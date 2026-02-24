  • Delo d.o.o.
SODNI STOLP

Z Žanom pela vsa dvorana

Mariborski glasbenik v Sodnem stolpu predstavil svoj prvi album
Ob spremljavi kitare je občinstvo popeljal skozi skladbe. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Žan Videc je predstavil svoj prvenec Neznano. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

S skupino vrhunskih glasbenikov je dvignil dvorano na noge. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Marko Pigac
 24. 2. 2026 | 17:12
Mariborski glasbenik Žan Videc je v eni najlepših klubskih dvoran pri nas, v mariborskem Sodnem stolpu, navdušil z večerno premiero svojega prvenca Neznano. Album, na katerega je širša javnost čakala z nestrpnostjo, predstavlja zrelo in čustveno poglobljeno glasbeno potovanje skozi dvome, odnose in osebne prelomnice. V njem se prepletajo sodobni pop, pridih soula in izrazita avtorska senzibilnost. Neznano ni le naslov albuma, temveč tudi simbol poti, na katero se je mladi ustvarjalec podal z odločnostjo in jasno vizijo.

Nisem si predstavljal, da bo promocijski koncert tako hitro razprodan.

Videc se je pred dvema letoma izkazal na 43. festivalu Melodije morja in sonca, kjer je s skladbo Neznano, ki jo je ustvaril skupaj z menedžerjem Goranom Serjašem, premagal močno konkurenco. Prejel je tudi nagrado Danila Kocjančiča, kar je bila pomembna potrditev njegovega avtorskega izraza. Zmaga na enem najuglednejših slovenskih glasbenih festivalov je bila nedvomno prelomnica, ki mu je odprla vrata v širši glasbeni prostor ter utrdila njegovo samozavest na odru.

Žan Videc je predstavil svoj prvenec Neznano. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Koncert hitro razprodal

Čeprav ga je javnost širše spoznala prav po festivalskem uspehu, je Videc že prej vztrajno gradil svojo glasbeno zgodbo. Prvo avtorsko pesem Not with You je izdal v angleškem jeziku, kar razkriva njegovo željo po preseganju lokalnih okvirov. Sledile so skladbe Med oblaki, Pusti, da gori in Kje zdaj je tvoje srce, v katerih raziskuje intimne pokrajine ljubezni, izgube in notranjih razpok. Njegove pesmi zaznamuje občutek za melodijo, premišljena dramaturgija in besedila, ki delujejo kot osebne izpovedi, a obenem nagovarjajo univerzalno izkušnjo poslušalca.

Zmaga na enem najuglednejših slovenskih glasbenih festivalov mu je odprla vrata v širši glasbeni prostor.

Njegova interpretacija je zrela, čustveno prepričljiva in tehnično suverena. Poslušalec ob prvem stiku pogosto ne more natančno določiti, od kod prihaja izvajalec, saj njegov vokal zveni samozavestno in mednarodno.

S skupino vrhunskih glasbenikov je dvignil dvorano na noge. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Videc je na Valentinov večer predstavil vse svoje dosedanje uspešnice ter jih nadgradil z interpretacijo novih skladb. Ob izvedbi pesmi Neznano se mu je pridružilo tudi občinstvo, ki je dvorano napolnilo z enotnim zvenom in ga ob koncu nagradilo z dolgim stoječim aplavzom. Žan Videc se vse bolj uveljavlja kot glas nove generacije ustvarjalcev, ki spoštujejo tradicijo slovenske popevke, a hkrati pogumno oblikujejo sodoben in prepoznaven izraz.

