drugega. To pa še ne pomeni, da jim je za tega drugega mar. Sočutje namreč vključuje spoštovanje drugega kot bitja, vrednega že zato, ker obstaja. Brez tega je empatija samo orodje za prepoznavanje šibkosti in izkoriščanje teh,« pojasnjuje slovenski literarni zgodovinar, publicist, prevajalec in književnik Klemen Lah, sicer profesor slovenščine.

Zdrava samopodoba je koristna

Kot sta ugotavljali Panova in njena sogovornica, psihoterapevtka in ravnateljica Strokovnega centra Planina v odhajanju Leonida Zalokar, sta ljubezen do samega sebe in zdrava samopodoba koristni, celo nujni za preživetje, če je narcizem bolezenski, uničuje posameznika, težko pa je tudi partnerjem, saj narcis ni sposoben vzdrževati kakovostnih čustvenih odnosov.

Irena Pan (levo), ki je prevedla knjigo z naslovom Sploh veste, kdo sem jaz?, je z Leonido Zalokar spregovorila o narcisizmu, ki prežema družbo. FOTO: Založba Chiara

Nikoli ne reče oprosti Narcisa prepoznamo predvsem pri odsotnosti empatije; po tej se tudi loči narcistični stil od motnje (NOM). Motnja je patološka do drugih ljudi, velja pa za oba spola. Ti posamezniki bolj ali manj nimajo nobene empatije, ne znajo se vživeti v življenje drugih, v njihove občutke in potrebe. Vse se začne in konča pri njih. Na začetku vas bo zasul z ljubeznijo, darili, pozornostjo – dokler vas ne osvoji, potem se bo zgodba obrnila. Vedno mora obveljati njegova volja, sicer znori ali vas kaznuje z molkom. Ga med pogovorom z vami zanima, kakšen je bil vaš dan? Vas je vprašal za mnenje? Če je odgovor ne, imate morda opravka z narcisom. Ta nima nikoli dovolj pozornosti in hvale. In ko nekaj naredi za vas, vas na to nenehno opozarja. Toda ne glede na to, kako močno ga boste oboževali – ne bo nikoli dovolj. Jasno je, da je ego narcisa precej krhek. In tako kot nenehno išče pohvalo, tako hitro in močno ga bo prizadela že najmanjša kritika, pa čeprav pozitivna. Kakršen koli znak, da ni popoln, je lahko zanj pretresljiv. Ne spoštuje meja, ne čustvenih ne fizičnih; njegove potrebe bodo vedno prevladale nad vašimi. Vsakič, ko poskušate postaviti mejo, to spodbudi močno nasprotovanje in jezen odziv. Nikoli ne reče oprosti, narcis ima vedno prav in krivda nikoli ni njegova. Kajti če bi prevzel odgovornost, bi to ranilo njegov ego – zato bo poskrbel, da bo krivdo vedno projiciral na vas.

»Sama sem se ob prikritem narcisu dobro počutila, ker je bil v meni znan občutek, domač, bolje ni moglo biti. Podobno, kot se mi je smilil oče, ki me je vse življenje poneumljal, manipuliral z mano, da do 40. leta nisem vedela, kdo sem, kaj sem in kje stojim. V tej zgodbi sta oba, vedno je zraven žena, psihološka soodvisnica, ki je ta čustveni poseg, čustveno zlorabo gledala, dopustila. Ko sem skozi branje knjig ugotovila, v kako toksičnem odnosu sem odraščala, sem mislila, da si bom kožo odtrgala s telesa,« je povedala Panova, svoje izkušnje so delile tudi obiskovalke. Ena je opisala, da je skozi različne terapije ugotovila, da ravnanja njenega očeta mejijo na sadizem: »Oče je danes star 84 let, pa ga ne grem pogledat, ker ne morem, ker se bojim, da me bo poneumljal do zadnjega.«

Svoje izkušnje z narcističnimi odnosi so podelili tudi obiskovalci. FOTO: založba Chiara

Ljudje se do onemoglosti izčrpajo, ko skušajo pomagati, zato je tako pomembno postaviti mejo, ljudi pa naučiti prepoznati vzorce.

Vzgoja brez postavljanja meja

»Danes ne bi tukaj sedela, če ne bi imela za sabo deset let terapije, da sem sploh ugotovila, zakaj imam neke vzorce in prepričanja, od kod izvirajo. Če si v mladosti nisem upala odpreti ust, sem šla zdaj v drugo skrajnost. Pri delu z otroki, mladostniki, starši, odraslimi sem začela prepoznavati te iste strupene vzorce in kako ljudje tega ne prepoznajo. Ljudje se do onemoglosti izčrpajo, ko skušajo pomagati, zato je tako pomembno postaviti mejo, ljudi pa naučiti prepoznati vzorce. Pri tem je treba odmisliti občutke krivde, saj nas slaba vest vedno znova vleče v to toksičnost,« je dejala Zalokarjeva, ki opozarja, da se je avtoriteta skozi razvoj permisivne vzgoje v bistvu kriminalizirala. »Minimaliziranje napak brez postavljanja meja je šlo iz roda v rod, zdaj imamo že drugo, tretjo generacijo permisivnih staršev. To so v bistvu ljudje, ki so tudi sami vzgajani brez meja, brez občutka do drugega, brez tega, kaj je prav in kaj je narobe. Prišli smo tako daleč, da vsak ne otroku šteje kot grob poseg v otrokovo duševnost,« je ostra Zalokarjeva.

Enostaven recept, kako se izogniti odnosu z narcisom, je, da se vprašamo, kako se počutimo ob določenem človeku. »Zakaj ste ob nekom, ki ga srečate, sproščeni, spet ob drugem pa zakrknete, si ne upate odpreti ust? Kaj se tukaj dogaja? Če se počutite slabo, čim dlje od njega,« poudarja Zalokarjeva.

Smo družba selfiejev, razkazujemo svoje življenje, se z njim hvalimo, poveličujemo sebe in svoje dosežke. FOTO: Robert Recker/Getty Images

Dejstvo je, da smo zelo povezani in da propad drugega na dolgi rok pomeni tudi naš propad.

Kot družba bi se morali bolj zavestno posvetiti razvijanju sočutja, je prepričan Lah. »Da nam je mar za drugega tudi takrat, ko ga ne razumemo ali od njega nimamo koristi. Slednje je seveda utvara, ki nas bo drago stala, če ne bomo kmalu česa spremenili. Dejstvo je namreč, da smo zelo povezani in da propad drugega na dolgi rok pomeni tudi naš propad. V šolskem prostoru se to kaže v nižji frustracijski toleranci in težavah pri sprejemanju meja, kar je pogosto povezano s preveč permisivnimi vzgojnimi vzorci, ki pa so pogosto samo olepševalnica za čisto navadno zanemarjanje,« je prepričan Lah.