  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NARCISTIČNA ZLORABA

Vzgajamo generacije brez empatije: posledice čutimo doma, v šolah in na delovnih mestih

Živimo v vedno bolj toksični družbi, zato je izrednega pomena, da narcisom v naši bližini rečemo odločen ne. Kot družba bi se morali bolj zavestno posvetiti razvijanju sočutja.
Vprašanje, ali postajamo družba, ki vzgaja nove generacije brez empatije, je žal vprašanje, ki je vse bolj retorično, je prepričan dr. Klemen Lah. FOTO: Osebni Arhiv

Vprašanje, ali postajamo družba, ki vzgaja nove generacije brez empatije, je žal vprašanje, ki je vse bolj retorično, je prepričan dr. Klemen Lah. FOTO: Osebni Arhiv

Nikoli nima dovolj pozornosti in hvale. FOTO: Jamie Grill/Getty Images

Nikoli nima dovolj pozornosti in hvale. FOTO: Jamie Grill/Getty Images

Irena Pan (levo), ki je prevedla knjigo z naslovom Sploh veste, kdo sem jaz?, je z Leonido Zalokar spregovorila o narcisizmu, ki prežema družbo. FOTO: Založba Chiara

Irena Pan (levo), ki je prevedla knjigo z naslovom Sploh veste, kdo sem jaz?, je z Leonido Zalokar spregovorila o narcisizmu, ki prežema družbo. FOTO: Založba Chiara

Svoje izkušnje z narcističnimi odnosi so podelili tudi obiskovalci. FOTO: založba Chiara

Svoje izkušnje z narcističnimi odnosi so podelili tudi obiskovalci. FOTO: založba Chiara

Smo družba selfiejev, razkazujemo svoje življenje, se z njim hvalimo, poveličujemo sebe in svoje dosežke. FOTO: Robert Recker/Getty Images

Smo družba selfiejev, razkazujemo svoje življenje, se z njim hvalimo, poveličujemo sebe in svoje dosežke. FOTO: Robert Recker/Getty Images

Vprašanje, ali postajamo družba, ki vzgaja nove generacije brez empatije, je žal vprašanje, ki je vse bolj retorično, je prepričan dr. Klemen Lah. FOTO: Osebni Arhiv
Nikoli nima dovolj pozornosti in hvale. FOTO: Jamie Grill/Getty Images
Irena Pan (levo), ki je prevedla knjigo z naslovom Sploh veste, kdo sem jaz?, je z Leonido Zalokar spregovorila o narcisizmu, ki prežema družbo. FOTO: Založba Chiara
Svoje izkušnje z narcističnimi odnosi so podelili tudi obiskovalci. FOTO: založba Chiara
Smo družba selfiejev, razkazujemo svoje življenje, se z njim hvalimo, poveličujemo sebe in svoje dosežke. FOTO: Robert Recker/Getty Images
Gordana Stojiljković
 7. 6. 2026 | 09:00
 7. 6. 2026 | 09:46
8:02
A+A-

Sredi maja je Založba Chiara v Konzorciju Mladinske knjige pred številnim občinstvom predstavila knjigo dr. Ramani S. Durvasule z naslovom Sploh veste, kdo sem jaz?, po besedah prevajalke in voditeljice pogovora, nekdanje novinarke Irene Pan, ene največjih strokovnjakinj s področja narcizma. »Če želiš preživeti v tem svetu, je ta knjiga tako rekoč biblija o narcizmu, kjer izveš o tem pojavu prav vse. Ramani opozarja, da kot družba postajamo čedalje bolj narcistični, čedalje bolj toksični, zato preprosto moramo o tem pojavu vedeti čim več, če želimo v tej družbi preživeti,« je dejala Panova.

1. junija smo zaznamovali svetovni dan zavedanja o narcistični zlorabi. V Sloveniji po nekaterih ocenah okoli 630.000 ljudi trpi zaradi toksičnih odnosov v zasebnem ali delovnem okolju. Zato ne moremo več govoriti o posameznikih, temveč o narcistični družbi, če upoštevamo, da je narcisizem na nekaterih položajih, denimo vodstvenih, celo zaželen. Prav tako smo družba selfiejev, razkazujemo svoje življenje, se z njim hvalimo, poveličujemo sebe in svoje dosežke.

