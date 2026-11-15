Z zdravimi izbirami v zimo

Narava se pripravlja na zimski počitek, a nas še naprej zalaga z živili, bogatimi z vitamini, minerali, vlakninami in zaščitnimi rastlinskimi snovmi: citrusi, kivi, jabolka, zelje, rdeča pesa in druge sezonske dobrote, ki jih še pobiramo, nekatere pa smo že primerno shranili, niso le okusna popestritev jedilnika, temveč tudi pomagajo telesu pri vsakodnevnem delovanju, podpirajo imunski sistem ter skrbijo za zdravje prebavil in srca. Pomembno je, da jih uživamo v kar se da raznolikih kombinacijah, po možnosti sveže oziroma kar najmanj predelane. Ko je le mogoče, izbiramo lokalne pridelke, sadje in zelenjavo dobro operemo ter plodov ne lupimo po nepotrebnem, saj se tako odpovemo precejšnjemu deležu vlaknin in zaščitnih snovi. Zelenjavo kuhamo čim krajši čas in v čim manj vode, še bolje jo je pripraviti nad paro ali v pečici. Tudi zamrznjena zelenjava in sadje sta dobra izbira, saj vsebujeta veliko hranilne vrednosti. In s čim si lahko zdaj postrežemo?

Jabolka in hruške

Jabolka so dostopna vse leto, jeseni in pozimi pa so še posebno priljubljena, saj je na izbiro največ različnih sort. Vsebujejo prehranske vlaknine, zlasti pektin, ki ugodno vpliva na prebavo in črevesno mikrobioto. V lupini so tudi polifenoli, rastlinske snovi z antioksidativnimi lastnostmi. Zato jih je priporočljivo uživati neolupljena, seveda dobro oprana. Odlična so sveža, lahko jih dodamo ovseni kaši ali spečemo v pečici s cimetom. Tudi toplotno obdelana ohranijo del vlaknin, čeprav se vrednost nekaterih temperaturno občutljivih snovi pri segrevanju zmanjša. Pri ljudeh s sindromom razdražljivega črevesja lahko zaradi vsebnosti določenih sladkorjev povzročajo napenjanje, zato velja previdnost!

Suho sadje vsebuje več vlaknin, mineralov in sladkorjev kot sveže. FOTO: Shutterstock

Hruške so dober vir vlaknin, zlasti če jih uživamo z lupino. Spodbujajo prebavo, krepijo občutek sitosti in pomagajo vzdrževati normalno raven holesterola v krvi. Vsebujejo tudi kalij, ki je pomemben za normalno delovanje mišic in živčevja. Najboljše so sveže, lahko pa jih dodamo solatam, skuti ali ovseni kaši. Odlične so tudi pečene, denimo s cimetom in nekaj orehi. Ker vsebujejo sorbitol in fruktozo, lahko pri ljudeh z občutljivim črevesjem povzročijo napenjanje, vetrove ali drisko.

Kivi, kaki in citrusi

Kivi je eden najboljših zimskih virov vitamina C, ki pripomore k normalnemu delovanju imunskega sistema, sodeluje pri tvorbi kolagena in povečuje absorpcijo železa iz rastlinskih živil. Vsebuje tudi vlaknine in encim aktinidin, ki sodeluje pri razgradnji beljakovin. Najbolje ga je uživati svežega, saj se vitamin C s segrevanjem deloma izgublja. Če izberemo ekološko pridelane sadeže, je užitna tudi dobro oprana lupina, saj vsebuje dodatne vlaknine. Pri občutljivih lahko sicer povzroči alergijsko reakcijo, zaradi kislosti nekaterim poslabša znake zgage.

Zelenjavo je najbolje pripraviti nad paro.

Pomaranče, mandarine, grenivke in limone so pozimi dobrodošla zaloga vitamina C, vsebujejo tudi flavonoide, rastlinske snovi z antioksidativnim delovanjem. Vitamin C sodeluje pri krepitvi odpornosti in pomaga odpravljati občutek utrujenosti, saj spodbuja sproščanje energije pri presnovi. Najbolje je uživati cele plodove, saj tako zaužijemo tudi vlaknine, ki jih pri pripravi soka po večini izgubimo. Zelo priljubljen sveže iztisnjen sok je sicer lahko del uravnoteženega jedilnika, vendar naj ne nadomesti celega sadeža. Ljudje z zgago ali refluksom naj bodo previdni pri uživanju teh plodov zaradi kislosti, posebno opozorilo velja pri grenivki, ki lahko vpliva na presnovo nekaterih zdravil!

Črna redkev je nekoliko pozabljena zimska zelenjava. FOTO: Shutterstock

Živo oranžni kaki je prava jesensko-zimska poslastica. Bogat je s karotenoidi, iz katerih telo lahko tvori vitamin A, pomemben za vid, kožo in normalno delovanje imunskega sistema. Vsebuje tudi vlaknine, kalij in različne antioksidante. Najbolje je uživati zrel, mehak sadež, ki ga lahko pojemo kar z žličko ali dodamo jogurtu in kaši. Trpek, še nezrel kaki vsebuje veliko taninov, ki lahko povzročijo neprijeten občutek v ustih, ob zaužitju večjih količin pa tudi prebavne težave. Tudi pri zrelem kakiju velja zmernost, saj vsebuje precej naravnih sladkorjev.

