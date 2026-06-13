Z molitvijo Martina Goloba do 1. lige

Danes se v ZDA, Mehiki in Kanadi začenja svetovno nogometno prvenstvo članov. Ni dolgo tega, ko se je sklenila sezona v 2. SNL, slavje v NK Brinje, kjer so postali prvaki in napredovali med elito, se še ni dobro poleglo, že so nogometaši nazaj na zelenici. Prvi spet v NK Brinje, kjer pod taktirko športnega direktorja Tineta Zupana in trenerja Gorana Markovića stavijo na trdo in zavzeto delo. Tudi prvo leto v Prvi ligi Telemach, kamor so se prebili tudi zaradi dobre igre 27-letnega Marcela Keneta.

»Uspeh je bilo treba proslaviti. V prvih dneh po koncu sezone je bilo še nekaj lepega druženja s soigralci, potem pa je vsak malo odklopil. Proti koncu junija bomo imeli še nekaj dni prosto, ampak priprave so zasnovane tako, da vseeno ostanemo v ritmu, da ne pademo preveč iz forme,« pove Marcel, eden od junakov NK Brinje, ki je s 75 točkami, kar 23 zmagami in le enim porazom osvojil naslov prvaka 2. lige. Marcel poudarja, da bodo uspehe prejšnje sezone znali še bolj ceniti s časom. Poudarja, da NK Brinje raste premišljeno, dolgoročno in organsko. Po duši je Marcel napadalec ali pa krilo, za njim pa taka sezona, da je igral, kamor ga je glavni trener Marković postavil. Trenerja ceni in spoštuje, pohvali njegovo delo, ki se odraža v rezultatih.

Marcel Kene se znajde, kamor ga trener postavi, vse z željo, da pomaga ekipi. Fotografiji: Andraž Corel

Osebni asistent in študent teologije

Marcel prihaja iz Ljubljane, pri Ruskem carju živi, z nogometom je začel relativno pozno, devet let je imel, prva postaja ljubljanski Interblock, kjer so ga trenirali Amir Botonjić, Damir Šabotić, Petar Džaferović in žal že pokojni Žiga Starič. Na leta pri Interblocku ima lepe spomine, pohvali dobro delo in razmere, ki so takrat vladale na tem delu nogometne Ljubljane. Pri 15 letih se je preselil v Domžale, kjer je bil del ekipe, ki je osvojila tretje mesto na svetu na Nike Premier Cupu. Po koncu mladinskega staža je odšel v Bravo, od tam v Aluminij, vmes je bil posojen v Dekane, igral je v Avstriji, tri sezone in pol je v NK Brinje. Danes od nogometa živi, do nedavnega pa je ob igranju delal kot osebni asistent. Je tudi študent 2. letnika teologije na ljubljanski teološki fakulteti. Ne skriva, da mu vera veliko pomeni, da zaupa v Boga. »Bog in duhovnost sta me zanimala že od malega, od Kidričevega in Avstrije naprej pa še posebno. Kot profesionalni igralec imaš po treningu še precej časa,« pojasni, kako je vsak prosti trenutek izkoristil za poglabljanje vere. Uspešno je končal gimnazijo Bežigrad, da ne bi treniral le telesa, pa svoj intelekt preizkuša na fakulteti. Mimogrede: igra tudi klavir. Še danes z nasmehom na obrazu pove, kako je imel blagoslov, pa tudi hvaležnosti ne skriva, da ima v okolici Kidričevega sorodnike, kjer je, ko je igral, v Aluminiju v prostih trenutkih preigraval kar koncertni klavir.

Molitev me spremlja vsak dan. Pred tekmo vedno zmolim, to je osebna molitev, ki je drugi ne slišijo.

Bog je jedro njegovega življenja

Študij mu veliko pomeni, a ga trenutno ne postavlja pred nogomet. »Študij na fakulteti je nekako moje dobro, pri nogometu bi cela ekipa čutila, če bi bil z glavo drugje, zato je dobil prednost. Na srečo mi gredo profesorji na roko,« pojasni Marcel, ki se veseli nadaljevanja študija, mudi pa se mu ne.

Dela preudarno, ne prehiteva stvari. Poleg nogometa in študija sodeluje tudi pri različnih duhovnih in katoliških projektih. »Bog je jedro mojega življenja. Vedno je bil zraven, v zadnjih letih pa še toliko bolj, ker me je to vedno bolj zanimalo. Nikoli nisem dvomil o Bogu, sem pa želel razumeti, zakaj verujemo. Zato sem ogromno bral, spraševal. Iskal sem odgovore, da se moja vera utrdi, da ni samo neko slepo verovanje, ampak da ima globino, ozadje, da je to sad stoletij in tisočletij. Fascinantno je odkrivati, od kod stvari izvirajo in zakaj, kaj verujemo.« Marcel ne izključi možnosti, da bi enkrat vstopil v Bogu posvečeno življenje.

Trenutke pred tekmo preživlja tudi z mislijo na Boga, ki mu izroča celo ekipo.

Moli za ekipo

Sicer pa svojo vero krepi vsak dan. Na Camino, znamenito romarsko pot, se še ni odpravil, je pa že romal v Fatimo, Medžugorje, v zadnjih dveh letih je bil v Paray-le-Monialu v Franciji. Doživel je več trenutkov, ko se ga je Bog posebej dotaknil. Zelo pomembno obdobje je bilo po birmi, največji tak trenutek pa se mu je zgodil na romarski poti v Paray-le-Monial, ki je močno povezan s čaščenjem Srca Jezusovega. »Težko je to na kratko ubesediti, lahko poizkusim. Vedel sem, da se bo tam nekaj zgodilo, šel sem z nekimi pričakovanji. In potem se je zgodilo, da se me je Bog osebno dotaknil, s cerkveno terminologijo bi dejal, da sem doživel krst v Svetem Duhu, po tem sem čutil, da sem v zelo kratkem času zelo poglobil vero in odnos z Bogom,« razkrije. Ko se pogovarjaš z Marcelom, večkrat poudari besedi blagoslov in hvaležnost. »Ko Boga spoznaš osebno, hvaležnost avtomatsko izvira iz tega, ker se zavedaš, da je praktično vse, kar imamo, dar. Imamo vpliv, da stvari razvijamo, ampak na koncu, ko pogledaš nazaj in si iskren sam s sabo, vidiš, da ti je bilo marsikaj v življenju dano. Da srečaš prave ljudi v pravem času, da imaš talente, nič od tega ni samoumevno. Lahko tega ne bi imel,« je jasen. »Molitev me spremlja vsak dan. Pred tekmo vedno zmolim. Sploh v zadnjem letu imam posebno molitev za pred tekmo. Izročim sebe in ekipo. To je osebna molitev, ki je drugi ne slišijo. V mislih se zberem na Boga in zmolim. Molim tudi za celo ekipo,« pove. Očitno pomaga. V Grosupljem je spoznal župnika Martina Goloba, ki ga redno obiskuje. Golob pozorno spremlja dogajanje v klubu, ekipo podpira tudi osebno, pred finalom pokala je Marcelu poslal spodbuden SMS.