Vprašanje, ali postajamo družba, ki vzgaja nove generacije brez empatije, je žal vprašanje, ki je vse bolj retorično, je prepričan dr. Klemen Lah. FOTO: Osebni Arhiv
Vprašanje, ali postajamo družba, ki vzgaja nove generacije brez empatije, je žal vprašanje, ki je vse bolj retorično, je prepričan dr. Klemen Lah. FOTO: Osebni Arhiv

Vendar je treba razlikovati med narcističnim osebnostnim stilom in narcistično osebnostno motnjo (NOM). Pri prvem človek kaže narcistične poteze, a ima empatijo, pomanjkanje te pa pomeni, da govorimo o NOM.

»Vprašanje, ali postajamo družba, ki vzgaja nove generacije brez empatije, je žal vprašanje, ki je vse bolj retorično. Vse bolj ugotovitev, vse manj vprašanje. Zlasti če pogledamo, kako poteka vzgoja tam, kjer imamo najmanj nadzora, a to hkrati zelo vpliva na vse mlade – na družbenih omrežjih. Tam se zdi, da so odpadle še zadnje zavore pri izražanju najbolj nizkotnih in prostaških nagnjenj. Pri tem bi opozoril na razliko med empatijo in sočutjem. Mnogi so danes zelo empatični, kar pomeni, da se znajo vživeti v drugega. To pa še ne pomeni, da jim je za tega drugega mar. Sočutje namreč vključuje spoštovanje drugega kot bitja, vrednega že zato, ker obstaja. Brez tega je empatija samo orodje za prepoznavanje šibkosti in izkoriščanje teh,« pojasnjuje slovenski literarni zgodovinar, publicist, prevajalec in književnik Klemen Lah, sicer profesor slovenščine.

Zdrava samopodoba je koristna

Kot sta ugotavljali Panova in njena sogovornica, psihoterapevtka in ravnateljica Strokovnega centra Planina v odhajanju Leonida Zalokar, sta ljubezen do samega sebe in zdrava samopodoba koristni, celo nujni za preživetje, če je narcizem bolezenski, uničuje posameznika, težko pa je tudi partnerjem, saj narcis ni sposoben vzdrževati kakovostnih čustvenih odnosov.

Irena Pan (levo), ki je prevedla knjigo z naslovom Sploh veste, kdo sem jaz?, je z Leonido Zalokar spregovorila o narcisizmu, ki prežema družbo. FOTO: Založba Chiara
Irena Pan (levo), ki je prevedla knjigo z naslovom Sploh veste, kdo sem jaz?, je z Leonido Zalokar spregovorila o narcisizmu, ki prežema družbo. FOTO: Založba Chiara

Nikoli ne reče oprosti

Narcisa prepoznamo predvsem pri odsotnosti empatije; po tej se tudi loči narcistični stil od motnje (NOM). Motnja je patološka do drugih ljudi, velja pa za oba spola. Ti posamezniki bolj ali manj nimajo nobene empatije, ne znajo se vživeti v življenje drugih, v njihove občutke in potrebe. Vse se začne in konča pri njih. Na začetku vas bo zasul z ljubeznijo, darili, pozornostjo – dokler vas ne osvoji, potem se bo zgodba obrnila. Vedno mora obveljati njegova volja, sicer znori ali vas kaznuje z molkom. Ga med pogovorom z vami zanima, kakšen je bil vaš dan? Vas je vprašal za mnenje? Če je odgovor ne, imate morda opravka z narcisom. Ta nima nikoli dovolj pozornosti in hvale. In ko nekaj naredi za vas, vas na to nenehno opozarja. Toda ne glede na to, kako močno ga boste oboževali – ne bo nikoli dovolj. Jasno je, da je ego narcisa precej krhek. In tako kot nenehno išče pohvalo, tako hitro in močno ga bo prizadela že najmanjša kritika, pa čeprav pozitivna. Kakršen koli znak, da ni popoln, je lahko zanj pretresljiv. Ne spoštuje meja, ne čustvenih ne fizičnih; njegove potrebe bodo vedno prevladale nad vašimi. Vsakič, ko poskušate postaviti mejo, to spodbudi močno nasprotovanje in jezen odziv. Nikoli ne reče oprosti, narcis ima vedno prav in krivda nikoli ni njegova. Kajti če bi prevzel odgovornost, bi to ranilo njegov ego – zato bo poskrbel, da bo krivdo vedno projiciral na vas.