Zelje, pesa in korenje

Belo in rdeče zelje je cenjeno zaradi vsebnosti vitamina C, vitamina K, vlaknin in različnih rastlinskih zaščitnih snovi. Zelje je tudi dober vir glukozinolatov, spojin, ki so predmet številnih raziskav zaradi morebitnih zaščitnih učinkov na zdravje. Uživamo ga lahko surovega v solati, kuhanega, dušenega ali pečenega. Zelo pomembno je kislo zelje, ki nastane z naravnim mlečnokislinskim vrenjem in je lahko vir koristnih mlečnokislinskih bakterij, če ni pasterizirano. Ker je pogosto precej slano, naj ga zmerno uživajo tisti, ki morajo omejevati sol. Surovo zelje lahko pri občutljivi prebavi povzroča napenjanje, kuhano je pogosto lažje prebavljivo.

Tudi sušeno Sušenje je eden najstarejših načinov shranjevanja sadja, ki nam omogoča, da v njegovih okusih uživamo tudi pozimi. Za sušenje so primerni predvsem jabolka, hruške, slive, marelice, slive, fige in grozdje. Med postopkom sadje izgublja vodo, zato se njegova hranila in naravni sladkorji zgostijo: suho sadje tako vsebuje več vlaknin, mineralov in sladkorjev na 100 gramov kot sveže, zaradi manjše vsebnosti vode pa je tudi energijsko precej bogatejše. Nekateri vitamini, zlasti C in del iz skupine B, so občutljivi za toploto in se med sušenjem delno razgradijo. Suho sadje zaradi zgoščenega sladkorja uživamo zmerno, zadostuje manjša pest na dan, najbolje kot malica skupaj z oreški ali navadnim jogurtom. Najboljša izbira je nedvomno doma sušeno sadje, če ga kupujemo, se izogibamo izdelkom z dodanim sladkorjem in konzervansi.

Rdeča pesa je znana po značilni barvi, za katero so zaslužni betalaini, rastlinski pigmenti z antioksidativnimi lastnostmi. Vsebuje tudi folat, kalij in prehranske vlaknine. Zelo pomembna je zaradi naravno prisotnih nitratov, ki se v telesu pretvorijo v dušikov oksid, ta pomaga širiti žile in izboljšuje pretok krvi, zato bi bila lahko v pomoč pri zmogljivosti ob vadbi. Lahko jo uživamo surovo, naribano v solati, kuhano ali pečeno, tudi v soku. Zaradi vsebnosti oksalatov naj bodo nekoliko previdnejši ljudje, ki imajo težave z ledvičnimi kamni iz kalcijevega oksalata. Ne ustrašimo se rožnato obarvanega urina ali blata po njenem uživanju, kar je povsem neškodljiv pojav.

Korenje je bogato z betakarotenom, ki je pomemben za zdrav vid, kožo in sluznice. FOTO: Shutterstock

Korenje je bogato z betakarotenom, rastlinskim pigmentom, ki ga telo pretvarja v vitamin A. Ta je pomemben za zdrav vid, zlasti v slabši svetlobi, ter za zdravje kože in sluznic. Korenje vsebuje tudi vlaknine in kalij. Zanimivo je, da se betakaroten iz kuhanega ali dušenega korenja pogosto bolje absorbira kot iz surovega. Za še boljši izkoristek ga pripravimo z malo oljčnega olja, saj je betakaroten topen v maščobah. Korenje je primerno za večino ljudi in ga lahko uživamo surovo, kuhano, pečeno ali v juhi, priljubljen je tudi korenčkov sok. Pretiravanje z zelo velikimi količinami lahko povzroči rumenkasto obarvanje kože, ki pa je praviloma neškodljivo.

Buče in redkev

Buče, zlasti oranžne sorte, so bogate z betakarotenom, vsebujejo pa tudi vlaknine, kalij in nekaj vitamina C. Zaradi velike vsebnosti vode in razmeroma malo kalorij so primerne za uravnoteženo prehrano. Iz njih lahko pripravimo juhe, pireje, priloge ali jih spečemo v pečici. Za boljši izkoristek karotenoidov jih kombiniramo z malo oljčnega olja. Tudi bučna semena so hranljiva, saj vsebujejo beljakovine, magnezij, cink in nenasičene maščobe, vendar so precej kalorična, zato jih uživamo v zmernih količinah. Pri nakupu izbiramo čvrste plodove brez znakov gnitja. Grenkih buč ne uživamo, saj lahko vsebujejo naravne toksine, ki jo lahko grdo zagodejo prebavi!

Kivi je eden najboljših zimskih virov vitamina C. FOTO: Shutterstock

Črna redkev je nekoliko pozabljena zimska zelenjava, ki si zasluži več pozornosti. Vsebuje vitamin C, vlaknine in glukozinolate, ki so značilni tudi za druge križnice. Zaradi pikantnega okusa lepo popestri zimske solate, naribana se poda k jabolkom, korenju in jogurtovemu prelivu. Lahko jo tudi dušimo ali dodamo zelenjavnim jedem. Pogosto jo omenjajo kot tradicionalno pomoč pri prebavnih težavah, vendar njeni zdravilni učinki niso dovolj dobro potrjeni. Zaradi ostrega okusa in nekaterih sestavin lahko pri občutljivih povzroči zgago ali napenjanje, zato naj jo uživajo v manjših količinah. Previdnost je priporočljiva tudi pri ljudeh z boleznimi žolčnika.