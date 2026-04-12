  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
HRANA

Z zdravo sedmerico zadenemo terno

Narava nam ponuja živila, ki podpirajo zdravje in vsebujejo malo kalorij, zato so odlična rešitev za vse, ki se želijo pred poletjem znebiti odvečnih kilogramov.
Narava nam ponuja živila, ki podpirajo zdravje. FOTO: Rosshelen/Getty Images

FOTO: Dianazh/Getty Images

FOTO: Terra24/Getty Images

FOTO: Id-art/Getty Images

FOTO: Dulezidar/Getty Images

FOTO: Xamtiw/Getty Images

FOTO: Tod Novak/Getty Images

FOTO: Getty Images

Ema Bubanj
 12. 4. 2026 | 18:00
6:29
A+A-

Po zimskih mesecih, ko pogosto posegamo po težji in bolj kalorični hrani, telo hrepeni po lahkotnejših, svežih in hranilno bogatih obrokih. Predvsem po nedavnih velikonočnih praznikih. Pomlad ponuja obilje sezonskih živil, mlado zelenjavo, sveža zelišča in zgodnje sadje, ki podpirajo razstrupljanje telesa, krepijo imunski sistem in pripomorejo k boljšemu počutju. Takšna živila podpirajo tudi zdravje srca in ožilja ter spodbujajo prebavo, in ker vsebujejo malo kalorij, so tudi odlična rešitev za vse, ki se želijo še pred poletjem znebiti kakšnega odvečnega kilograma.

Šparglji

Zaradi svoje sestave, lahke prebavljivosti in kot nizkokalorična vrtnina so zelo priljubljeni na spomladanskem jedilniku. Šparglji so izjemno bogat vir vitaminov A, C in K, folne kisline in železa, vsebujejo tudi vitamine B-kompleksa in vlaknine. Izboljševali naj bi spolno moč pri moških, stari Rimljani pa so jih razglasili za aristokratsko jed. Že takrat so špargljem pripisovali zdravilne moči pri ledvičnih obolenjih, veljali pa so tudi za odličen naravni afrodiziak. Zaradi visokega deleža vode so zelo osvežilni in pravo živilo za vse, ki imajo radi lahko prehrano. Odlični so v solatah, s testeninami, v umešanih jajcih, kot zelena priloga ali pa samostojni kot predjed.

FOTO: Dulezidar/Getty Images
Brokoli

Brokoli je nizkoenergijsko živilo in zakladnica mikrohranil. Je vir vitaminov A, B2 (riboflavina), B6 (piridoksina), B5 (pantotenske kisline), C, E, K in minerala mangana. Bogat je s kromom in folno kislino, vsebuje pa tudi polifenole, flavonoide, karotenoide, glukozinolate, maščobne kisline omega 3 in številne druge spojine, ki ugodno učinkujejo na zdravje. Koristen naj bi bil pri premagovanju raka dojk in maternice, saj je znan po tem, da iz telesa odstranjuje presežek estrogena. Pripomore k razstrupljanju telesa, s čimer lahko pomaga preprečiti težave, kot so revmatska obolenja, izpuščaji, protin in ledvični kamni. Brokoli je odličen za ohranjanje mladostnega videza, z glukofaraninom, vrsto fitokemikalij, kožo varuje pred ultravijoličnimi žarki.

FOTO: Tod Novak/Getty Images
Zelena

Zelena je izjemno hranljiva vrsta zelenjave, ki vsebuje veliko vitaminov in mineralov, izstopa pa po visoki vsebnosti vlaknin, ki pripomorejo k občutku sitosti in podpirajo zdravo prebavo. Vsebuje vitamine A, C, B-kompleks, E, K ter kalij, magnezij, folate in antioksidante, kot so flavonoidi in fitokemikalije. Stari Egipčani, Grki in Rimljani so jo imeli za afrodiziak, z njo so zdravili tudi alkoholnega mačka. Vsebuje zelo malo kalorij, uživamo pa lahko kuhano ali surovo. Zelena zmanjšuje vnetja, pomirja in pripomore h kakovostnemu spancu. Redči sluz v dihalnih poteh, zato je odlična podpora pri prehladnih obolenjih. Spodbuja prebavo in deluje kot diuretik, uravnava holesterol in krvni tlak. Odlična je za dober vid in varuje oči predvsem v jeseni življenja.

FOTO: Getty Images
Šparglji naj bi izboljševali spolno moč pri moških.