»Sama sem se ob prikritem narcisu dobro počutila, ker je bil v meni znan občutek, domač, bolje ni moglo biti. Podobno, kot se mi je smilil oče, ki me je vse življenje poneumljal, manipuliral z mano, da do 40. leta nisem vedela, kdo sem, kaj sem in kje stojim. V tej zgodbi sta oba, vedno je zraven žena, psihološka soodvisnica, ki je ta čustveni poseg, čustveno zlorabo gledala, dopustila. Ko sem skozi branje knjig ugotovila, v kako toksičnem odnosu sem odraščala, sem mislila, da si bom kožo odtrgala s telesa,« je povedala Panova, svoje izkušnje so delile tudi obiskovalke. Ena je opisala, da je skozi različne terapije ugotovila, da ravnanja njenega očeta mejijo na sadizem: »Oče je danes star 84 let, pa ga ne grem pogledat, ker ne morem, ker se bojim, da me bo poneumljal do zadnjega.«

Svoje izkušnje z narcističnimi odnosi so podelili tudi obiskovalci. FOTO: založba Chiara
Svoje izkušnje z narcističnimi odnosi so podelili tudi obiskovalci. FOTO: založba Chiara

Ljudje se do onemoglosti izčrpajo, ko skušajo pomagati, zato je tako pomembno postaviti mejo, ljudi pa naučiti prepoznati vzorce.

Vzgoja brez postavljanja meja

»Danes ne bi tukaj sedela, če ne bi imela za sabo deset let terapije, da sem sploh ugotovila, zakaj imam neke vzorce in prepričanja, od kod izvirajo. Če si v mladosti nisem upala odpreti ust, sem šla zdaj v drugo skrajnost. Pri delu z otroki, mladostniki, starši, odraslimi sem začela prepoznavati te iste strupene vzorce in kako ljudje tega ne prepoznajo. Ljudje se do onemoglosti izčrpajo, ko skušajo pomagati, zato je tako pomembno postaviti mejo, ljudi pa naučiti prepoznati vzorce. Pri tem je treba odmisliti občutke krivde, saj nas slaba vest vedno znova vleče v to toksičnost,« je dejala Zalokarjeva, ki opozarja, da se je avtoriteta skozi razvoj permisivne vzgoje v bistvu kriminalizirala. »Minimaliziranje napak brez postavljanja meja je šlo iz roda v rod, zdaj imamo že drugo, tretjo generacijo permisivnih staršev. To so v bistvu ljudje, ki so tudi sami vzgajani brez meja, brez občutka do drugega, brez tega, kaj je prav in kaj je narobe. Prišli smo tako daleč, da vsak ne otroku šteje kot grob poseg v otrokovo duševnost,« je ostra Zalokarjeva.

Enostaven recept, kako se izogniti odnosu z narcisom, je, da se vprašamo, kako se počutimo ob določenem človeku. »Zakaj ste ob nekom, ki ga srečate, sproščeni, spet ob drugem pa zakrknete, si ne upate odpreti ust? Kaj se tukaj dogaja? Če se počutite slabo, čim dlje od njega,« poudarja Zalokarjeva.

Smo družba selfiejev, razkazujemo svoje življenje, se z njim hvalimo, poveličujemo sebe in svoje dosežke. FOTO: Robert Recker/Getty Images
Smo družba selfiejev, razkazujemo svoje življenje, se z njim hvalimo, poveličujemo sebe in svoje dosežke. FOTO: Robert Recker/Getty Images

Dejstvo je, da smo zelo povezani in da propad drugega na dolgi rok pomeni tudi naš propad.

Kot družba bi se morali bolj zavestno posvetiti razvijanju sočutja, je prepričan Lah. »Da nam je mar za drugega tudi takrat, ko ga ne razumemo ali od njega nimamo koristi. Slednje je seveda utvara, ki nas bo drago stala, če ne bomo kmalu česa spremenili. Dejstvo je namreč, da smo zelo povezani in da propad drugega na dolgi rok pomeni tudi naš propad. V šolskem prostoru se to kaže v nižji frustracijski toleranci in težavah pri sprejemanju meja, kar je pogosto povezano s preveč permisivnimi vzgojnimi vzorci, ki pa so pogosto samo olepševalnica za čisto navadno zanemarjanje,« je prepričan Lah.

630.000 ljudi v Sloveniji trpi zaradi toksičnih odnosov v zasebnem ali delovnem okolju.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

narcizemodnosivzgojaempatijaKlemen Lah
ZADNJE NOVICE
11:24
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREHITER

Huda nesreča ob 3. uri v Mariboru! 24-letnik v betonsko ograjo, z njim je hudo

Vozil je prehitro.
7. 6. 2026 | 11:24
11:18
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KRANJ

Kdo je pokradel žlebove na območju Radovljice? Enega že prijeli

Storilec, ki je dejanje izvršil v noči s četrtka na petek je lastnika oškodoval za okoli 2000 evrov.
7. 6. 2026 | 11:18
11:09
Bulvar  |  Domači trači
FILM POD ZVEZDAMI

Junijske večere v Križankah bodo zaznamovale filmske zgodbe

Poletno gledališče bo gostilo filmski triptih, ki prepleta intimno izpoved, politično napetost in sproščen humor.
Danica Lovenjak7. 6. 2026 | 11:09
11:00
Novice  |  Nedeljske novice
MUZEJ

V njegovi garaži živi zgodovina slovenske policije: »Poklic miličnika je bil nekoč spoštovan« (FOTO)

Upokojeni policist je po štiridesetih letih službe uredil edinstveno domačo zbirko, v kateri hrani uniforme, vozila, fotografije, makete in številne zgodbe iz svoje bogate kariere
Andrej Bedek7. 6. 2026 | 11:00
10:49
Novice  |  Kronika  |  Doma
PRETEP

Prvi razkrivamo posnetke dogajanja! Brutalen obračun pred streljanjem pod Šmarno goro: letele so pesti in stoli (FOTO)

Besedni spor se je v nekaj trenutkih sprevrgel v silovit pretep.
Kaja Grozina7. 6. 2026 | 10:49
10:05
Novice  |  Slovenija
BARVITA PREOBRAZBA

Osnovnošolci s poslikavo ograje povezali šport, ustvarjalnost in skupnost (FOTO)

Ograja celjskega nogometnega stadiona je dobila barvito poslikavo.
Mojca Marot7. 6. 2026 | 10:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KOLENO

Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
1. 6. 2026 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 09:20
Promo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVSTVO

»Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra, čakalnimi vrstami in vprašanjem, koliko dodatnih obremenitev javne finance še prenesejo.
2. 6. 2026 | 13:05
Novice  |  Slovenija
TEŽKE RAZMERE

Brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
5. 6. 2026 | 08:08
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KOLENO

Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
1. 6. 2026 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 09:20
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZDRAVSTVO

»Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra, čakalnimi vrstami in vprašanjem, koliko dodatnih obremenitev javne finance še prenesejo.
2. 6. 2026 | 13:05
Novice  |  Slovenija
TEŽKE RAZMERE

Brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
5. 6. 2026 | 08:08
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Bo slovenska infrastruktura sploh zdržala?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
ZDRAVJE

Beljakovine: hranilo, na katero pogosto pomislimo prepozno

Beljakovine pomagajo pri regeneraciji, ohranjanju moči in daljši sitosti, pomembne pa niso le za športnike, ampak za vsakogar.
1. 6. 2026 | 11:38
Photo
Bulvar  |  Domači trači
PRESENEČENJE

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Novost v slovenski energetiki

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
1. 6. 2026 | 14:19
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Pite, juhe in solate kot tihi podpis neke Ljubljane

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOGODKI PO SLOVENIJI

Prešerno poletje v Kranju 2026

Poletje festivalov, glasbe in doživetij
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 11:06
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Vprašanje, ki bega slovenske voznike

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Slovenske novice29. 5. 2026 | 06:53
PremiumPromo
Šport  |  Tekme
FRANJA

Znane podrobnosti o velikem kolesarskem dogodku v Sloveniji

Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
5. 6. 2026 | 08:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Novi Peugeot preseneča: slovenski kupci navdušeni!

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
4. 6. 2026 | 07:28
Šport  |  Športni trači
VIDEO

»Žalostno je iti sam na pivo«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
5. 6. 2026 | 13:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA

S to tehniko dosežete videz, kot iz salona

Ustvarjeno v sodelovanju z vrhunskimi frizerskimi strokovnjaki in vodilnimi znanstveniki je linija Keune Style premišljeno zasnovana do popolnosti.
Promo Slovenske novice1. 6. 2026 | 14:46
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Končno več denarja za podjetnike: poplačilo kreditov, nižje obresti in dodatna sredstva!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 15:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZANIMIVO

So res tako ogrožene? Kaj lahko naredimo?

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
3. 6. 2026 | 07:12
Promo
Novice  |  Slovenija
DONOSNO

Koliko lahko zaslužite z lastno polnilnico?

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
5. 6. 2026 | 07:49
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki