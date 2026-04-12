Z zdravo sedmerico zadenemo terno

Šparglji

Zaradi svoje sestave, lahke prebavljivosti in kot nizkokalorična vrtnina so zelo priljubljeni na spomladanskem jedilniku. Šparglji so izjemno bogat vir vitaminov A, C in K, folne kisline in železa, vsebujejo tudi vitamine B-kompleksa in vlaknine. Izboljševali naj bi spolno moč pri moških, stari Rimljani pa so jih razglasili za aristokratsko jed. Že takrat so špargljem pripisovali zdravilne moči pri ledvičnih obolenjih, veljali pa so tudi za odličen naravni afrodiziak. Zaradi visokega deleža vode so zelo osvežilni in pravo živilo za vse, ki imajo radi lahko prehrano. Odlični so v solatah, s testeninami, v umešanih jajcih, kot zelena priloga ali pa samostojni kot predjed.