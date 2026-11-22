Čeprav nadzemni deli dalij po prvi slani hitro ovenijo, počrnijo in se povesijo, lahko gomolji ostanejo živi in naslednje poletje znova poženejo ter razvijejo čudovite cvetove. Pomembno je le, da jih pravilno pripravimo na zimo.

Dalije izvirajo iz Mehike in Srednje Amerike, zato niso tako odporne proti nizkim temperaturam kot avtohtone vrtne rastline. Gomolji, ki ostanejo v zmrznjeni ali preveč mokri zemlji, lahko zgnijejo in propadejo. Prav zato so dnevi po prvi zmrzali pomembni za njihovo pripravo in zaščito. Obstaja več načinov, kako jih ohraniti, izbira je odvisna predvsem od podnebja, vrste tal in razmer, v katerih rastejo. Gomolje lahko izkopljemo in shranimo na zaščitenem mestu, če živimo na območjih z milejšimi zimami, jih lahko pustimo na vrtu, vendar jih moramo ustrezno zaščititi.

Če imamo več različnih sort, jih označimo, tale je oranžna, kroglasta. FOTO: Shutterstock

Ena najpogostejših napak je izkopavanje gomoljev dalij takoj po prvi slani. Čeprav nadzemni deli rastline počrnijo in ovenijo, podzemnega ni priporočljivo takoj odstraniti iz zemlje. Pozeba rastlini sporoča, da se rastna sezona končuje, zato začne preostalo energijo usmerjati v gomolje. Te je priporočljivo pustiti v zemlji vsaj še en teden po prvi zmrzali, da lahko dozorijo in shranijo dovolj hranilnih snovi.

Nežno jih očistimo

Način prezimovanja dalij je sicer odvisen predvsem od podnebnih razmer. Na hladnejših območjih, kjer tla pozimi redno zmrzujejo, je gomolje najbolje vsako jesen izkopati. Pred tem stebla odrežimo približno od 10 do 15 centimetrov nad tlemi. Če je zemlja zelo mokra, počakajmo nekaj dni, da se nekoliko osuši, saj bomo tako podzemne dele lažje izkopali, hkrati pa zmanjšali možnost poškodb in gnitja.

Položimo jih v zabojčke in shranimo v temnem, hladnem in suhem prostoru, kjer temperatura ne pade pod ledišče.

Če na gredicah rastejo različne dalije, jih označimo z imeni sort, po zaslugi tega bomo spomladi lažje prepoznali in načrtovali zasaditve. Po izkopavanju jih nežno očistimo. Večje grudice odstranimo z rokami ali mehko ščetko, po potrebi jih speremo z vodo, vendar jih moramo nato v zračnem in senčnem prostoru dobro osušiti. Odstranimo poškodovane, gnile ali mehke dele, zdrave gomolje pa pred zimskim shranjevanjem pustimo nekaj dni, da se njihova površina povsem osuši. Nato jih položimo v zabojčke, prekrijmo s suho šoto, žagovino ali kokosovim substratom ter shranimo v temnem, hladnem in suhem prostoru, kjer temperatura ne pade pod ledišče.

Ko jih izkopljemo, jih pustimo nekaj dni, da se njihova površina povsem osuši. FOTO: Shutterstock

Najprimernejša prostora sta klet ali garaža s temperaturo od štiri do osem stopinj Celzija. Pomembno je, da gomolji niso izpostavljeni preveliki vlagi, saj lahko začnejo gniti, hkrati pa se ne smejo popolnoma izsušiti. Čez zimo jih občasno preglejmo in odstranimo morebitne gnile dele. Tako bodo do pomladi ostali zdravi in pripravljeni na ponovno sajenje.

V nekoliko milejšem podnebju lahko gomolji ostanejo v zemlji, vendar le, če je ta rahla in dobro odcedna, rastline pa so ustrezno zaščitene pred mrazom in prekomerno vlago. V toplejših južnih in obmorskih predelih lahko številne sorte prezimijo kar na vrtu. Tudi v tem primeru je pomembno, da mesto, kjer so gomolji, zaščitite predvsem pred obilnimi padavinami.