Koprive

V Sloveniji uspevata velika in mala kopriva; prva je trajna rastlina in ima bolj podolgovate liste, medtem ko so listi male koprive bolj okrogli. Koprive so prav tako na vrhu seznama rastlin, s katerimi lahko spomladi očistimo telo, izboljšamo črevesno floro in spodbujamo izločanje vode in blata iz telesa. S koprivami lahko premagujemo utrujenost, mnogi z njimi preprečujejo izpadanje las in prhljaj. Strokovnjaki jih v splošnem uporabljajo za boljše počutje in krepitev odpornosti, za čisto ožilje, učinkovito presnovo, dvig energije ter boljše delovanje žolčnika in jeter. Najboljše so surove, in sicer v solatah, namazih in polivkah, mnogi jih kuhajo, denimo v juhi ali rižoti, nekateri pa jih sušijo in čaj pijejo vse leto.

FOTO: Terra24/Getty Images
Redkvice

Redkvice imajo zelo malo kalorij in maščob, saj vsebujejo več kot 95 odstotkov vode, obenem pa imajo izjemno hranilno vrednost, saj že nekaj večjih redkvic popolnoma izpolni dnevne potrebe po kaliju, kalciju, fosforju, vitaminu C in rastlinskih vlakninah, ki so potrebne za boljšo prebavo. Rdeče barvilo antocian je močan antioksidant, ki učinkovito odstranjuje proste radikale. Redkvice običajno uživamo surove kot prigrizek ali v solatah, užitni so tudi listi, ki se prav tako dodajajo solatam, ali pa jih postrežemo kot praženo prilogo.

FOTO: Id-art/Getty Images
Barvilo antocian v redkvicah je močan antioksidant.

Mlada čebula

Priljubljeni dodatek številnim jedem je izjemno bogat predvsem z vitamini A, C in K. Mlada čebula nam pomaga ohranjati kostno gostoto, varuje srce, uravnava holesterol in krvni tlak. Ima izjemne protibakterijske in protivirusne lastnosti, zato pomaga blažiti simptome gripe ali prehlada, sprošča dihalne poti in olajšuje dihanje ter izkašljevanje. Žveplove spojine v mladi čebuli naj bi bile koristne tudi za sladkorne bolnike. Pomaga preprečevati tudi okvare vida, saj je bogata s karotenoidi.

FOTO: Xamtiw/Getty Images
Rabarbara

Je zelnata trajnica, ki odžene že zgodaj spomladi. Kar 86 odstotkov sveže rabarbare predstavlja voda, in ker skorajda ne vsebuje sladkorja, je zelo trpkega okusa, zaradi organskih kislin, kot so jabolčna, citronska, fumarna in oksalna kislina, pa je zelo osvežilna. Kulinarično so zanimiva le stebla. Listi rabarbare za uživanje niso primerni, saj vsebujejo visoko koncentracijo oksalne kisline, ki v preveliki količini povzroča drisko in postane toksična za jetra. Uporaba korenik je zaradi odvajalnega delovanja, povezanega z vsebnostjo antrakinonskih glikozidov, omejena zgolj v terapevtske namene.

FOTO: Dianazh/Getty Images
Več iz teme

zdrava prehranazdravjeprehranazelenjava
ZADNJE NOVICE
18:19
Šport  |  Športni trači
PRIŠEL IZ MADRIDA

Dončić pripotoval v Slovenijo, nekdo ga je bil lahko tukaj zelo vesel

Po poročanju portala Ekipa se vrača v Madrid na drugi del terapij, sredi prihodnjega tedna pa bo odpotoval v Los Angeles in se pridružil sloviti franšizi.
12. 4. 2026 | 18:19
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
HRANA

Z zdravo sedmerico zadenemo terno

Narava nam ponuja živila, ki podpirajo zdravje in vsebujejo malo kalorij, zato so odlična rešitev za vse, ki se želijo pred poletjem znebiti odvečnih kilogramov.
Ema Bubanj12. 4. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED DNEVA

Zvezdni odsev: prehod Lune iz Vodnarja v Ribe spodbuja vašo intuicijo

Astro napoved za ponedeljek, 13. april 2026.
12. 4. 2026 | 18:00
17:20
Razno
JAVNI RED IN MIR

V Izoli težave s sosedo: 88-letnica jo je nagnala in s palico mahala proti njej

41-letni moški zaspal pred vrati stanovanja, policistov ni upošteval.
12. 4. 2026 | 17:20
17:00
Bulvar  |  Suzy
URESNIČENE SANJE

Astronavtka Christina Koch: edina ženska v odpravi proti Luni (Suzy)

Sodelovala je pri več odpravah v skrajnih pogojih, med drugim na Arktiki in Antarktiki, kjer je bila del raziskovalnih in reševalnih ekip.
12. 4. 2026 | 17:00
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
NARAVA

Dragoceni prebivalci vrta

Čeprav jih pogosto jemljemo kot samoumevne ali nanje gledamo celo kot na nadlogo, imajo žuželke na gredicah izjemno pomembno vlogo.
Mateja Florjančič12. 4. 2026 | 17:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki