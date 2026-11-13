Z loparčkom in žogico si podaljšujeta življenje

Če ne bi zbolela, verjetno nikoli ne bi začela igrati. Prej nisem bila športnica, zdaj pa potujem na svetovna tekmovanja in osvajam medalje. Spoznala sem nove ljudi, dobila prijatelje in našla dejavnost, ki mi koristi. Seveda si nihče ne želi parkinsonove bolezni, toda tudi v takšni preizkušnji lahko najdeš nekaj pozitivnega,« nam polna volje do življenja pove Dolenjka Renata Novak Zupančič iz Črmošnjic pri Stopičah. Za njo je odmevno tekmovanje na Kitajskem, kjer je na svetovnem prvenstvu v namiznem tenisu za osebe s parkinsonovo boleznijo združila moči z Vladom Zelenjakom iz Zlatoličja. Med 227 tekmovalci iz 24 držav sta osvojila tri medalje. Renata je bila bronasta med posameznicami v drugi skupini, bron je osvojil tudi Vlado, skupaj pa sta bila srebrna v mešanih dvojicah.

Upravičeno sta ponosna na medalje. Foto: Osebni arhiv

»Z Renato sva se odločila, da greva, predvsem zato, ker namizni tenis igrava bolj kot terapijo in ne toliko zaradi tekmovanja. Na koncu sva osvojila medaljo, kar je seveda izjemen uspeh in veliko zadovoljstvo,« začne Vlado, ki ga z Renato druži tudi bolezen. Parkinsonova bolezen je njuna diagnoza. To je kronična, napredujoča nevrološka bolezen, ki prizadene predvsem gibanje. Nastane zaradi postopnega propadanja živčnih celic v možganih, ki proizvajajo dopamin, snov, pomembno za nadzor in usklajevanje gibov. Najpogostejši simptomi so tresenje rok ali drugih delov telesa, mišična togost, upočasnjeno gibanje ter težave z ravnotežjem in hojo. Renata in Vlado bolezni kljubujeta, tudi s pomočjo športa, zlasti namiznega tenisa. Vadba mora biti prilagojena posameznikovim sposobnostim in zdravstvenemu stanju. Tako je tudi pri Renati in Vladu.

Že sedem let

Renata je mama treh otrok, še vedno je zaposlena za štiri ure na dan. »Z boleznijo živim že sedem let,« pove, svoji družni je hvaležna za podporo, s pomočjo zdravil in terapij z boleznijo živi; pred 18 leti je zbolela tudi za rakom, bolezen je danes na srečo pod kontrolo. Pred slabimi tremi leti je prvič prijela za namiznoteniški lopar, njen prvi trener je bil Veno Vranc. Danes je državna prvakinja. Že po nekaj mesecih se je udeležila državnega prvenstva, izpadla je v osmini finala, prvo kolajno je osvojila leta 2024, ko je svetovno prvenstvo gostilo Laško.

Najpomembnejše je, da se človek ne zapusti.

Tokrat je na Kitajsko odšla kot aktualna državna prvakinja, z Vladom sta vse stroške krila iz lastnega žepa. Verjameta, da bo kdaj drugače in da bo ob uspehu prišla tudi kaka čestitka z naslova Namiznoteniške zveze Slovenije.

Združila sta moči in osvojila kolajno. Foto: Osebni arhiv

»V četrtfinalu sem eno od Kitajk premagala, v polfinalu ni več šlo. Bila je izjemna izkušnja. Ne le športna, ampak tudi življenjska. Z Vladom sva se sama odpravila tako daleč, spoznala nove ljudi, drugačne načine igranja in pridobila veliko novih izkušenj,« je dejala Renata. Malce si žene k srcu, da je zadnji mesec pred tekmovanjem premalo trenirala, ves čas, ki ga je imela, je namenila bolni mami. Povsem razumljivo. Renata trenira v Namiznoteniškem klubu Krka v Novem mestu, kjer imajo organizirano terapevtsko vadbo za osebe s parkinsonovo boleznijo, po deset se jih zbira.

Brez truda in gibanja ne gre

Podobne sorte kot Renata, optimizma in volje jima ne manjka, je tudi Vlado Zelenjak iz Zlatoličja, občina Starše. S parkinsonovo boleznijo se sooča že več kot devet let. Namizni tenis igra pet let. Dela na Pošti Slovenije, redno trenira in spodbuja druge bolnike, naj ostanejo aktivni. »Diagnozo sem dobil precej mlad, približno 25 let prej, kot je slovensko povprečje. To je bil velik šok, saj sem bil še v najboljših letih. Morda imam danes določeno prednost prav zato, ker sem bil ob postavitvi diagnoze mlajši in sem lahko veliko naredil zase. Toda brez truda in gibanja ne gre,« je jasen Vlado. »Najpomembnejše je, da se človek ne zapusti. Veliko časa je treba nameniti treningu, gibanju, hoji in drugim dejavnostim. Nikakor se ne smeš zapreti vase. Nekateri se po diagnozi umaknejo, zaprejo doma in izgubijo voljo. Sam poskušam živeti čim bolj normalno,« svetuje vsem, ki zbolijo. Ko je izvedel za diagnozo, je Zelenjak potreboval veliko psihološke trdnosti. Bilo je težko obdobje, saj se mu je življenje postavilo na glavo. Pomagalo mu je spoznanje, da v tem ni sam, da življenje teče dalje in da lahko tudi sam veliko naredi zase.

V Šanghaju Foto: Osebni arhiv

Vlado še danes rad obuja spomine na pravkar končano svetovno prvenstvo na Kitajskem. »Organizacija je bila fantastična. Nastopil sem že na več svetovnih tekmovanjih, vendar česa takega še nisem doživel. Vse je bilo izjemno dobro pripravljeno in organizirano. Takšno tekmovanje je nagrada za vse delo, vse treninge in vse ure, ki jih vložiš v šport. Kitajska mi bo zagotovo ostala v zelo lepem spominu,« navdušeno pove. »Z Renato sva se ujela fenomenalno. Glede na to, da sva prvič nastopila kot par, je bil najin rezultat izjemen,« je vesel, ker jima je uspelo. Zelenjaku je v veliko pomoč Namiznoteniški klub Maribor, zlasti njegov predsednik Boris Konjiček, ki mu je nesebično pomagal na zadnjih treningih pred odhodom na Kitajsko. Podpirajo ga tudi klubi s Ptuja in Cirkovc ter domača občina, ki omogoča uporabo telovadnice. Ob sredah se v Staršah na vadbi zbirajo osebe s parkinsonovo boleznijo iz Maribora, Ptuja in okolice. Vlado je vesel, da ni sam, da ima ob sebi ljudi, ki mu pomagajo, ter da je za njegove potrebe in prizadevanja posluh pokazala tudi lokalna skupnost. Naj bo to zgled še za ostale.