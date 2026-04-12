Z zdravo sedmerico zadenemo terno

Po zimskih mesecih, ko pogosto posegamo po težji in bolj kalorični hrani, telo hrepeni po lahkotnejših, svežih in hranilno bogatih obrokih. Predvsem po nedavnih velikonočnih praznikih. Pomlad ponuja obilje sezonskih živil, mlado zelenjavo, sveža zelišča in zgodnje sadje, ki podpirajo razstrupljanje telesa, krepijo imunski sistem in pripomorejo k boljšemu počutju. Takšna živila podpirajo tudi zdravje srca in ožilja ter spodbujajo prebavo, in ker vsebujejo malo kalorij, so tudi odlična rešitev za vse, ki se želijo še pred poletjem znebiti kakšnega odvečnega kilograma.
Šparglji
Zaradi svoje sestave, lahke prebavljivosti in kot nizkokalorična vrtnina so zelo priljubljeni na spomladanskem jedilniku. Šparglji so izjemno bogat vir vitaminov A, C in K, folne kisline in železa, vsebujejo tudi vitamine B-kompleksa in vlaknine. Izboljševali naj bi spolno moč pri moških, stari Rimljani pa so jih razglasili za aristokratsko jed. Že takrat so špargljem pripisovali zdravilne moči pri ledvičnih obolenjih, veljali pa so tudi za odličen naravni afrodiziak. Zaradi visokega deleža vode so zelo osvežilni in pravo živilo za vse, ki imajo radi lahko prehrano. Odlični so v solatah, s testeninami, v umešanih jajcih, kot zelena priloga ali pa samostojni kot predjed.
Brokoli
Brokoli je nizkoenergijsko živilo in zakladnica mikrohranil. Je vir vitaminov A, B2 (riboflavina), B6 (piridoksina), B5 (pantotenske kisline), C, E, K in minerala mangana. Bogat je s kromom in folno kislino, vsebuje pa tudi polifenole, flavonoide, karotenoide, glukozinolate, maščobne kisline omega 3 in številne druge spojine, ki ugodno učinkujejo na zdravje. Koristen naj bi bil pri premagovanju raka dojk in maternice, saj je znan po tem, da iz telesa odstranjuje presežek estrogena. Pripomore k razstrupljanju telesa, s čimer lahko pomaga preprečiti težave, kot so revmatska obolenja, izpuščaji, protin in ledvični kamni. Brokoli je odličen za ohranjanje mladostnega videza, z glukofaraninom, vrsto fitokemikalij, kožo varuje pred ultravijoličnimi žarki.
Zelena
Zelena je izjemno hranljiva vrsta zelenjave, ki vsebuje veliko vitaminov in mineralov, izstopa pa po visoki vsebnosti vlaknin, ki pripomorejo k občutku sitosti in podpirajo zdravo prebavo. Vsebuje vitamine A, C, B-kompleks, E, K ter kalij, magnezij, folate in antioksidante, kot so flavonoidi in fitokemikalije. Stari Egipčani, Grki in Rimljani so jo imeli za afrodiziak, z njo so zdravili tudi alkoholnega mačka. Vsebuje zelo malo kalorij, uživamo pa lahko kuhano ali surovo. Zelena zmanjšuje vnetja, pomirja in pripomore h kakovostnemu spancu. Redči sluz v dihalnih poteh, zato je odlična podpora pri prehladnih obolenjih. Spodbuja prebavo in deluje kot diuretik, uravnava holesterol in krvni tlak. Odlična je za dober vid in varuje oči predvsem v jeseni življenja.
Koprive
V Sloveniji uspevata velika in mala kopriva; prva je trajna rastlina in ima bolj podolgovate liste, medtem ko so listi male koprive bolj okrogli. Koprive so prav tako na vrhu seznama rastlin, s katerimi lahko spomladi očistimo telo, izboljšamo črevesno floro in spodbujamo izločanje vode in blata iz telesa. S koprivami lahko premagujemo utrujenost, mnogi z njimi preprečujejo izpadanje las in prhljaj. Strokovnjaki jih v splošnem uporabljajo za boljše počutje in krepitev odpornosti, za čisto ožilje, učinkovito presnovo, dvig energije ter boljše delovanje žolčnika in jeter. Najboljše so surove, in sicer v solatah, namazih in polivkah, mnogi jih kuhajo, denimo v juhi ali rižoti, nekateri pa jih sušijo in čaj pijejo vse leto.
Redkvice
Redkvice imajo zelo malo kalorij in maščob, saj vsebujejo več kot 95 odstotkov vode, obenem pa imajo izjemno hranilno vrednost, saj že nekaj večjih redkvic popolnoma izpolni dnevne potrebe po kaliju, kalciju, fosforju, vitaminu C in rastlinskih vlakninah, ki so potrebne za boljšo prebavo. Rdeče barvilo antocian je močan antioksidant, ki učinkovito odstranjuje proste radikale. Redkvice običajno uživamo surove kot prigrizek ali v solatah, užitni so tudi listi, ki se prav tako dodajajo solatam, ali pa jih postrežemo kot praženo prilogo.
Mlada čebula
Priljubljeni dodatek številnim jedem je izjemno bogat predvsem z vitamini A, C in K. Mlada čebula nam pomaga ohranjati kostno gostoto, varuje srce, uravnava holesterol in krvni tlak. Ima izjemne protibakterijske in protivirusne lastnosti, zato pomaga blažiti simptome gripe ali prehlada, sprošča dihalne poti in olajšuje dihanje ter izkašljevanje. Žveplove spojine v mladi čebuli naj bi bile koristne tudi za sladkorne bolnike. Pomaga preprečevati tudi okvare vida, saj je bogata s karotenoidi.
Rabarbara
Je zelnata trajnica, ki odžene že zgodaj spomladi. Kar 86 odstotkov sveže rabarbare predstavlja voda, in ker skorajda ne vsebuje sladkorja, je zelo trpkega okusa, zaradi organskih kislin, kot so jabolčna, citronska, fumarna in oksalna kislina, pa je zelo osvežilna. Kulinarično so zanimiva le stebla. Listi rabarbare za uživanje niso primerni, saj vsebujejo visoko koncentracijo oksalne kisline, ki v preveliki količini povzroča drisko in postane toksična za jetra. Uporaba korenik je zaradi odvajalnega delovanja, povezanega z vsebnostjo antrakinonskih glikozidov, omejena zgolj v terapevtske namene.