Z jesenskim razvajanjem v korak z naravo

Marsikdo uživa v visokih temperaturah, a poletje ni vedno prizanesljivo do naših las in kože. Sploh letošnje je postreglo z veliko ekstremi! Sonce, morska voda, klor, veter in pogosto umivanje nedvomno pustijo posledice, ko pride jesen, se jim pridružijo še hladnejši zrak, veter in suh zrak v ogrevanih prostorih. Koža se zato hitreje izsuši, lasje so bolj pusti, lomljivi in brez pravega sijaja. Jesen je zato pravi čas, da jim namenimo nekaj dodatne nege – za to pa ne potrebujemo cele kopalniške police dragih izdelkov.

Bogata krema

Ena prvih sprememb, ki jih opazimo jeseni, je torej bolj suha koža. Po prhanju nas lahko neprijetno zateguje, na golenih in komolcih se lahko koža začne luščiti, obraz pa je občutljivejši. Pri tem je pomembno, da je voda pri umivanju prijetno topla, ne vroča, ki kožo dodatno izsušuje. Po kopanju ali prhanju kože ne drgnemo močno z brisačo, temveč jo nežno popivnamo in še rahlo vlažno namažemo s kremo ali losjonom. Pri zelo suhi koži so koristne nekoliko bogatejše kreme, pri obrazu izdelek izberemo glede na tip kože. Ne pozabimo, čeprav poletje mine, sonce ne izgine! Tudi jeseni je zato smiselno obraz zaščititi pred UV-žarki, zlasti če veliko časa preživimo na prostem.

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Banana za lase Zmečkamo zrelo banano, dodamo žlico navadnega jogurta in čajno žličko medu. Masko nanesemo po celotni dolžini las, pustimo delovati približno 15 minut, nato pa lase dobro speremo in umijemo z blagim šamponom. Lasje bodo po negi mehkejši in bolj gladki, saj banana vsebuje različna hranila.

Roke so jeseni pogosto med prvimi, ki občutijo spremembo vremena. Pogosto umivanje, razkužila, veter in hlad lahko povzročijo suhost in razpoke. Za preprosto domačo nego lahko zmešamo žličko medu z nekaj kapljicami oljčnega olja in mešanico za deset minut nanesemo na roke. Nato jih speremo in namažemo z negovalno kremo. Če so roke zelo suhe, jih lahko zvečer izdatneje namažemo in čez noč zaščitimo z bombažnimi rokavicami.

Kokosovo olje na konice

Poletno sonce in kopanje lahko lase precej izsušita. Če so konice po dopustu suhe in razcepljene, jih nobena maska ne bo čudežno popravila, pomaga pa lahko, da poškodovane konice postrižemo in lase nato negujemo nekoliko bolj nežno. Lase umivajmo z mlačno, ne vročo vodo. Po umivanju jih ne otiramo grobo z brisačo, ampak jih nežno popivnamo. Če uporabljamo sušilnik ali likalnik, je smiselno zmanjšati temperaturo.

Pri zelo suhih konicah lahko pred umivanjem uporabimo tudi nekaj kapljic kokosovega ali olivnega olja. Zares, le nekaj kapljic, las ni treba prepojiti z oljem! Nanesemo ga na konice in pustimo približno 20 do 30 minut, nato lase dobro operemo. Če se lasje hitro mastijo, zadostuje že zelo majhna količina.

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Med za roke Čajno žličko medu zmešamo z nekaj kapljicami oljčnega olja in mešanico nanesemo na roke. Pustimo približno deset minut, nato speremo in roke namažemo z bogato hranilno kremo. Za zelo suhe roke lahko nego opravimo zvečer in čez noč nadenemo tanke bombažne rokavice.

Ne pozabimo niti na lasišče. Ko se začne kurilna sezona, nas lahko preseneti srbeče lasišče: pomembno je, da ga ne praskamo in ne pretiravamo niti z različnimi domačimi pripravki! Limona, soda bikarbona, nerazredčen kis in podobne sestavine, ki jih najdemo v številnih receptih, lahko namreč občutljivo kožo še dodatno razdražijo. Če srbenje, rdečina, kraste ali izrazito luščenje vztrajajo, je bolje poiskati nasvet dermatologa.

Narava je torej že upočasnila ritem, zdaj smo na vrsti tudi mi: sebi, koži in lasem občasno privoščimo razvajanje z malce izdatnejšo nego, nekaj preprostih domačih receptov pa ponujamo v okvirčkih.

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